Russell Crowe critica Il Gladiatore II per aver tradito l’eredità del film originale

Russell Crowe ha criticato Il Gladiatore II (qui la recensione) per aver tradito l’eredità del film originale di Ridley Scott. Crowe, come ha recitato in Il Gladiatore (2000) nel ruolo di Massimo, che è morto alla fine del primo film e non è tornato nel recente sequel del 2024, che invece si concentra su suo figlio, Lucio (Paul Mescal). Durante una recente intervista con Triple J, Russell Crowe ha ora condiviso le sue critiche a Il Gladiatore II, affermando che non sono riusciti a capire “cosa ha reso speciale il primo film”.

Egli sostiene che il punto di forza del film originale non fosse lo spettacolo o l’azione, ma il suo nucleo morale, che ha cercato di proteggere durante le riprese. “Penso che il recente sequel, che non è necessario nominare, sia un esempio davvero sfortunato di come anche le persone coinvolte nella realizzazione non abbiano compreso ciò che ha reso speciale il primo film. Non era lo sfarzo. Non erano le circostanze. Non era l’azione. Era il nucleo morale”.

“Il fatto è che sul set c’era una lotta quotidiana. Era una lotta quotidiana per mantenere il nucleo morale del personaggio. Il numero di volte in cui hanno suggerito scene di sesso e cose del genere per Massimo, è come se gli togliessero il suo potere. Quindi stai dicendo che mentre aveva questa relazione con sua moglie, si scopava quest’altra ragazza? Ma di cosa stai parlando? È pazzesco. Le donne in Europa, quando il film è uscito, venivano a parlarmi nei ristoranti e mi chiedevano: “Che cosa sta succedendo?”. Ed io rispondevo: “Ehi, non sono stato io! Non l’ho fatto!”.

Russell Crowe non è un fan di Il Gladiatore II

Diretto da Ridley Scott, con una sceneggiatura scritta da David Franzoni, John Logan e William Nicholson, Il Gladiatore segue Russell Crowe nei panni di Massimo, un generale romano che, dopo l’omicidio di sua moglie e suo figlio, viene venduto come schiavo e sale di grado nell’arena dei gladiatori per vendicare la sua famiglia. Il film ha vinto cinque premi Oscar, tra cui quello per il miglior film e quello per il miglior attore a Russell Crowe.

Il sequel, diretto sempre da Ridley Scott, con una sceneggiatura scritta invece da David Scarpa, si basa invece sul punto principale della trama secondo cui Lucio (interpretato originariamente da Spencer Treat Clark), il figlio di Lucilla (Connie Nielsen), è segretamente il figlio illegittimo di Massimo. Poiché l’originale non ha mai suggerito nulla del genere, il retcon sembra aver irritato Russell Crowe.

Secondo lui, questo cambia il personaggio di Massimo in un modo che indebolisce il “nucleo morale” che lui ha cercato di difendere, rafforzando la sua opinione che il sequel non capisce bene cosa ha reso speciale l’eroe e lo spirito del primo film. Crowe fa notare che il film originale ha reso chiaro il motivo di Massimo: era spinto dalla devozione per la moglie e il figlio uccisi, e ha combattuto nell’arena per vendicarli e guadagnarsi la libertà.

Per questo motivo, Crowe non capisce l’idea che Massimo abbia una relazione romantica con Lucilla, che stride con la lealtà e i principi consolidati del personaggio. Egli suggerisce che il sequel si basi quindi su una narrazione eccessivamente conveniente che ignora queste fondamenta, minando in ultima analisi il “nucleo morale” che, a suo avviso, ha reso il primo film così avvincente. In ogni caso, Il Gladiatore II ha comunque riscosso un certo successo tra la critica e il pubblico, incassando la rispettabile cifra di 462 milioni di dollari al botteghino.