Ormai sono circolate in lungo e in largo tra i fan di Star Wars voci sulla trama del prossimo ritorno di Daisy Ridley nella Galassia Molto, Molto Lontana, che la vedrà riprendere il ruolo di Rey 15 anni dopo la fine de L’Ascesa di Skywalker. Per quanto dettagliate possano essere queste voci, sembra che si tratti solo di questo. Voci.

Durante una conversazione al SXSW per promuovere il suo nuovo film Magpie, a Daisy Ridley è stato chiesto da Steve Weintraub di Collider se fosse vero che il suo nuovo film si sarebbe chiamato New Jedi Order, e Ridley ha risposto: “Non lo so! Voglio dire, credo di sì. Dall’annuncio, non credo che sia cambiato“. E mentre sappiamo che sa cosa aspettarsi in termini di trama, ha aggiunto che deve ancora leggere la sceneggiatura, dicendo: “So che c’è una sceneggiatura e la leggerò a breve, il che è molto eccitante“.

La sua eccitazione fa eco ai sentimenti simili della regista Sharmeen Obaid-Chinoy, che all’inizio di quest’anno ha dichiarato alla CNN: “Sono molto entusiasta del progetto perché penso che quello che stiamo per creare sia qualcosa di molto speciale“. L’entusiasmo per il progetto è aumentato da quando è stato annunciato alla Star Wars Celebration Europe la scorsa primavera: quando potremo vederlo esattamente?

Quando inizieranno le riprese del film di Star Wars con Daisy Ridley?

Anche se al momento non c’è una data di uscita del film, Daisy Ridley ha detto a Weintraub che spera di passare davanti alla macchina da presa nei panni dell’iconica Jedi il prima possibile. Alla domanda se fosse vero che il film dovrebbe essere girato quest’anno, la Ridley ha risposto:

“Penso che potrebbe essere quest’anno. Potrebbe essere, ma non ne sono sicura. Ad essere onesti, lo sciopero degli sceneggiatori ha ovviamente ritardato molte cose. Quindi l’intenzione era quella di farlo più avanti nel corso dell’anno. Speriamo che sia così. Altrimenti, immagino all’inizio del prossimo“.

Al momento non esiste una data di uscita per il prossimo film di Daisy Ridley su Star Wars. Magpie è attualmente in proiezione al SXSW.