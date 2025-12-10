Five Nights at Freddy’s 2: la regista spiega come il finale anticipa un terzo film

La regista di Five Nights at Freddy’s 2, Emma Tammi, ha spiegato come il finale del sequel e il colpo di scena dopo i titoli di coda preparino il terreno per il terzo capitolo della saga horror. Dopo che gli animatronici giocattolo vengono sconfitti dagli originali, il film si conclude con Mike che dice a Vanessa di lasciare in pace lui e Abby. Questo la mette in una posizione abbastanza vulnerabile da permettere a Charlotte, la marionetta, di possederla.

Oltre alla sua possessione, una scena post-credits mostra tre persone che si recano al Freddy Fazbear’s Pizza del primo film alla ricerca di oggetti da utilizzare in una casa stregata. Finiscono per scoprire il costume marcio di Springlock Bonnie in cui William Afton (Matthew Lillard) è morto alla fine del primo film e lo portano con sé.

Parlando con Variety, Tammi ha dunque svelato il ritorno di William alla fine di Five Nights at Freddy’s 2. Il finale getta così le basi per il suo arrivo nel terzo capitolo, rispecchiando gli eventi del videogioco Five Nights at Freddy’s 3. “Il primo film si conclude con William Afton che viene trascinato via, e l’idea era sempre stata quella di prepararlo alla fine del secondo film per un terzo film, se avessimo avuto la fortuna di realizzarne uno. Questo si ricollega proprio al punto in cui entrano in scena il terzo film e il terzo gioco”.

“In questo film abbiamo questi fantastici scorci di William Afton che sono in realtà più attraverso la lente di Vanessa e dei suoi ricordi e del disturbo da stress post-traumatico causato dalla sua relazione con lui. Per poi intravedere verso la fine ciò che sta diventando e ciò che è diventato, quando l’ipotesi, almeno dai nostri personaggi all’interno del film, è che sia morto… è proprio un ottimo modo per riportare l’attenzione su Afton”.

Inoltre, Tami ha parlato della scena finale dopo i titoli di coda, un registrazione audio di Henry Emily, il padre di Charlotte, che rivela di essere stato il socio in affari di William. Ha spiegato come il nastro sia stato ispirato da quelli dei giochi, spiegando anche quanto fosse azzeccata la performance di Ulrich, dato il suo lavoro passato con Matthew Lillard in Scream: “È stato ispirato da alcune registrazioni del gioco. È stato anche un miscuglio di elementi, come il ritrovamento della Marionetta alla fine, che si intreccia con Henry, e certamente il suo tentativo di contattare Mike”.

“Questo film è davvero un’introduzione a Henry, senza approfondire troppo la sua storia. Quella registrazione ci è sembrata il modo perfetto per accennare al fatto che avremmo approfondito il suo personaggio nel terzo film. Quando il nome di Ulrich è stato menzionato per la prima volta, è scattato qualcosa e siamo tutti rimasti entusiasti. Penso che ogni membro della troupe che ha iniziato a intuire che questo sarebbe successo abbia avuto una reazione di entusiasmo travolgente. È stata una conferma generale di quanto sarebbe stato fantastico e di quanto sarebbe stata ben accolta quella reunion”.

Cosa aspettarsi da Five Nights at Freddy’s 3

La trasformazione di Michael in Springlock Bonnie posseduto è tratta direttamente dal terzo gioco. In Five Nights at Freddy’s 3, i giocatori devono sopravvivere a Fazbear’s Fright, una casa stregata ispirata a Freddy Fazbear’s. L’unico animatronico presente è Springtrap, l’assassino di bambini ora confinato nel suo costume Springlock. Se verrà realizzato un terzo film, sembra che la trama sarà tratta direttamente dal gioco.

Per quanto riguarda Henry, la registrazione audio fa pensare che sia stato ucciso da Charlotte, sua figlia. Attualmente lei possiede Vanessa, cosa di cui l’ex socio in affari di Freddy aveva cercato di avvertire Mike prima della sua presunta morte. Ciò significa che anche lei sarà una minaccia nel terzo film, con il suo corpo controllato dall’anima di una delle prime vittime di Michael.

Dato che Five Nights at Freddy’s 2 vede i suoi personaggi separati alla fine del film, non è chiaro come torneranno tutti insieme per il prossimo capitolo. È ragionevole supporre che Mike e Abby verranno a sapere della casa stregata, scoprendo potenzialmente il ritorno di Michael. Con i bambini che dicono di non poterlo più contenere, i due probabilmente capiranno subito cosa sta succedendo.

Per quanto riguarda Charlotte, la sua rabbia verso tutti i genitori potrebbe proiettarsi su William, portando a un confronto padre-figlia mentre Vanessa si trova finalmente faccia a faccia con una resa dei conti familiare. Dato che Five Nights at Freddy’s 2 includeva così tanti aspetti della più ampia tradizione del gioco, un numero enorme di trame arriverà al culmine se verrà confermato un sequel.

LEGGI ANCHE: