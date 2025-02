Dalla pagina allo schermo: dalla teoria alla pratica

Entra nel vivo il progetto formativo Dalla pagina allo schermo. Percorsi di didattica laboratoriale sul rapporto tra cinema e fumetti, realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’a.s. 2024/2025 e che vede coinvolti gli Istituti Scolastici di Latina I.C. Don Milani, I.C. Torquato Tasso e I.C. Giuseppe Giuliano. Da martedì 11 febbraio avranno inizio gli incontri di laboratorio, con appuntamenti settimanali che fino alla prima metà di aprile vedranno gli studenti impegnati nella realizzazione di un unico grande fumetto collettivo. I laboratori saranno tenuti da Ilaria Palleschi e Viola Coldagelli, che seguiranno gli studenti nel disegno di ambienti e personaggi, fornendo loro gli strumenti necessari per padroneggiare le tecniche del disegno, del fumetto e della narrazione.

Al termine del laboratorio, quanto realizzato dagli studenti verrà poi “adattato” in cortometraggio grazie ad una fase di riprese gestita dal partner del progetto, Dreamcatchers Entertainment, sotto la guida di Francesco Madeo, e dal regista Renato Chiocca, anche formatore del progetto. In quest’occasione gli studenti avranno modo di animare loro stessi i personaggi disegnati davanti all’obiettivo, fornendo anche la propria voce per raccontare la loro storia. Il prodotto finale di questa fase di riprese verrà poi gestito dalla stessa Dreamcatchers Entertainment al fine di dar vita ad un breve cortometraggio da proiettare poi negli istituti scolastici nel corso di giornate evento (aperte a tutti) che si svolgeranno a maggio e interamente dedicate alla dimostrazione di quanto appreso e compiuto nel corso di questo progetto.

Il progetto Dalla pagina allo schermo si rivolge a studenti di classi primarie e secondarie di I° grado, proponendo un percorso di esplorazione dei rapporti tra cinema e fumetto, entrambe forme di narrazioni per immagini, attraverso un percorso didattico comparativo che unisce momenti di alfabetizzazione e di analisi delle due forme d’arte, incontri laboratoriali di storytelling, disegno e produzione partecipata finalizzati alla realizzazione di un prodotto audiovisivo.

Proposto dall’Istituto Don Milani, il progetto è reso possibile grazie alla collaborazione tra una rete di dirigenti scolastici del territorio, un gruppo di operatori culturali e di settore esperti, come Mauro Uzzeo e Renato Chiocca. Ad affiancarli, una rete di partner che vede Cinefilos APS, associazione di promozione culturale fondata nel 2019 da un collettivo di professionisti del settore cinematografico con l’obiettivo di diffondere la cultura cinematografica, con particolare attenzione al pubblico giovane, e anche Dreamcatchers Entertainment, casa di produzione con il desiderio di proporre una nuova, inedita prospettiva nel raccontare storie con parole, immagini, musica, utilizzando principalmente l’innovazione tecnologica e l’infinito potere del video in tutte le sue forme.

Un’esperienza formativa capace, dunque, di sviluppare un approccio critico al linguaggio cinematografico e all’arte del fumetto e di potenziare le competenze nei linguaggi audiovisivi e creativi.