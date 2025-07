Sheriff Country: conferma, cast e tutto quello che sappiamo sullo spin-off di Fire Country

L’emozionante serie drammatica Fire Country sta per avere uno spin-off e ci sono già tantissime novità entusiasmanti sul prossimo show, Sheriff Country. In uscita alla fine del 2022, Fire Country segue le vicende del detenuto Bode Donovan che aderisce a un programma di scarcerazione anticipata poco ortodosso che gli permette di diventare pompiere volontario nella California settentrionale e lavorare con esperti qualificati per combattere incendi di vaste proporzioni. Con il suo mix di dramma, azione ed elementi procedurali, Fire Country ha catturato l’attenzione degli spettatori durante la sua prima stagione e ha già un grande potenziale di franchise.

Nonostante abbia ottenuto solo un misero 50% Rotten Tomatoes da parte della critica e un punteggio ancora meno impressionante del 45% da parte del pubblico, la prima stagione di Fire Country ha fatto buoni affari per la CBS e la rete l’ha rapidamente rinnovata per la seconda e la terza stagione.

Come molti programmi simili a Fire Country, ha il potenziale per durare diverse stagioni e lascia anche molte possibilità per spin-off ambientati nello stesso universo. Ecco perché, con l’arrivo della quarta stagione di Fire Country, la serie sta per essere trasformata in Sheriff Country.

Ultime notizie su Sheriff Country

Il cast dello spin-off ha trovato il protagonista maschile

Mentre il cast dello spin-off continua a prendere forma, le ultime notizie confermano che Sheriff Country ha trovato il suo protagonista maschile. Forse meglio conosciuto per la sua interpretazione in CSI: Vegas, Matt Lauria è stato scelto per interpretare il ruolo principale di Boone al fianco di Morena Baccarin. Boone è descritto come il partner duro e capace dello sceriffo Mickey, con cui ha instaurato un forte legame. Sebbene i loro stili possano a volte scontrarsi, formano una squadra eccellente.

Sheriff Country è confermato per l’autunno 2025

Il spin-off di Morena Baccarin ottiene il via libera

Dopo che la CBS ha introdotto il personaggio dello sceriffo Mickey Fox nella seconda stagione di Fire Country, era solo questione di tempo prima che i piani della rete per uno spin-off si concretizzassero.

Nel maggio 2024, la CBS ha ufficialmente dato Sheriff Country un ordine di stagione che lo vedrà arrivare come parte della stagione 2025-2026. Questa notizia arriva poche settimane dopo l’annuncio della terza stagione di Fire Country, dimostrando che lo show sta già sbocciando in un franchise autentico dopo solo pochi anni in onda.

La serie ha compiuto il grande passo nel gennaio 2025, quando è stato annunciato che Sheriff Country aveva finalmente iniziato le riprese. Anche se la data di uscita non è ancora nota, Sheriff Country farà parte del palinsesto autunnale della CBS insieme a Fire Country. Invece di essere un’aggiunta di metà stagione, il celebre spin-off riempirà uno degli slot lasciati liberi dalla cancellazione di S.W.A.T., FBI: International e FBI: Most Wanted.

Fire Country è stato rinnovato per una quarta stagione.

Dettagli sul cast di Sheriff Country

Morena Baccarin interpreta lo sceriffo Mickey Fox

Morena Baccarin sarà la protagonista della serie nei panni dello sceriffo Mickey, ma non è l’unica star confermata finora. Sulla base dei commenti di Diane Farr, è stato confermato che la sorellastra di Mickey, Sharon, apparirà nello spin-off, ma la portata del suo ruolo è sconosciuta. W. Earl Brown (Deadwood) interpreterà il padre di Mickey (e il patrigno di Sharon) Wes, mentre Christopher Gorham (Covert Affairs) interpreterà l’ex marito di Mickey, Travis. Mickey e Travis hanno una figlia, ma il ruolo non è ancora stato assegnato. Michele Weaver (Love Is) interpreterà una giovane vice sceriffo di nome Cassidy.

CSI: Vegas alum Matt Lauria è stato scritturato per il ruolo maschile principale e interpreterà il vice sceriffo Boone. Boone è descritto come uno degli agenti più capaci dello sceriffo Mickey e suo partner di lunga data nella lotta al crimine. Tuttavia, ha anche uno stile tutto suo che a volte entra in conflitto con il suo superiore.

Dettagli della storia di Sheriff Country

Lo sceriffo Fox protegge Edgewater da un mondo pericoloso

Lo spin-off sarà probabilmente simile a una serie poliziesca moderna, in cui lo sceriffo Mickey dovrà affrontare varie minacce che mettono a repentaglio la tranquillità del suo angolo di mondo.

A giudicare da ciò che è emerso durante le apparizioni dello sceriffo Fox in Fire Country, è facile intuire quale sarà la trama di Sheriff Country. Morena Baccarin interpreta lo sceriffo Mickey di Edgewater, un poliziotto iperprotettivo che farebbe qualsiasi cosa per proteggere la sua città. L’attore veterano sarà al centro della storia, che potrebbe avere una narrazione incentrata sui personaggi, molto simile a Fire Country. Lo spin-off sarà probabilmente simile a un moderno procedural e vedrà lo sceriffo Mickey affrontare vari elementi che minacciano il suo angolo di mondo.

Si sa che Mickey avrà un ex marito, Travis, e una figlia ancora senza nome che avrà lottato contro la tossicodipendenza. Sembra che la vita personale dello sceriffo Mickey sarà in primo piano durante la serie, il che potrebbe renderla molto avvincente. Gli spettatori hanno già visto il suo rapporto con la sorellastra, ma l’introduzione di suo padre aggiungerà anche una miriade di nuovi colpi di scena in Sheriff Country.