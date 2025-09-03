HomeFestivalMostra del cinema di Venezia

Venezia 82: le foto dal red carpet di The Voice of Hind Rajab con Joaquin Phoenix e Rooney Mara

Di Redazione

-

Joaquin Phoenix e Rooney Mara
Joaquin Phoenix e Rooney Mara sul red carpet di Venezia 82 - Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

La 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia ha ospitato la premiere mondiale di The Voice of Hind Rajab, il nuovo film diretto da Kaouther Ben Hania, una delle voci più autorevoli e riconosciute del cinema contemporaneo. Presentato in concorso, il film ha attirato l’attenzione non solo per la forza della sua storia, ma anche per la presenza sul red carpet di due grandi star internazionali: Joaquin Phoenix e Rooney Mara, produttori esecutivi del progetto.

Sul tappeto rosso, immortalato dalle nostre foto dal red carpet, Joaquin Phoenix e Rooney Mara hanno sfilato insieme a Kaouther Ben Hania, accolta con calore e applausi. Le immagini raccontano l’eleganza e l’intensità di una serata che ha unito glamour e impegno, testimoniando il forte sostegno del cinema internazionale a una storia che non lascia indifferenti.

L’opera porta sul grande schermo la vicenda di Hind Rajab, la bambina palestinese la cui voce disperata, rimasta intrappolata sotto i bombardamenti, ha commosso e scosso l’opinione pubblica mondiale. Kaouther Ben Hania, già candidata all’Oscar con The Man Who Sold His Skin, affronta con grande sensibilità e rigore un racconto che trascende la cronaca per trasformarsi in testimonianza universale di innocenza violata e di resistenza.

The Voice of Hind Rajab si è imposto come uno dei titoli più discussi di questa edizione della Mostra, capace di intrecciare arte cinematografica e attualità, emozione e riflessione politica. Un film che dal Lido porta la sua voce ben oltre i confini del festival, accompagnato dalle immagini suggestive della sua premiere veneziana.

