Un film Minecraft approda su SKY dal 29 dicembre

Minecraft

Sky Cinema presenta in prima TV Un film Minecraft, l’attesissimo adattamento live-action ispirato al videogioco più giocato al mondo, con Jason Momoa e Jack Black, in arrivo domenica 29 dicembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su Now e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Diretto da Jared Hess, il film vede nel cast Jason Momoa, Emma Myers, Danielle Brooks, Sebastian Hansen e Jack Black, che danno vita ai protagonisti di un’avventura epica ambientata nell’universo di Minecraft. Nella versione italiana, inoltre, Mara Maionchi e Lazza prestano le voci a Malgosha e al Generale Chungus.

Distribuito da Warner Bros. Pictures, il film porta sullo schermo lo spirito creativo e avventuroso del celebre videogame, trasformandolo in un racconto ricco di humour, azione e immaginazione visiva che è stato in grado di raggiungere le vette del box office mondiale.

Nel film, quattro comuni ragazzi si ritrovano catapultati nell’Overworld, un mondo dall’inconfondibile estetica a blocchi dove ogni scelta può cambiare radicalmente la realtà che li circonda. Guidati da Steve (Jack Black), icona assoluta dell’universo Minecraft, i protagonisti dovranno unire le forze e imparare a sopravvivere tra Creeper, zombie, Piglins e portali verso nuove dimensioni, affrontando sfide che metteranno alla prova ingegno, coraggio e soprattutto spirito di squadra.

Tra scenari che richiamano fedelmente le ambientazioni del gioco – dall’Overworld al Nether, fino alla Magione della Foresta – Un film Minecraft è un’avventura mozzafiato, costruita su quegli stessi valori di creatività e collaborazione che hanno reso Minecraft un fenomeno planetario con oltre 300 milioni di copie vendute.

