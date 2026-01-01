Jodi Hildebrandt, dove si trova oggi l’”Evil Influencer” raccontata nel nuovo documentario Netflix

Il caso di Jodi Hildebrandt è tornato sotto i riflettori dopo l’uscita su Netflix del documentario Evil Influencer: The Jodi Hildebrandt Story, che ricostruisce l’ascesa e la caduta dell’ex consulente familiare, diventata una figura centrale in uno dei casi di abuso minorile più scioccanti degli ultimi anni negli Stati Uniti.

Il documentario ripercorre il modo in cui Hildebrandt, fondatrice della società di life-coaching ConneXions, entrò in contatto con la vlogger Ruby Franke, nota per il canale YouTube 8 Passengers, molto seguito all’interno della comunità mormone dello Utah. Da quel rapporto, secondo le autorità, prese forma un sistema di abusi giustificato da convinzioni religiose estremiste.

Il sistema di controllo e gli abusi sui minori

Secondo quanto emerso dalle indagini, due dei figli minori di Ruby Franke sarebbero stati sottoposti a gravi abusi fisici e psicologici, vivendo in condizioni paragonate a un campo di lavoro forzato. I bambini sarebbero stati privati di cibo adeguato, di un letto e di qualsiasi forma di svago, oltre a essere isolati socialmente e costretti a compiere punizioni fisiche estenuanti.

Hildebrandt e Franke avrebbero giustificato queste pratiche come un mezzo per “purificare” i minori da presunti spiriti maligni e costringerli al pentimento. Nel documentario, la regista Skye Borgman descrive il metodo di Hildebrandt come tipico delle dinamiche settarie: isolamento, minacce e progressiva separazione delle vittime da qualsiasi elemento positivo della loro vita.

La condanna e la situazione attuale di Jodi Hildebrandt

Nel dicembre 2023, sia Jodi Hildebrandt sia Ruby Franke hanno patteggiato dichiarandosi colpevoli di quattro capi d’accusa per abuso aggravato su minori. La sentenza è arrivata nel febbraio 2024: una pena compresa tra i quattro e i trent’anni di carcere, il massimo previsto dalla legge dello Utah per questo tipo di reato.

Attualmente, Hildebrandt si trova detenuta in un carcere statale dello Utah. Secondo quanto riportato dalle autorità locali, le prime udienze per la libertà condizionale sono previste per dicembre 2026, ma non vi è alcuna garanzia che la richiesta venga accolta.

Con Evil Influencer: The Jodi Hildebrandt Story, Netflix riporta l’attenzione su un caso che solleva interrogativi profondi sul potere dell’influenza online, sul ruolo delle convinzioni estremiste e sulla facilità con cui dinamiche di controllo possono mascherarsi da percorsi di “crescita personale”.