The Drama: il trailer originale con Zendaya e Robert Pattinson

Zendaya e Robert Pattinson interpretano una coppia di fidanzati in crisi nel primo trailer del nuovo film di Kristoffer Borgli per A24, The Drama.

The Drama è il quarto lungometraggio di Borgli e il suo secondo film in lingua inglese, dopo Dream Scenario con Nicolas Cage, uscito per A24 nel 2023. Oltre a Zendaya e Robert Pattinson, The Drama vede la partecipazione di Mamoudou Athie, Alana Haim e Hailey Gates.

A24 distribuirà The Drama nelle sale USA il 3 aprile. È il primo dei tre film in cui Zendaya e Pattinson condivideranno lo schermo il prossimo anno. Entrambi saranno presenti in Odissea di Christopher Nolan, che Universal Pictures uscirà il 17 luglio. Zendaya interpreta la dea greca Atena, mentre Pattinson interpreta il pretendente di Itaca Antinoo.

Alla fine del 2026, i due attori si incontreranno di nuovo in Dune: Parte 3, il terzo e ultimo capitolo della trilogia “Dune” di Denis Villeneuve. Zendaya riprenderà il ruolo dell’eroina Chani, mentre Pattinson farà il suo debutto nel franchise. Il personaggio di Pattinson non è ancora stato confermato, ma si vocifera che interpreterà Scytale, un antagonista di “Dune: Messiah” di Frank Herbert, che funge da fonte primaria del film. La Warner Bros. distribuirà Dune: Parte 3 il 18 dicembre.

Pattinson ha recentemente recitato al fianco di Jennifer Lawrence in Die My Love del regista Lynne Ramsay. L’ultimo film di Zendaya è stato Challengers di Luca Guadagnino, dove ha recitato al fianco di Mike Faist e Josh O’Connor. Presto la vedremo sul piccolo schermo nella terza stagione della serie drammatica della HBO “Euphoria”, dove riprende il ruolo di Rue, vincitrice di due Emmy. Tornerà anche al cinema il 31 luglio con “Spider-Man: Brand New Day” della Disney e della Marvel.