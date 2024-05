Barry Keoghan sul momento musicale Bird sulla scia del finale Saltburn: “Sono un pessimo ballerino”

Dopo aver scorrazzato per i corridoi di una grande casa mostrandosi come mamma lo ha fatto in Saltburn, Barry Keoghan è tornato con un’altra illustre interpretazione musicale in Bird. Nel film di Andrea Arnold, presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes, Keoghan interpreta un giovane padre e ad un certo punto canticchia una versione stonata di “The Universal” dei Blur in quello che è un dolce momento in cui balla.

Per l’attore, la musica è un impegno totale nei confronti dei ruoli che interpreta. “Non penso di saper ballare. Sono un pessimo ballerino”, ha confessato l’attore candidato all’Oscar durante la conferenza stampa del film. “Penso che la bellezza di ballare sullo schermo sia lo sforzo di provarci.” “La musica gioca un ruolo importante in tutto ciò che faccio, so che anche Andrea è appassionata di musica”, ha detto Barry Keoghan.

Sono dei mesi molto intensi per Barry Keoghan che dopo la nomination agli Oscar per Gli spiriti dell’isola è stato visto in Masters of the Air ed è atteso anche come nuovo Joker per il The Batman di Matt Reeves.