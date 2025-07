La scomparsa di Amy Bradley: le teorie sulla storia raccontata dal documentario Netflix

La serie di documentari true crime La scomparsa di Amy Bradley di Netflix si addentra nel mistero persistente della scomparsa di Amy Bradley, svelando le numerose teorie emerse negli ultimi 27 anni. Attraverso interviste esclusive, prove appena emerse e un’analisi approfondita di innumerevoli possibilità – dal delitto alla scomparsa volontaria – la serie offre una nuova prospettiva a un caso che ha a lungo confuso gli investigatori e tormentato la famiglia di Amy. Di seguito, una panoramica delle principali teorie esplorate e gli ultimi sviluppi nella ricerca in corso di Amy, con il contributo dei registi e produttori esecutivi Phil Lott e Ari Mark.

Quali sono le teorie su ciò che è accaduto ad Amy Bradley?

La scomparsa di Amy Bradley ha generato un groviglio di teorie, alimentato dalle circostanze uniche della sua scomparsa da una nave da crociera in movimento piena di potenziali testimoni oculari. Inoltre, la sua ultima posizione nota, il balcone della cabina della sua famiglia, è stata ripulita prima che gli investigatori potessero setacciare la zona alla ricerca di prove.

“Ci sono alcuni dettagli su alcune delle persone a bordo della nave che sono sempre state solo teorie”, dice Lott. “Poter incontrare [quelle persone] e intervistarle a lungo ha reso le storie molto più interessanti, ricche, profonde e ha sollevato ulteriori domande… non ci sono risposte facili in questa storia”.

Oltre a rivisitare la possibilità di vecchia data che Amy sia saltata o sia caduta in mare (dato che le sue scarpe erano state lasciate sul balcone e il tavolo esterno era stato spostato), la serie esplora la teoria e le accuse secondo cui Alister “Yellow” Douglas, un intrattenitore a bordo della Rhapsody of the Seas durante il viaggio dei Bradley, sarebbe stato coinvolto nella scomparsa di Amy. Douglas era stato visto ballare con Amy in discoteca – un dettaglio supportato da riprese video – la notte della scomparsa di Amy.

Lori Thompson, intervistata nella docuserie, afferma di aver visto Amy con Douglas la sera prima della sua scomparsa. Tuttavia, gli agenti dell’FBI hanno indagato su queste affermazioni e hanno interrogato Douglas, che si è anche sottoposto volontariamente al test del poligrafo, risultato inconcludente. L’FBI lo ha rilasciato senza prove per accusarlo della scomparsa di Amy, e lui continua a dichiararsi innocente.

“Ogni singola persona che ha lavorato a questo caso era indecisa su cosa fosse successo ad Amy… quel tipo di sconcerto ha reso la situazione particolarmente sorprendente”, afferma Mark.

Un’altra cupa possibilità proviene dal marinaio in pensione della Marina statunitense Bill Hefner, che crede di aver incontrato una Amy angosciata in un bar dopo l’arrivo della sua nave a Curaçao nel gennaio 1999, 10 mesi dopo la sua scomparsa. Il racconto di Hefner, che circolava da anni negli ambienti del true crime ma che non era mai stato ripreso dalle telecamere, aggiunge un ulteriore tassello alla teoria secondo cui Amy sarebbe stata vittima di tratta dopo aver lasciato la nave.

Un’altra teoria suggerisce che Amy potrebbe aver lasciato la nave di sua spontanea volontà e potrebbe persino vivere in segreto all’estero. La possibilità è supportata da nuove prove che riguardano uno schema di indirizzi IP, riconducibili alle Barbados, che accedono al forum amybradleyismissing.com in occasione di importanti anniversari familiari e festività. L’investigatore online Anthony Willis, anch’egli intervistato, ha lanciato il sito nel 2018, sperando di creare una piattaforma centralizzata in cui esaminare eventuali indizi per supportare le ricerche in corso.

“Non credo che l’idea che lei abbandonasse volontariamente la nave sia mai stata presentata come una possibilità fino al [documentario]”, afferma Mark. “E non credo che la testimonianza oculare o le informazioni sulla proprietà intellettuale siano mai state presentate in alcun modo a qualcuno”.

Mark e Lott sanno che chi guarda la docuserie avrà probabilmente forti convinzioni su ciò che pensano sia successo ad Amy, ma, come hanno spiegato nel podcast You Can’t Make This Up, questo è un caso unico e sconcertante in cui chiunque potrebbe avere ragione. “È molto raro che ci siano così tanti scenari che sembrano possibili”, ha detto Mark alla conduttrice Rebecca Lavoie. “Sfido chiunque a considerare questi scenari e a confutarne uno, perché ci sono abbastanza informazioni per suggerire che uno qualsiasi di essi possa essere possibile. Ci ha fatto impazzire.”

Ci sono stati nuovi sviluppi nel caso di Amy Bradley?

Nel 1999, i Bradley hanno intentato una causa contro la Royal Caribbean. La compagnia di crociere ha dichiarato di aver agito in modo appropriato e responsabile in ogni momento. Alla fine, la causa è stata archiviata. Sebbene Amy non sia ancora stata ritrovata, la sua famiglia non ha mai perso la speranza che un giorno potesse tornare, secondo i registi.

“Mostrando il gruppo di amici, le relazioni che ha avuto nella sua vita e l’assenza che si avverte oggi da ogni singola persona che abbiamo intervistato, si percepisce una perdita”, dice Lott. “Se vedete quel vuoto nel cuore di tutti, devo solo credere che anche il pubblico lo sentirà.”

“Una cosa è parlare del vuoto di Amy, un’altra è viverlo”, aggiunge Mark. “Questa è una famiglia che crede profondamente in ciò che dice, e quello che dice è: ‘È là fuori, la troveremo e siamo pronti'”.

Durante tutta la serie, i registi hanno voluto onorare la speranza duratura della famiglia, offrendo al contempo agli spettatori la possibilità di confrontarsi con il caso in prima persona.

“Siamo stati molto attenti a mantenere un equilibrio di responsabilità, evitando di far pendere la bilancia a favore di una teoria rispetto a un’altra”, afferma Mark. “Ma sentiamo anche la responsabilità nei confronti della famiglia di garantire che abbia la possibilità di lanciare un vero e proprio appello all’azione al pubblico, cosa che in effetti fa”.

Restate sintonizzati per aggiornamenti sul caso di Amy Bradley non appena saranno disponibili nuove informazioni. La scomparsa di Amy Bradley è disponibile su Netflix.