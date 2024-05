Gary Oldman chiarisce i suoi commenti sulla sua performance in Harry Potter

Gary Oldman ha colto l’occasione per chiarire i suoi commenti sulla sua recitazione nel franchise di Harry Potter durante la conferenza stampa di Cannes per il suo nuovo film, Parthenope.

Di recente, l’attore aveva definito “mediocre” la sua performance nel franchise in cui interpreta Sirius Black e, in occasione della conferenza stampa del nuovo film di Paolo Sorrentino, ha avuto modo di chiarire quella definizione apparentemente dispregiativa. Oldman ha detto che non intendeva “denigrare chiunque sia fan di ‘Harry Potter’ e dei film e del personaggio che è molto amato.”

“Quello che intendevo con quella dichiarazione è che, come ogni artista, attore o pittore, sei sempre ipercritico nei confronti del tuo lavoro”, ha continuato. “Se non lo fossi, se fossi soddisfatto di quello che sto facendo, per me sarebbe la morte. Se guardassi una mia esibizione e pensassi: “Mio Dio, sono fantastico in questo”, sarebbe un giorno triste.”

Ha continuato: “C’era una tale segretezza che avvolgeva i romanzi, erano chiusi a chiave. E se lo avessi saputo fin dall’inizio, se avessi letto i cinque libri e avessi visto l’arco narrativo del personaggio, avrei potuto affrontarlo in modo diverso. Potrei averlo guardato diversamente e dipinto in un colore diverso. Quindi, quando ho iniziato “Harry Potter”, tutto ciò che avevo era il libro “Il prigioniero di Azkaban” e quella rappresentazione di quell’uomo. Un libro nella biblioteca di Sirius Black. Ed è più o meno quello che intendevo con questo. Non sono io che guardo il film e dico che è un film terribile o che sono terribile, vorrei solo che avessi potuto lavorare in circostanze diverse. Questo è ciò che intendevo, non per essere scortese con nessuna delle persone là fuori a cui piace quel film.”

In Parthenope, Gary Oldman interpreta lo scrittore americano John Cheever. Il film è una lettera d’amore alla Napoli di Paolo Sorrentino. Alla sua première, il film ha ricevuto una standing ovation di 9,5 minuti.

“Per me, questo film è una celebrazione del viaggio della mia vita”, ha detto Sorrentino dopo che gli applausi si sono calmati. “Voglio ringraziare [il delegato generale di Cannes] Thierry Fremaux per l’inizio del mio viaggio nel cinema 20 anni fa.” Nel cast di Parthenope ci sono anche Celeste Della Porta, Stefania Sandrelli, Silvio Orlando, Luisa Ranieri, Peppe Lanzetta e Isabella Ferrari.

Da Le Conseguenze dell’Amore (2004) a Il Divo (Premio della Giuria nel 2008) e This Must be the Place (2011), senza dimenticare La Grande Bellezza (2013) e Youth nel 2015, Paolo Sorrentino torna a presentare il suo settimo lungometraggio in Concorso. Nel 2017, durante la sua partecipazione alla Giuria presieduta da Pedro Almodóvar, il cineasta italiano ha rivelato la sua intenzione di immortalare su pellicola la sua città natale. Parthenope è il secondo film girato a Napoli, dopo E’ stata la mano di Dio, premiato a Venezia nel 2021.