RJ Decker: il promo HD presenta la nuova serie ABC con Scott Speedman e Jaina Lee Ortiz

ABC ha diffuso il promo ufficiale HD di RJ Decker, nuova serie crime che promette di mescolare investigazione, redenzione e atmosfere noir ambientate nel cuore della Florida del Sud. Protagonisti Scott Speedman e Jaina Lee Ortiz, al centro di una storia che ruota attorno a un uomo in cerca di una seconda possibilità.

RJ Decker è un fotografo di cronaca caduto in disgrazia, ex detenuto che prova a ricostruirsi una vita reinventandosi come investigatore privato. Il suo nuovo inizio lo porta a muoversi in un mondo tanto colorato quanto pericoloso, dove il crimine è una costante e i casi da risolvere oscillano tra l’assurdo e l’inquietante. Un contesto che fa della Florida del Sud non solo uno sfondo, ma un vero e proprio personaggio della serie.

Un investigatore fuori dagli schemi tra alleati e minacce dal passato

Nel promo emerge chiaramente la natura corale della serie. RJ non è solo: ad affiancarlo c’è la sua ex compagna, giornalista, insieme alla moglie di lei, detective della polizia, creando un triangolo professionale e umano ricco di tensioni e complicità inattese. A rendere il tutto ancora più instabile è l’arrivo di una misteriosa benefattrice, una donna del passato di RJ che potrebbe rivelarsi la sua più grande alleata… oppure la persona destinata a trascinarlo di nuovo dietro le sbarre.

Il personaggio interpretato da Scott Speedman si muove così in un equilibrio precario tra riscatto personale e costante rischio di ricaduta, mentre la serie promette casi settimanali dal tono eccentrico, capaci di ampliare il lato più bizzarro del crime procedurale. Jaina Lee Ortiz, nel ruolo della detective, aggiunge un contrappeso istituzionale a una narrazione che gioca spesso ai margini della legalità.

Dal promo si intuisce un mix di ironia, tensione e mistero, con una forte attenzione ai personaggi e ai loro trascorsi. RJ Decker sembra voler raccontare non solo il crimine, ma anche il prezzo delle scelte sbagliate e la difficoltà di cambiare davvero quando il passato continua a bussare alla porta.

Con questo primo assaggio, la nuova serie ABC si presenta come un crime drama atipico, pronto a distinguersi grazie all’ambientazione, a un protagonista imperfetto e a una rete di relazioni che potrebbe trasformare ogni caso in qualcosa di personale. Il promo HD anticipa un debutto che punta a incuriosire chi ama le storie di second chances immerse in un mondo pericoloso e imprevedibile.