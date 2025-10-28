HomeFilm in streaming

Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo in arrivo su Disney+

Di Redazione

-

Jamie Lee Curtis and Lindsay Lohan in Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo (2025)
Foto di Glen Wilson/Glen Wilson - © 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Il film Disney Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo arriverà in streaming il 12 novembre in esclusiva su Disney+.

Mescolando cuore, umorismo e un pizzico di magia, il film Disney Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo segna un nuovo capitolo per Jamie Lee Curtis (Tess Coleman) e Lindsay Lohan (Anna Coleman), madre e figlia sullo schermo, mentre la storia della famiglia Coleman entra in una nuova generazione.

Definito “un ritorno al passato ben fatto: spassoso, divertente e pieno di cuore” (Kylie Mar, Complex), il film Disney Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo è il film perfetto da guardare insieme a tutti i componenti della famiglia, che abbiano o meno mai immaginato di scambiarsi i ruoli o di mettersi nei panni di qualcun altro.

Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo

Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan tornano nei loro ruoli in questo sequel esilarante. La figlia di Tess, Anna, ha ora una figlia e una futura figliastra. Mentre affrontano le gioie e le sfide che si presentano quando due famiglie si uniscono, Tess e Anna scoprono che la fortuna potrebbe davvero colpire due volte.

Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
