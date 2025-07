Dopo le prime recensioni, le proiezioni per il primo weekend prevedono un incasso di 210 milioni in tutto il mondo per I Fantastici Quattro: Gli Inizi

Le prime recensioni di I Fantastici Quattro: Gli Inizi sono state, perdonate la ripetizione, fantastiche. Ora, Deadline ha condiviso alcuni dati aggiornati un paio di giorni prima dell’arrivo nelle sale del reboot dei Marvel Studios.

Secondo le fonti, il lancio globale dovrebbe aggirarsi tra i 190 e i 210 milioni di dollari, un inizio niente male per una squadra di supereroi nota soprattutto per aver recitato in film pessimi.

L’incasso internazionale previsto è tra i 90 e i 100 milioni di dollari, mentre il debutto nordamericano è previsto tra i 100 e i 110 milioni di dollari. Una previsione prudente? Beh, solo un paio di giorni fa si parlava di 130-140 milioni di dollari e le quote si sono alzate a seguito dell’uscita delle prime recensioni. Vedremo cosa succederà questo fine settimana, mentre il film esce in Italia il 23 luglio.

Superman ha incassato 220 milioni di dollari al botteghino mondiale, quindi si sta rivelando un’ottima estate per Marvel e DC, dato che entrambi gli studi cercano di scrollarsi di dosso la cosiddetta “stanchezza da supereroi“.

Il film è stato “Certificato Fresco” su Rotten Tomatoes, e questo dovrebbe essere di grande aiuto in vista del fine settimana. Nella nostra recensione abbiamo scritto: “I Fantastici Quattro: Gli Inizi conferma ciò che già si pensava in seguito alla diffusione dei materiali promozionali: è un progetto ben pensato, ben diretto, che sa dosare l’intimità e l’azione, che grazie ai suoi variegati protagonisti si rivolge ad un pubblico ampio, dai più giovani fino ai padri e alle madri.”.

Il film Marvel Studios I Fantastici Quattro: Gli Inizi introduce la prima famiglia Marvel composta da Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/la Cosa (Ebon Moss-Bachrach) alle prese con la sfida più difficile mai affrontata. Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, i protagonisti devono difendere la Terra da una vorace divinità spaziale chiamata Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner). E se il piano di Galactus di divorare l’intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza terribile, la situazione diventa all’improvviso una questione molto personale.

Il film è interpretato anche da Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Sarah Niles. I Fantastici Quattro: Gli Inizi è diretto da Matt Shakman e prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Grant Curtis e Tim Lewis sono gli executive producer.