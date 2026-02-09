Quel grande tradimento in A Knight of the Seven Kingdoms ha enormi conseguenze in Game of Thrones

A Knight of the Seven Kingdoms ha appena introdotto uno dei momenti più significativi – e apparentemente minori – dell’intero universo di Game of Thrones. Con l’arrivo di Steffon e Raymun Fossoway, la serie prequel mette in scena una scelta che, pur sembrando limitata al destino di pochi personaggi, avrà ripercussioni profonde e durature nella storia di Westeros.

La Casa Fossoway non gode della fama di Stark o Lannister, ma occupa comunque un posto ben preciso nel mondo creato da George R. R. Martin. I Fossoway vengono citati più volte in A Song of Ice and Fire e partecipano a diversi snodi cruciali dei conflitti raccontati in Game of Thrones. Ed è proprio A Knight of the Seven Kingdoms a mostrarci l’evento fondativo che divide per sempre questa casata.

Il tradimento di Steffon Fossoway e la nascita di una frattura storica

Nel quarto episodio della serie, durante il Trial of Seven, Ser Steffon Fossoway giura inizialmente fedeltà a Ser Duncan the Tall, salvo poi tradirlo all’ultimo momento schierandosi con il principe Aerion Targaryen. Un gesto che rappresenta un colpo durissimo per Dunk, costretto a cercare in extremis un nuovo combattente per completare il suo schieramento.

È in questo frangente che entra in gioco Raymun Fossoway, cugino e scudiero di Steffon, che chiede di essere nominato cavaliere per poter combattere al fianco di Dunk. La scelta di Raymun non è solo un atto di lealtà personale, ma una presa di posizione morale netta contro il tradimento appena consumato.

Quello che sembra un conflitto interno limitato a un singolo duello, in realtà segna la spaccatura definitiva della Casa Fossoway. Come raccontato già nella novella The Hedge Knight, Raymun decide di distinguersi simbolicamente dal cugino, dipingendo di verde il suo scudo e dando origine al ramo dei Fossoway dalla mela verde, in contrapposizione a quello tradizionale della mela rossa.

Le conseguenze del tradimento nella linea temporale di Game of Thrones

Più di un secolo dopo, durante gli eventi di Game of Thrones, questa divisione è ancora viva. I Fossoway di Cider Hall continuano a portare il vessillo della mela rossa, mentre i discendenti di Raymun risiedono a New Barrel, sotto lo stendardo della mela verde. Due rami distinti della stessa famiglia, nati da un singolo atto di tradimento avvenuto ai tempi di Dunk ed Egg.

Entrambe le fazioni restano fedeli a Casa Tyrell, ma dopo la morte di Robert Baratheon finiscono per sostenere prima Renly e poi Stannis, discendenti diretti dell’uomo che aveva nominato cavaliere Raymun Fossoway. Un dettaglio che chiude simbolicamente il cerchio e rafforza il senso di continuità storica tra il prequel e la serie madre.

A Knight of the Seven Kingdoms dimostra così ancora una volta come le scelte individuali, anche le più intime, possano plasmare il destino delle casate per generazioni. Il tradimento di Steffon Fossoway non è solo un momento drammatico dell’episodio 4, ma una tessera fondamentale del grande mosaico narrativo di Game of Thrones, ed è proprio questo livello di profondità a rendere il prequel così affascinante per i fan di Westeros.