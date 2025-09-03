HomeFestivalMostra del cinema di Venezia

Venezia 82: le foto dal red carpet di Duse con Pietro Marcello e il cast

Di Redazione

-

Duce
Il cast di Duce sul red carpet di Venezia 82 - Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

Alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia è stato presentato in concorso Duse, il nuovo film diretto da Pietro Marcello, uno dei cineasti italiani più apprezzati sulla scena internazionale. La premiere è stata celebrata con un red carpet di grande fascino, che ha visto sfilare regista e cast tra applausi e flash dei fotografi.

Protagonista assoluta della serata è stata l’eleganza delle interpreti e degli attori che hanno portato sul Lido la forza e la modernità della figura di Eleonora Duse, icona immortale del teatro e del cinema. Al fianco di Pietro Marcello hanno sfilato i membri principali del cast, tra cui Valeria Bruni Tedeschi, Noémie Merlant, Fanni Wrochna, Noémie Merlant, Fausto Russo Alesi, Vincenzo Nemolato, Edoardo Sorgente, Gaja Masciale, che hanno contribuito a dare vita a un ritratto corale e potente della celebre attrice.

Le foto dal red carpet raccontano l’atmosfera della serata, tra abiti da sogno, sorrisi e momenti di grande emozione condivisi con il pubblico di Venezia. Una celebrazione che unisce glamour e cultura, rendendo omaggio a una delle personalità più affascinanti della storia dello spettacolo.

Duse si impone come uno dei titoli italiani di punta di questa edizione, confermando il talento di Pietro Marcello nel coniugare cinema d’autore e riflessione storica. L’accoglienza al Lido, testimoniata anche dalle immagini della premiere, ha sottolineato l’interesse e l’attesa intorno a un film che vuole restituire al grande schermo la potenza espressiva e la modernità di Eleonora Duse.

