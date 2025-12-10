HomeCinema NewsCinefilos Comunica

Gioia Mia, gratis al cinema con Cinefilos.it

Di Chiara Guida

-

Gioia mia

Cinefilos.it offre la possibilità di vedere al cinema gratis Gioia Mia di Margherita Spampinato, con Marco Fiore e Aurora Quattrocchi. Il film arriva in sala dall’11 dicembre distribuito da Fandango. Ecco di seguito l’elenco delle città, dei cinema, dei giorni e degli orari disponibili:

ROMA 
 
CINEMA GREENWICH
giovedì 11 dicembre – 10 biglietti
venerdì 12 dicembre – 10 biglietti
sabato 13 dicembre – 10 biglietti
domenica 14 dicembre – 10 biglietti
lunedì 15 dicembre – 10 biglietti
martedì 16 dicembre – 10 biglietti
mercoledì 17 dicembre – 10 dicembre
 
CINEMA TIBUR
giovedì 11 dicembre – 10 biglietti
venerdì 12 dicembre – 10 biglietti
sabato 13 dicembre – 10 biglietti
domenica 14 dicembre – 10 biglietti
lunedì 15 dicembre – 10 biglietti
martedì 16 dicembre – 10 biglietti
mercoledì 17 dicembre – 10 dicembre
MILANO
 
ANTEO PALAZZO DEL CINEMA
giovedì 11 dicembre – 10 biglietti
venerdì 12 dicembre – 10 biglietti
sabato 13 dicembre – 10 biglietti
domenica 14 dicembre – 10 biglietti
lunedì 15 dicembre – 10 biglietti
martedì 16 dicembre – 10 biglietti
mercoledì 17 dicembre – 10 dicembre
 
TORINO
 
CINEMA ROMANO
giovedì 11 dicembre – 10 biglietti
venerdì 12 dicembre – 10 biglietti
sabato 13 dicembre – 10 biglietti
domenica 14 dicembre – 10 biglietti
lunedì 15 dicembre – 10 biglietti
martedì 16 dicembre – 10 biglietti
mercoledì 17 dicembre – 10 dicembre
 
FIRENZE
 
CINEMA ASTRA
giovedì 11 dicembre – 10 biglietti
venerdì 12 dicembre – 10 biglietti
sabato 13 dicembre – 10 biglietti
domenica 14 dicembre – 10 biglietti
lunedì 15 dicembre – 10 biglietti
martedì 16 dicembre – 10 biglietti
mercoledì 17 dicembre – 10 dicembre
Tutti i biglietti assegnati saranno validi per due persone e per qualsiasi spettacolo della giornata scelta. Gli orari degli spettacoli saranno consultabili esclusivamente e direttamente sul sito dei cinema a partire da giovedì 11 dicembre. I biglietti potranno essere richiesti inviando una email a: [email protected] entro e non oltre il prossimo giovedì 12 dicembre.

La trama di Gioia Mia

Nico, un bambino vivace, scontroso e impertinente, cresciuto in una famiglia laica, in un mondo moderno, tecnologico e iperconnesso, è costretto a passare l’estate in Sicilia, ospite di un’ anziana zia, signorina religiosissima e scorbutica che vive sola, in un antico palazzo pieno di leggende e superstizioni, senza wi-fi né elettrodomestici, senza nessun tipo di tecnologia, completamente fuori dal tempo.

La zia lo accoglie con fastidio, cerca di inserirlo con prepotenza nel suo mondo popolato da angeli e spiriti, dominato da un senso magico della religione.

Lo scontro tra modernità e passato, tra ragione e religione, tra velocità e lentezza, segna l’inizio del loro burrascoso rapporto. Eppure pian piano, nasce un legame profondo di cui entrambi non sapevano di avere bisogno.

