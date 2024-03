6 Casa Atreides – Pianeta natale: Caladan

La Casata Atreides costituisce il fulcro della storia di Dune e, sebbene questa potente casata sia stata quasi distrutta dalla Casata Harkonnen e dai Sardaukar in Dune, Paul Atreides sopravvive al genocidio ed è pronto a riportare la sua casata alla gloria in Dune: Parte Due. La Casata Atreides proviene originariamente dal pianeta Caladan, che è rigoglioso e noto per la sua mancanza di inquinamento industriale. La Casata è ampiamente amata dal popolo di Caladan e dalla maggior parte delle persone nel suo feudo planetario. Gli Atreides affermano di discendere dai Greci dell’antica Terra, suggerendo anche che siano imparentati con diversi membri importanti dell’antica mitologia greca.

La Casa Atreides è stata potente per generazioni prima degli eventi di Dune, e Leto Atreides I l’ha trasformata in una delle casate più rispettate e influenti dell’Impero Padishah. Il loro successo e la crescente influenza fecero sì che l’Imperatore Shaddam nutrisse odio verso la Casata, che divenne ai suoi occhi una rivale. Questo è il motivo per cui l’Imperatore entrò in combutta con la Casata Harkonnen e la aiutò a sterminare gli Atreides su Arrakis (vicenda che viene raccontata in Dune). In Dune: Parte Due, spetta a Paul e ai suoi alleati Fremen vendicare Leto e riportare gli Atreides alla ribalta.