Su Disney+ c’è una nuova serie tv dei Marvel Studios con il più alto indice di gradimento

La prima stagione di X-Men ’97 si è conclusa ieri e, con tutti i 10 episodi disponibili sullo streamer, possiamo ora confermare il suo status di serie televisiva dei Marvel Studios meglio recensita fino ad oggi.

Con il 98% su Rotten Tomatoes, si trova al primo posto nell’aggregatore di recensioni, con Ms. Marvel al secondo posto con… il 98%. Nonostante gli stessi punteggi, X-Men ’97 supera la storia d’origine di Kamala Khan per il numero di recensioni contate.

La serie animata ha ricevuto ampi consensi da parte di fan e critici, la maggior parte dei quali l’ha definita la migliore interpretazione degli X-Men mai realizzata su uno schermo di grandi dimensioni.

Per contestualizzare, gli altri show televisivi del MCU meglio recensiti sono WandaVision e Hawkeye con il 92%. Anche la Marvel Television riceve un po’ di affetto, con Agents of S.H.I.E.L.D. al 95% e Daredevil al 92%.

Sebbene i Marvel Studios non abbiano annunciato “ufficialmente” i piani per la seconda stagione di X-Men ’97, diversi creativi e membri del cast hanno commentato questi episodi. Tra questi, l’attrice di Rogue Lenore Zann.

“Li ho fatti, sì! Li ho fatti, sì“, ha detto di recente a Nexus Point News quando le hanno chiesto se ha registrato le sue battute per i prossimi episodi. “Certo, continuiamo a essere richiamati per fare come ADR e fare piccole modifiche qua e là, ma sì, ho fatto le mie battute e lo adoro. È una sceneggiatura incredibile, vedete, vi piacerà, come questa, è semplicemente fantastica“.

Il finale della prima stagione di X-Men ’97, “Tolerance Is Extinction – Part 3”, si è concluso con un grosso cliffhanger. Con un po’ di fortuna, l’attesa per la seconda stagione non sarà troppo lunga e speriamo che i nuovi episodi arrivino al massimo nel 2025.