Love Death & Robots – Stagione 4: la spiegazione del finale di ogni episodio

Il primo episodio di Love Death & Robots volume 4, “ Can’t Stop ”, non sembra avere un significato più profondo. Il cortometraggio è, in fondo, solo un modo diverso di visualizzare la performance live dei Red Hot Chili Peppers di “Can’t Stop“. La regia di David Fincher e l’animazione di Blur Studio, tuttavia, hanno dato all’episodio un nuovo livello di significato. Raffigurando i Red Hot Chili Peppers e la folla come marionette, Love Death & Robots ha dato una visualizzazione del potere trascendentale della musica. Tutti i partecipanti, anche gli artisti, erano essenzialmente marionette mentre la musica e la passione del momento scorrevano attraverso di loro, creando un’esperienza incredibile.

L’immagine eccessiva dell’umanità contribuisce a trasmettere il secondo tema principale del cortometraggio: l’uomo è spesso responsabile della propria distruzione. Gli alieni di “Incontri ravvicinati del tipo mini” sono arrivati sulla Terra pacificamente e la loro invasione è iniziata solo dopo che gli umani hanno sparato per primi. Poi, la Terra è stata inghiottita da un buco nero creato dagli umani con la tecnologia aliena. I tentativi dell’umanità di difendersi e la sua smania di violenza hanno finito per garantire la nostra distruzione (due volte) in “Mini incontri ravvicinati del terzo tipo”. Un approccio più ponderato e freddo avrebbe salvato gli umani sia all’inizio che alla fine.

Il secondo esperimento di Love Death & Robots con le tecniche di tilt-shift in “ Mini incontri ravvicinati del terzo tipo ” si è rivelato estremamente importante per il suo messaggio. L’episodio rappresenta un’invasione aliena della Terra abbastanza standard ma con un umorismo unico. Tuttavia, l’inquadratura dell’invasione aliena come “Mini Kind” sottolinea che l’umanità ha una visione di sé molto più grande di quanto non sia in realtà nel grande schema dell’universo. Le riprese finali del cortometraggio, quando il sistema solare viene inghiottito da un buco nero, evidenziano quanto siamo piccoli.

Dopo aver ucciso Jade, Spider Rose disse a Nosey che era “morta” prima che gli Investitori glielo consegnassero. Ha fatto notare che aveva amici da qualche altra parte nella galassia e che si era completamente isolata nel dolore per il suo amore perduto e nella ricerca della vera Jade. Nosey riuscì quasi a far uscire Spider Rose dalla sua ossessione di vendetta, ma l’amore dell’animale arrivò troppo tardi per salvarla. Poi, in un simbolico scherzo del destino, Spider Rose lasciò che Nosey banchettasse con la sua carne e consumasse letteralmente ciò che il dolore non aveva ancora raggiunto: il suo corpo.

Il titolo “ Spider Rose ” nel terzo episodio del volume 4 di Love Death & Robots è stato il fulcro del suo significato. Come abbiamo appreso, Spider Rose un tempo si chiamava Lydia, ma ha scelto un nome meno umano dopo che il suo amore è stato ucciso da Jade, un membro del gruppo Shaper di Schismatrix di Bruce Sterling. Spider Rose ha anche spiegato di aver vissuto completamente da sola dopo l’uccisione del suo amore, fino al momento in cui ha ottenuto Nosey dagli Investitori. Spider Rose è una storia su come il dolore e la sete di vendetta possano consumare figurativamente una persona, proprio come Nosey ha letteralmente consumato lei.

L’episodio ha anche qualcosa da dire sul potere dell’amore e del legame umano. È stato solo unendosi che le bande hanno avuto abbastanza potere – sia psichico che fisico – per battere i ragazzi. Inoltre, solo dopo aver visto morire Croak, Slash è stato in grado di affrontare i ragazzi in prima persona. Alla fine, l’amore di Slash per gli altri membri della banda gli ha dato il coraggio e la forza necessari per guardare negli occhi il “dio o ragazzo” e ucciderlo. Anche se la città è stata rasa al suolo, le bande dei “ Bestioni dell’isolato 400 ” sono riuscite a creare legami reali e a respingere gli invasori.

Anche se ha visto bande rivali combattere contro enormi mostri simili a bambini, “ Bestioni dell’isolato 400 ” è probabilmente l’episodio più ricco di speranza del volume 4 di Love Death & Robots . Esso stabilisce rapidamente che le numerose bande di superpotenti sparse per la città si odiano tutte, ma si uniscono per combattere contro i “ragazzi” che hanno raso al suolo la città. L’episodio è una metafora di come un nemico comune, come i ragazzi, possa unire l’umanità e persino superare aspre rivalità e anni di cattivo sangue. Le bande hanno messo da parte i loro battibecchi e i rancori del passato e sono riuscite a scacciare i ragazzi.

Alcuni episodi di Love Death & Robots sono più comici di altri, ma anche “ L’altra cosa grande ” ha un significato più profondo. Esso è in gran parte una storia su come l’umanità sia troppo ansiosa di fidarsi e affidarsi a cose che non comprende appieno, siano esse robot o gatti. Gli umani di Dingleberry Jones non capivano nemmeno lontanamente di cosa fosse capace Thumb Bringer, come incendiare il loro appartamento e chiuderli a distanza, e non capivano la sete di Dingleberry Jones di dominare il mondo. Questa mancanza di comprensione è costata loro la vita e presumibilmente anche al resto dell’umanità.

Golgota

“Golgotha” è forse una delle critiche più pungenti che Love Death & Robots fa alla società. Chiamato come il luogo della crocifissione di Gesù Cristo, “Golgotha” segue Padre Maguire (Rhys Darby) mentre entra in contatto con una razza aliena conosciuta come Lupo. I Lupo credono che un delfino sia il loro messia e, dopo aver sentito come gli umani trattano i delfini e il mare, decidono di iniziare una crociata contro gli umani. Il messaggio principale di “Golgotha” è stato riassunto da Maguire: “Abbiamo fatto una cazzata”. Non essendosi presa cura della Terra e dei suoi animali, come i delfini, l’umanità si è assicurata che i Lupo cercassero una punizione contro di noi.

L’episodio è ricco di simbolismi religiosi, in particolare per i cristiani. La sua relazione più importante con il cristianesimo è un insegnamento fondamentale di Gesù Cristo stesso: “Fate agli altri quello che fareste a me”. Questo insegnamento viene raramente preso in considerazione e ancor più raramente applicato agli animali della Terra. Il “Golgota” è un’eccezione. “Golgotha” pone il suo delfino come una figura simile a Gesù per i Lupo e gli umani come Ponzio Pilato, poi chiede al pubblico se i Lupo sono giustificati a iniziare una crociata contro gli assassini del loro messia. La risposta è abbastanza facile da intuire dopo aver considerato le fuoriuscite di petrolio, i cambiamenti climatici e altri disastri naturali causati dall’uomo.