Sean Baker gira film sulle sex worker nella speranza di “aiutare a rimuovere lo stigma”, sta “già parlando del prossimo”

Durante una conferenza stampa a Cannes per il suo nuovo film Anora, Sean Baker ha discusso della sua affinità con la realizzazione di film sulle sex worker – e ha anticipato il suo prossimo progetto con lo stesso soggetto.

Anora, presentato in anteprima al Festival di Cannes, segue una lavoratrice di uno strip club che si innamora del figlio di un oligarca russo. Quando gli è stato chiesto come mai i sex worker siano diventati il soggetto dei suoi ultimi film, Baker ha detto che dopo aver realizzato Starlet del 2012, è stato “introdotto nel mondo dei film per adulti”.

“Sono diventato amico di [lavoratrici del sesso] e ho capito che c’erano un milione di storie da quel mondo. Se c’è un’intenzione in tutti questi film, direi che è raccontare storie umane, raccontare storie che si spera siano universali”, ha detto. “Ciò aiuta a rimuovere lo stigma che è stato applicato da sempre a questo mezzo di sostentamento”. Sean Baker ha detto che forse non farà sempre film sull’argomento, ma ha scherzato dicendo che “stiamo già parlando del prossimo e coinvolgerà una prostituta, quindi”.

Alla sua première, Anora ha ricevuto un’entusiasmante standing ovation di 7,5 minuti. Nel film, Mikey Madison (“Better Things”, “C’era una volta a Hollywood”) interpreta Anora, una ventitreenne che lavora in uno strip club fuori New York City. La sua fortuna cambia quando incontra Vanya (Mark Eydelshteyn), figlio di un oligarca russo, che la invita per un viaggio di una settimana a Las Vegas durante la quale i due si sposano. Ma quando i genitori di Vanja lo scoprono, i due si ritrovano braccati da gangster russi, che tentano di convincerli ad annullare il matrimonio.

Sean Baker è diventato un frequentatore abituale di Cannes negli ultimi anni. Ha debuttato con The Florida Project, il suo sguardo su una madre e la sua giovane figlia che vivono ai margini economici, nell’edizione 2017 del festival, per poi tornare nel 2021 con Red Rocket, la storia di una porno star che ritorna nella sua città natale in Texas.