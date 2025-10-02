Crunchyroll: nuove serie annunciate per la stagione autunnale

L’autunno di Crunchyroll si annuncia particolarmente ricco e variegato. Oltre alle attesissime uscite come One-Punch Man Stagione 3, My Hero Academia FINAL SEASON, SPY x FAMILY Stagione 3 e Let’s Play, il catalogo della piattaforma accoglie nuovi titoli che ampliano ulteriormente l’offerta per gli appassionati di anime.

Tra i debutti più interessanti ci sono Chitose Is in the Ramune Bottle, My Awkward Senpai, Kingdom Stagione 6 e GINTAMA – Mr. Ginpachi’s Zany Class, senza dimenticare l’arrivo di altri titoli attesi che copriranno l’intero arco della stagione autunnale.

6 My Awkward Senpai – 2 ottobre Prodotto dallo Studio Elle, My Awkward Senpai racconta la storia di Kannawa, una senpai con la fama di essere rigida e inflessibile, che in realtà è solo goffa e impacciata. Quando deve affiancare la nuova matricola Kamegawa, la situazione si complica tra imbarazzi, segreti e sentimenti nascosti. Un workplace-romance leggero e ironico, perfetto per chi ama le commedie romantiche con dinamiche ufficiose e buffe.

5 Kingdom Stagione 6 – 4 ottobre Il nuovo capitolo del celebre anime storico torna grazie alla produzione Studio Pierrot & St.Signpost. La trama riprende il percorso di Ying Zheng, determinato a unificare la Cina antica non più solo con la forza, ma con una nuova visione politica. Intrighi, strategie militari e battaglie campali fanno da sfondo a una stagione che promette di essere tra le più epiche di sempre, con lo scontro decisivo per la città di Yè.

4 GINTAMA: Mr. Ginpachi’s Zany Class – 6 ottobre Basato sulle light novel spin-off 3-Z Ginpachi-sensei, questo nuovo anime firmato Bandai Namco Pictures porta avanti il surreale universo di Gintama. Ginpachi diventa un insegnante alle prese con una classe di studenti improbabili e sopra le righe. Humor demenziale, citazioni meta-narrative e ritmo frenetico: un appuntamento imperdibile per i fan storici della saga e per chi cerca un titolo completamente fuori dagli schemi.

3 Chitose Is in the Ramune Bottle – 7 ottobre Lo studio feel. porta sullo schermo una delle light novel più amate degli ultimi anni. Protagonista è Saku Chitose, brillante e popolare studente del prestigioso liceo Fujishi, incaricato di convincere una compagna reclusa a tornare a scuola. Tra dinamiche sociali, amicizie e contraddizioni adolescenziali, la serie promette di raccontare in maniera fresca e realistica la vita liceale giapponese.

2 Altri titoli in arrivo Isekai Quartet 3 (13 ottobre): il crossover comico che riunisce i personaggi di Re:ZERO, Overlord, KONOSUBA e Saga of Tanya the Evil, arricchito dall’ingresso dei protagonisti di Eminence in Shadow.

With You, Our Love Will Make It Through (14 ottobre): romance soprannaturale che racconta la storia d’amore impossibile tra una liceale e un beastfolk, prodotto da Millepensee.

So You’re Raising a Warrior (30 ottobre): commedia fantasy in cui un drago decide di crescere un eroe destinato a ucciderlo.

The Daily Life of the Immortal King Stagione 5 (13 dicembre): ritorna la saga amatissima di Wang Ling, con nuove sfide e la comparsa della sorellina Wang Nuan.