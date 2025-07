Spider-Man: Brand New Day, le foto dal set potrebbe confermare due villain

Dopo aver intuito la collocazione temporale del film, come riportato da Cinefilos.it, sembra oggi che potremmo avere anche la conferma di almeno due dei cattivi con cui Peter Parker (Tom Holland) si scontrerà in Spider-Man: Brand New Day.

Attenzione! Seguono possibili spoiler.

La scorsa settimana, il capo dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni su cosa i fan possono aspettarsi dalla versione di Spidey che troveremo in Brand New Day, seminando anche qualche indizio sulla storia “di strada”.

“Penso che ci sia una promessa alla fine di No Way Home: per quanto sia triste che Peter sia stato dimenticato da tutti nella sua vita, lo vediamo per la prima volta, nelle storie di Spider-Man di Tom Holland, come il vero Spider-Man. Lui che è solo, dedito a salvare la città e ad affrontare, in mancanza di termini migliori, la criminalità di strada, invece di eventi che potrebbero portare alla fine del mondo. Quindi, quando lo fai, ti chiedi, ok, chi sono gli altri personaggi di strada con cui non lo abbiamo mai visto interagire? E ovviamente, adoro che The Punisher abbia iniziato in un fumetto di Spider-Man. Quella fantastica copertina… non voglio dire troppo, ma Destin (il regista del film Destin Daniel Cretton, ndr), dirò troppo, Destin sta facendo un lavoro straordinario in questo momento su quel film, le cui riprese inizieranno molto presto. E ha otto o nove copertine di fumetti appese al muro nel suo reparto artistico che sta dando vita a questo film, il che è fantastico.”

Ora, l’assistente di Destin Daniel Cretton, Ziyi Cao, ha condiviso su Instagram un post (poi cancellato) che mostra un’anteprima di due di quelle copertine: The Amazing Spider-Man n. 134 del 1974 e The Amazing Spider-Man n. 345 del 1991.

La prima mostra l’arrampicamuri che affronta Tarantula e include anche un’apparizione di The Punisher. TASM n. 345, invece, vede Spidey combattere contro Boomerang e vede anche il ritorno di Venom. Quest’ultimo potrebbe essere un’ipotesi remota, ma non sarebbe la prima volta che sentiamo menzionare gli altri cattivi in relazione a questo film, quindi diremmo che il loro coinvolgimento è una scommessa abbastanza sicura.

Quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day

Ad oggi, una sinossi generica del film è emersa all’inizio di quest’anno, anche se non è chiaro quanto sia accurata. Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.

L’improbabile alleato potrebbe dunque essere il The Punisher di Jon Bernthal – recentemente annunciato come parte del film – in una situazione già vista in precedenti film Marvel dove gli eroi si vedono inizialmente come antagonisti l’uno dell’altro salvo poi allearsi contro la vera minaccia di turno.

Di certo c’è che Spider-Man: Brand New Day condivide il titolo con un’epoca narrativa controversa, che ha visto la Marvel Comics dare all’arrampicamuri un nuovo inizio, ponendo però fine al suo matrimonio con Mary Jane Watson e rendendo di nuovo segreta la sua identità. In quel periodo ha dovuto affrontare molti nuovi sinistri nemici ed era circondato da un cast di supporto rinnovato, tra cui un resuscitato Harry Osborn.

Spider-Man: Brand New Day è stato recentemente posticipato di una settimana dal 24 luglio 2026 al 31 luglio 2026. Destin Daniel Cretton, regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, dirigerà il film da una sceneggiatura di Chris McKenna ed Erik Sommers. Tom Holland guida un cast che include anche Zendaya, Sadie Sink e Liza Colón-Zayas e Jon Bernthal. Michael Mando è stato confermato mentre per ora sono solo rumors il coinvolgimento di Steven Yeun, Charlie Cox e di Mark Ruffalo.

Spider-Man: Brand New Day uscirà nelle sale il 31 luglio 2026.