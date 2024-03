7 In Il problema dei 3 corpi un personaggio del libro è diviso in tre

Nel romanzo originale – durante le sezioni del presente – il personaggio principale è Wang Miao, un esperto di nanotecnologie che si trova coinvolto nelle macchinazioni della graduale invasione aliena. Wang è la prima persona che vediamo incontrare il bizzarro gioco di realtà virtuale noto come “3 Body“, che ci mostra la vera struttura del sistema stellare di Trisolarian. Il personaggio, tuttavia, non è stato molto apprezzato, giudicato principalmente come uno strumento utile solo a far muovere in avanti la trama. Nel secondo romanzo della serie, La materia del cosmo, questo viene addirittura messo da parte in favore di un nuovo protagonista.

Similmente, la serie sceglie di non avvalersi di Wang ma dividere questo personaggi in tre distinte personalità: Auggie Salazar (Eiza González), Jack Rooney (John Bradley) e Jin Cheng (Jess Hong). Auggie assume il ruolo di ricercatrice nanotecnologica, diventando così l’analogo più vicino a Wang Miao. Anche se la sua storia è completamente diversa, sono le fibre nanotecnologiche di Auggie (come quelle di Wang nel libro) a distruggere l’enorme nave del Giorno del Giudizio. Tuttavia, a differenza di Wang, Auggie non si trova coinvolta nell’esperienza virtuale dei “3 corpi”. Sono però Jack e Jin a fare quest’esperienza, venendo così a conoscenza dell’imminente invasione aliena.