Delirium, la spiegazione del finale del film con Topher Grace

Delirium è un film horror psicologico del 2018 con Topher Grace nel ruolo di Tommy Walker, un giovane appena uscito da un istituto psichiatrico dopo 20 anni. La causa della malattia mentale di Tommy risale a un trauma infantile, quando suo fratello maggiore Alex (Callan Mulvey) annegò una compagna di classe e lo costrinse ad assistere. Tormentato da allucinazioni e deliri, la salute mentale di Tommy è ulteriormente compromessa quando suo padre, il senatore Walker (Robin Thomas), con cui non ha rapporti, si suicida pochi giorni prima del suo rilascio. Ora, con la madre che ha abbandonato la famiglia anni fa e il fratello in prigione, è completamente solo.

Come parte della sua libertà vigilata iniziale, Tommy deve vivere nella tenuta di famiglia per 30 giorni, presentarsi al suo agente di custodia Brody (Patricia Clarkson) e verificare di essere a casa tramite un telefono con fotocamera. Mentre cerca di riadattarsi alle nuove circostanze, la sua unica tregua arriva sotto forma di una dipendente del supermercato di nome Lynn (Genesis Rodriguez) che gli consegna la spesa e si interessa alla sua vita.

Dato lo stato mentale instabile di Tommy, sia il pubblico che Tommy stesso si chiedono costantemente se ciò che vediamo in “Delirium” sia reale o un’illusione nella sua testa. Mentre strani eventi e circostanze bizzarre si intensificano nella casa, vengono rivelati oscuri segreti di famiglia e Tommy è costretto a confrontarsi con il suo passato traumatico… ma qual è esattamente la verità?

La casa della famiglia Walker è una rappresentazione fisica del trauma psicologico di Tommy

Che sia reale o immaginaria, la casa della famiglia Walker è innegabilmente piena di ricordi traumatici e irrisolti. Per Tommy Walker, ogni spazio occupa un certo sentimento e un certo ricordo, e attraverso la casa stiamo facendo un tour della sua psiche. All’arrivo, inizialmente si ritira nella sua camera da letto d’infanzia per rivivere i ricordi più felici della sua infanzia, disponendo poster e giocattoli. Questo è indicativo del suo attuale sviluppo infantile, che semplicemente non ha gli strumenti emotivi per affrontare la sua sofferenza.

Tuttavia, quando la casa inizia a rivelare le sue tendenze squilibrate e le sue pratiche malsane, Tommy non può più continuare a negare la verità. Tormentato sia dalle azioni passate di suo fratello, sia dalla sua stessa inazione durante l’omicidio, è costretto ad affrontare la propria negligenza nel crimine. Le circostanze lo trascinano sempre più a fondo, e alla fine scende nelle profondità delle segrete della tenuta. Lì affronta le atrocità del suo passato e, abbracciando questi orrori, riesce a lottare con i propri demoni interiori, permettendo alla sua vita di andare avanti.

Spioncini e telecamere nascoste rivelano la compulsione del padre di Tommy a “guardare”

Le allucinazioni di Tommy Walker sono quasi un modo per proteggersi inconsciamente mentre affronta le sue ferite interiori represse. Ad esempio, le visioni della ragazza che annega nella piscina lo avvisano del tentativo di suo fratello di sigillarlo nella piscina, e la presenza del cane di suo padre che attacca un cadavere allude alla vera natura nascosta del senatore.

Dopo essere stato costretto ad assistere a un omicidio, mentre era impotente e ammanettato, Tommy è tormentato da ciò che non può essere ignorato. Lo confida a Lynn dicendo: “Non ho potuto fare altro che guardare quel giorno”. Questo è in netto contrasto con suo padre, come vediamo quando Tommy si imbatte in numerosi oggetti nella casa che insinuano la preferenza del senatore Walker di spiare gli altri.

Ci sono dispositivi evidenti, tra cui una porta nascosta che conduce a spioncini in ogni stanza della casa, nonché attrezzature di ripresa nascoste dietro specchi bidirezionali. Tuttavia, altri indizi più sottili includono un cucciolo di peluche con un’etichetta che recita: “Per vegliare su di te, con amore, papà”. Queste rivelazioni aiutano Tommy a smettere di desiderare l’approvazione di suo padre e a guardare l’uomo profondamente contorto e imperfetto che si nasconde dietro.

