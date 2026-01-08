È online il promo ufficiale di High Potential 2×09, episodio intitolato “Under the Rug”, che promette di alzare ulteriormente la posta in gioco nella seconda stagione della serie con Kaitlin Olson. Il nuovo capitolo andrà in onda come episodio 9 della Stagione 2 e metterà Morgan e Karadec di fronte a un’indagine ben più complessa del previsto.

Il promo mostra l’inizio di un caso apparentemente lineare: la misteriosa morte di un sicario, rimasto vittima di un incidente automobilistico. Ma scavando sotto la superficie, Morgan e Karadec scoprono dettagli inquietanti che trasformano rapidamente l’indagine in qualcosa di molto più ampio e delicato, costringendo la LAPD e l’FBI a collaborare ufficialmente sul caso.

“Under the Rug”: un’indagine più grande e un intreccio personale

L’episodio 2×09 sembra puntare su un doppio binario narrativo. Da un lato, la collaborazione forzata tra due agenzie con approcci e interessi diversi introduce nuove tensioni e dinamiche operative, suggerendo che la morte del sicario sia solo la punta dell’iceberg di una rete criminale più estesa. Dall’altro, la storyline personale continua a intrecciarsi con quella investigativa: Elliott cerca infatti di riaccendere la scintilla romantica tra i suoi genitori, aggiungendo una nota più intima ed emotiva a un episodio carico di suspense.

Il promo lascia intravedere un tono più cupo e urgente, con un ritmo serrato che sembra riportare High Potential al cuore del suo equilibrio tra crime procedurale e dramma dei personaggi. La presenza congiunta di LAPD e FBI suggerisce inoltre che le conseguenze del caso potrebbero ripercuotersi sugli equilibri della squadra anche nei prossimi episodi.

Con “Under the Rug”, High Potential si prepara dunque a uno degli snodi più rilevanti della seconda stagione, promettendo colpi di scena, nuove alleanze e scelte difficili per Morgan e Karadec. Il promo è già disponibile online e anticipa un episodio che potrebbe ridefinire la direzione della serie.