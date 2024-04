Superman: quello che bisogna sapere sul presunto cattivo del film, Ultraman

5 Il Superman di Terra-Tre

Introdotto in Justice League of America n. 29 del 1964, Ultraman di Terra-Tre fa affidamento sulla Kryptonite per aumentare i suoi poteri, spesso acquisendo nuove abilità ad ogni esposizione. A differenza di quello che ci aspettiamo di vedere in Superman, questo Ultraman proviene da una realtà diversa ed è improbabile che Gunn prenda in considerazione il percorso del Multiverso dopo il flop di The Flash (per non parlare del calo di popolarità del concetto stesso di Multiverso).

Qualcosa che potrebbe essere rilevante per il DCU, tuttavia, è il fatto che Ultraman alla fine viene sconfitto dopo aver ingerito troppa Kryptonite. Il suo corpo fu sopraffatto da tutti i nuovi poteri, lasciandolo congelato sul posto.