Alex considera suo fratello il suo vero partner, mentre Tommy fa del suo meglio per reagire

Dopo essere evaso dal carcere, il fratello di Tommy, Alex, lo incoraggia a testimoniare ulteriori atti di violenza, riferendosi a lui come “il mio piccolo guardone”. Quando si prepara ad uccidere Lynn, esclama addirittura: “Ho bisogno del mio piccolo guardone e tu hai bisogno di me!”. Proprio come suo padre che amava guardare, sembra che Alex ami essere guardato da suo fratello, come una sorta di affermazione del loro legame. Li considera due parti di un tutto, dichiarando durante quell’omicidio iniziale: “Sto solo facendo quello che tu non hai potuto fare. A volte ci vogliono due uomini per fare un fratello”.

Anche Tommy nutre timori riguardo ai propri demoni interiori. Quando guarda attraverso i fori spia installati dal padre, vede chiaramente il proprio volto che lo fissa. La seconda volta, è Alex a guardarlo. Alla fine, però, vediamo che i due uomini non hanno nulla in comune in termini di desideri, temperamento e obiettivi. Alex è interessato solo al denaro nascosto di suo padre e quando trovano la madre emaciata incatenata nel seminterrato, Tommy la conforta con amore, mentre Alex la rifiuta apertamente e le spara.

Sebbene possano condividere lo stesso sangue, non c’è alcuna giustificazione per equiparare la loro moralità, rettitudine o etica, cosa che Tommy finalmente capisce nel suo rifiuto finale di Alex, quando lo fa annegare.

Una lingua mozzata in un barattolo simboleggia il desiderio di parlare senza la capacità di farlo

La scelta di Tommy di rimanere in silenzio dopo il crimine di Alex è un peso enorme da portare. Se avesse fatto sapere a qualcuno ciò che suo fratello aveva fatto, Alex potrebbe non essere stato in grado di uccidere una seconda donna. Allo stesso modo, Lynn si sente impotente nel non poter parlare degli abusi che ha subito al liceo. La maggior parte di noi si rifiuta, o non è in grado, di parlare quando sa che dovrebbe farlo, e l’immagine più viscerale di questo concetto è una lingua mozzata in un barattolo.

Dopo aver trovato il barattolo, Tommy inizialmente pensa che sia un’allucinazione, ma in seguito rimane inorridito quando si rende conto che è reale. Alla fine scopriamo che il padre di Tommy ha tagliato la lingua a sua madre e l’ha rinchiusa in una gabbia nel seminterrato della casa. Questa rivelazione è anticipata nel video del suicidio del padre, in cui egli si lamenta che sua moglie ha iniziato a “rispondere” a lui. Ma forse la consapevolezza più straziante è che quelle telefonate incomprensibili che Tommy continuava a ricevere in casa erano le disperate richieste di aiuto di sua madre.

Vediamo Tommy rompere questo ciclo di silenzio quando Lynn viene aggredita. Si precipita ad aiutarla quando viene notato da Brody, ma anche l’agente di custodia viene zittito per sempre quando Alex le taglia la gola. Con Lynn in pericolo, Tommy continua a gridare, lottare, allertare la polizia e persino strappare le sue catene dal muro, rifiutandosi di essere un pubblico silenzioso e complice di un altro omicidio.

Dopo aver riconciliato i suoi demoni interiori, Tommy finalmente prende possesso della casa e, per estensione, un maggiore controllo sulla sua malattia mentale.

Che ciò a cui abbiamo assistito in Delirium sia reale o meno, la cosa più importante è che quando Tommy Walker esce dalla sua casa, ha affrontato e combattuto i suoi demoni più profondi ed è sopravvissuto alla prova. In precedenza aveva affermato di sapere che non poteva cambiare il passato, ma andando avanti, aveva deciso di “fare le scelte migliori che potevo, da quel momento in poi”. E quando gli viene data l’opportunità, è esattamente ciò che fa.

Dimostra a se stesso che, se si trovasse nella stessa situazione da adulto, agirebbe in modo diverso e farebbe tutto il possibile per salvare una vittima. Non idolatra più suo padre, né cerca disperatamente la sua approvazione. Inoltre, sapere quanto sua madre lo amasse e che non lo aveva mai abbandonato gli dà la chiusura di cui aveva bisogno.

Alla fine di Deliriumun agente di polizia chiede a Tommy se la casa è sua, e lui risponde: “Adesso sì”. Che la casa rappresentasse il benessere psicologico di Tommy o che fosse solo una casa, una cosa è chiara: ora ha preso possesso della sua vita, della sua mente… e della sua casa.