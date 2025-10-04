Disney+: tutti i titoli in arrivo a ottobre 2025: da Marvel Zombies a High Potential 2

Ottobre è il mese perfetto per lasciarsi conquistare da brividi, risate e grandi storie. E Disney+ celebra l’autunno con un catalogo ricchissimo di novità, tra ritorni attesissimi, serie originali e titoli perfetti per l’atmosfera di Halloween. Dalle nuove produzioni Marvel al debutto della seconda stagione di High Potential, passando per documentari esclusivi e film per tutta la famiglia: ecco tutto ciò che arriva in streaming su Disney+ a ottobre 2025.

5 Le serie originali di ottobre 2025 su Disney+ Tra i titoli di punta del mese spicca High Potential 2, che torna con nuovi casi e con la brillante protagonista interpretata da Kaitlin Olson, sempre pronta a risolvere enigmi criminali con il suo intuito fuori dal comune. Dopo il successo della prima stagione, il procedural di ABC promette di alzare ulteriormente il livello, alternando ironia e tensione investigativa. Spazio anche alla serie drammatica Interior Chinatown, adattamento del romanzo di Charles Yu vincitore del National Book Award, che esplora in modo ironico e surreale il tema della rappresentazione asiatica a Hollywood. Sempre sul fronte internazionale, arriva anche The Shepherd, atteso thriller psicologico ambientato tra Londra e l’Europa continentale, con una regia curata e un cast di grande fascino. 4 Marvel Zombies: l’attesa serie animata entra nel vivo Uno dei titoli più attesi del mese è Marvel Zombies, la serie animata che amplia l’universo Marvel in una versione dark e apocalittica. Ispirata all’omonimo fumetto cult, lo show porterà sullo schermo versioni “non-morte” degli eroi più amati, in un mix di azione, horror e black humor. Prodotta dai Marvel Studios e diretta da Bryan Andrews, Marvel Zombies promette un tono più adulto e viscerale, espandendo le suggestioni introdotte nell’episodio omonimo di What If…?. Un progetto che conferma la volontà di Disney+ di diversificare i propri contenuti Marvel, offrendo esperienze sempre più sperimentali. 3 Novità per i fan di Star Wars e delle produzioni Lucasfilm Per gli appassionati della galassia lontana lontana, ottobre segna il ritorno dell’universo Star Wars con nuovi episodi di The Acolyte e l’arrivo di contenuti speciali legati alla saga, in attesa delle novità cinematografiche del 2026. Nel frattempo, prosegue il grande lavoro di Lucasfilm anche nel campo dell’animazione: Tales of the Empire continua a riscuotere successo, con nuovi episodi previsti per fine mese e un’attenzione crescente verso le origini dei Sith e dell’Impero Galattico. 2 Film, docuserie e speciali di ottobre 2025 su Disney+ Oltre ai titoli di punta come Hocus Pocus 3: The Witches Return e Alien: Romulus, il mese di ottobre porta su Disney+ una selezione variegata di film, true crime e documentari internazionali. Tra i più attesi c’è Murdaugh: Morte in famiglia (dal 15 ottobre), una nuova docuserie true crime che indaga uno dei casi giudiziari più oscuri e controversi d’America. Dall’8 ottobre debutta La Suerte: Una serie di coincidenze, thriller messicano che intreccia destino e mistero, mentre il 3 ottobre arriva The Balloonist, avventura biografica ambientata nei cieli dell’Ottocento. Per gli amanti della storia e della scienza, il 17 ottobre debutta Cleopatra’s Final Secret, speciale targato National Geographic che esplora i misteri ancora irrisolti della leggendaria regina d’Egitto. Segue Dedalus (dal 24 ottobre), ambizioso film europeo che unisce arte, filosofia e introspezione in un racconto visionario. Chiudono il mese i brividi di Lost Station Girls: Il Mostro della Stazione, un thriller inquietante ambientato in una metropolitana abbandonata, perfetto per l’atmosfera di Halloween. 1 Tutte le uscite Disney+ di ottobre 2025 Serie TV High Potential 2 – stagione completa

Interior Chinatown – nuova serie

The Shepherd – miniserie thriller

Marvel Zombies – stagione 1

The Acolyte – nuovi episodi

Tales of the Empire – aggiornamento episodico Film e contenuti speciali aggiuntivi Hocus Pocus 3: The Witches Return – anteprima assoluta in occasione di Halloween.

Wish – Il potere dei desideri – ritorno su piattaforma dopo l’uscita in sala.

Alien: Romulus – debutto in streaming dopo il successo al cinema (etichetta 20th Century Studios).

The First Omen – horror psicologico, in arrivo per la linea Star.

A Real Bug’s Life 2 (National Geographic) – seconda stagione del documentario naturalistico.

Making of Marvel Zombies – speciale dietro le quinte.

Goosebumps: Halloween Special 2025 – episodio evento dedicato alla saga teen horror. Con questo catalogo autunnale, Disney+ conferma la propria leadership nell’offrire contenuti capaci di unire spettacolo, emozione e qualità produttiva.