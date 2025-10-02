David Harbour reciterà al fianco di Pedro Pascal in Behemoth! di Tony Gilroy

Con la sua serie Stranger Things che giungerà al termine alla fine di quest’anno, David Harbour sta pianificando il suo futuro: fonti hanno riferito a Deadline che l’attore candidato agli Emmy è in trattative per affiancare Pedro Pascal nel film della Searchlight Behemoth! di Tony Gilroy. La Searchlight ha recentemente aderito al progetto, che Gilroy scriverà e dirigerà. I dettagli della trama sono ancora vaghi, ma Gilroy ha dichiarato in alcune interviste che il film ruota attorno a un violoncellista. Gilroy sarà anche produttore insieme a Sanne Wohlenberg. Le riprese del film inizieranno questo autunno a Los Angeles, mentre la data di uscita sarà annunciata in un secondo momento.

I prossimi progetti di David Harbour

Intanto, nell’attesa di sapere se le trattative andranno in porto, vedremo Harbour pronto a chiudere con il personaggio di Jim Hopper, che gli è valso due nomination agli Emmy e una ai Golden Globe, con l’uscita dell’ultima stagione di Stranger Things prevista per la fine dell’anno. L’attore ha poi recentemente ha terminato le riprese della miniserie della HBO DTF St. Louis. Il suo prossimo progetto è il sequel del film d’azione della Universal Violent Night. Naturalmente, rivedremo poi Harbour nel ruolo di Red Guardian in Avengers: Doomsday.

Dove abbiamo visto di recente Pedro Pascal?

Per quanto riguarda Pascal, l’attore ha vissuto un’estate di grande successo, con Material Love di Celine Song, Eddington di Ari Aster (in Italia al cinema dal 17 ottobre) e I Fantastici Quattro: Gli Inizi della Marvel. Tutti e tre i progetti hanno ricevuto un’accoglienza entusiastica da parte della critica, con il film di Song che è stato il terzo film di A24 con il maggior incasso di sempre e il film Marvel che è stato il film della Marvel con il maggior incasso del 2025. Pascal ha poi di recente recitato anche in Il gladiatore II e nella serie The Last of Us, mentre prossimamente riprenderà il ruolo di Din Djarin in The Mandalorian & Grogu. Anche lui sarà presente in Avengers: Doomsday.