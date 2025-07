Il film Superman di James Gunn ha appena battuto Man of Steel di Zack Snyder al botteghino, stabilendo un nuovo record

Il successo del film Superman di James Gunn continua, dato che l’ultimo capitolo dell‘universo DC ha superato L’Uomo d’Acciaio di Zack Snyder in un importante aggiornamento al botteghino. L’uomo del domani è finalmente tornato sul grande schermo, dato che il finale di Superman è diventato un vero e proprio lancio per la timeline DCU, con il franchise rilanciato dalla DC Studios che segna l’alba di una nuova era per il marchio DC.

Con David Corenswet nel ruolo della nuova incarnazione della leggenda DC, il film Superman è diventato uno dei primi successi della DC dopo molti anni di difficoltà per diversi film della DCEU, che hanno portato alla fine del franchise decennale nel 2023. Mentre Superman continua la sua corsa nelle sale, il film del 2025 ha ora raggiunto un altro record al botteghino.

Box Office Mojo riporta che il film Superman di Gunn ha ufficialmente superato i 292,4 milioni di dollari al botteghino nazionale martedì 29 luglio, con un totale di 506,5 milioni di dollari in tutto il mondo. Il risultato nazionale di Superman significa che ha ufficialmente superato Man of Steel di Snyder nella categoria nazionale, con il film del DCEU del 2013 che ha chiuso la sua corsa negli Stati Uniti con 291 milioni di dollari.

Al momento della pubblicazione di questo articolo, i Man of Steel dati sul box office nazionale non sono stati adeguati all’inflazione. Il successo al box office nazionale di Superman arriva solo 18 giorni dopo l’uscita nelle sale del film di Gunn della DCU all’inizio di questo mese, con grandi uscite come Jurassic World Rebirth e The Fantastic Four: First Steps attualmente in programmazione.

Cosa significa l’aggiornamento sul box office di Superman

Il film di Gunn su Superman è il giusto inizio per la DCU

Con gli ultimi dati nazionali relativi a Superman di Gunn, il film prodotto dalla DC Studios è ufficialmente il film Superman con il maggior incasso di tutti i tempi nel mercato statunitense. Il film Superman di Gunn ha anche superato il box office nazionale di tutti i film di Christopher Reeve tra il 1978 e il 1987, sia a livello nazionale che mondiale, nonché quello di Superman Returns del 2006 con Brandon Routh.

Tuttavia, il film con Superman più redditizio in assoluto rimane Batman v Superman: Dawn of Justice, che ha incassato 330,3 milioni di dollari sul mercato interno. Inoltre, è molto improbabile che Superman superi i risultati globali di Batman v Superman: Dawn of Justice, che ha incassato oltre 874 milioni di dollari.

Superman Movie Domestic Box Office International Box Office Worldwide Box Office Superman (1978) $134.4 million $166 million $300.4 million Superman II (1980) $108.1 million $108.2 million $216.3 million Superman III (1983) $59.9 million $20.3 million $80.2 million Superman IV: The Quest for Peace (1987) $15.6 million $14.6 million $30.2 million Superman Returns (2006) $200 million $191 million $391 million Man of Steel (2013) $291 million $379.1 million $670.1 million Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) $330.3 million $544 million $874.3 million Justice League (2017) $229 million $432.3 million $661.3 million Zack Snyder’s Justice League (2021) N/A (HBO Max Exclusive) N/A (HBO Max Exclusive) N/A (HBO Max Exclusive) Superman (2025) $292.4 million (as of 7/29/25) $214.1 million (as of 7/29/25) $506.5 million (as of 7/29/25)

Tuttavia, la domanda più importante è se il Superman del 2025 riuscirà a superare i risultati al botteghino mondiale di Man of Steel quando il film di Gunn avrà terminato la sua corsa nelle sale. Di questo passo, le possibilità che il film di Gunn del 2025 superi Man of Steel e Justice League del 2017​​​​​​ non sono chiare, poiché dipenderanno dall’andamento delle prossime settimane.

Mentre la versione di Gunn del 2025 sta ottenendo ottimi risultati a livello nazionale, lo stesso non si può dire a livello internazionale. Finora ha incassato 214 milioni di dollari, mentre il film DC del 2013 con Hanry Cavill ha incassato 379 milioni di dollari. Gunn ritiene che il minore coinvolgimento del pubblico internazionale sia probabilmente dovuto al “sentimento anti-americano” nel clima politico.

Pertanto, sarà difficile per Superman superare il successo mondiale di Man of Steel. Tuttavia, il regista continua a considerare il film un grande successo, tenendo conto di tutti i fattori.