Tulsa King – Stagione 3: nuove immagini e la data di uscita

Una serie di nuove immagini della terza stagione di Tulsa King sono state rivelate in vista del suo ritorno a settembre, tra cui un nuovo assaggio del personaggio interpretato da Samuel L. Jackson che amplia il franchise. Il crime drama di Paramount+ è stato creato da Taylor Sheridan e si concentra sul boss mafioso dell’Oklahoma Dwight “il Generale” Manfredi, interpretato da Sylvester Stallone. La seconda stagione di Tulsa King si è conclusa nel novembre 2024.

USA Today ha ora svelato una nuova selezione di immagini in anteprima (visibili a questo link) della terza stagione di Tulsa King in vista del suo ritorno, che è stato rivelato essere il 21 settembre. Le immagini anticipano personaggi nuovi e di ritorno: insieme alle star di ritorno Stallone, Scarlet Stallone, Frank Grillo e Garrett Hedlund, sono stati svelati nuovi scorci sui nuovi arrivati Isabella Heathcoat, Robert Pattrick e, appunto, il Russell Lee Washington Jr. di Jackson.

Cosa aspettarsi dalla Stagione 3 di Tulsa King

Con questa selezione di immagini in anteprima, è chiaro che la posta in gioco non è mai stata così alta per Dwight nella terza stagione di Tulsa King. Oltre al ritorno di Cal Thresher interpretato da Neal McDonough, Pattrick interpreterà il nuovo cattivo e boss rivale Jeremiah Dunmire. Nel frattempo, l’agente speciale Musso interpretato da Kevin Pollak rappresenterà gli interessi dell’FBI.

Tuttavia, di fronte ai suoi nemici che si stanno radunando per sconfiggerlo, sembra che il Russell Lee Washington Jr. di Jackson potrebbe diventare uno dei più stretti alleati di Dwight. Sebbene gran parte del suo personaggio sia avvolto nel mistero, Jackson sarà il protagonista del prossimo spin-off di NOLA King, che porterà la serie a New Orleans.

Pertanto, il modo migliore per lanciare la storia di Washington Jr. sarebbe vederlo venire in aiuto del protagonista della serie principale. Jackson è confermato in diversi episodi della terza stagione in un arco narrativo importante. Inoltre, la terza stagione di Tulsa King potrebbe anche presentare i personaggi secondari e antagonisti di NOLA King insieme a Washington Jr.