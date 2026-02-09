Dafne Keen risponde alla richiesta dei fan di sostituire Hugh Jackman nel ruolo di Wolverine nell’MCU

La Saga del Multiverso sta volgendo al termine, ma il Marvel Cinematic Universe è già impegnato nello sviluppo del reboot degli X-Men per il dopo Fase 6. La timeline del franchise si sta infatti avvicinando al momento in cui i famosi mutanti saranno finalmente sotto i riflettori, con un film loro dedicato attualmente in lavorazione presso i Marvel Studios. Nel mentre, in una nuova intervista con Comic Book Movie, all’interprete di Laura Kinney/X-23, Dafne Keen, è stato chiesto cosa ne pensa del fatto che i fan che vorrebbero vederla assumere il ruolo di Wolverine in futuro.

L’attrice ha risposto: “Sì, significa molto per me. Penso sempre che sia davvero speciale che qualcosa che abbiamo realizzato 10 anni fa abbia ancora un impatto”. Keen ha poi continuato: “So di amare profondamente quel personaggio. E significa molto per me che così tante persone lo amino quanto me. È davvero speciale sapere che ciò che hai creato ha un significato”. L’attrice, come noto, ha interpretato per la prima volta questo ruolo in Logan – The Wolverine di James Mangold, uno dei suoi ruoli di maggiore successo a Hollywood.

Dopo il suo ritorno nel film Deadpool & Wolverine del 2024, Keen ha spiegato perché ha ripreso il ruolo: “Penso che ciò che abbiamo creato abbia davvero significato qualcosa. Ed è fantastico continuare a ricevere questo riconoscimento. Penso anche che sia molto importante entrare in contatto con le persone“. L’attrice ritiene che ”ogni volta che sento che una mia interpretazione ha fatto provare qualcosa a qualcuno, mi sento molto connessa. E penso che sia bellissimo. Tante persone ne sono entusiaste. E sono molto felice ogni volta che qualcuno vuole parlarne“.

Cosa sappiamo del reboot degli X-Men

Kevin Feige della Marvel ha confermato che lo studio sta lavorando al reboot di X-Men con il regista di Thunderbolts* Jake Schreier alla guida del film. Quando Disney e 20th Century Fox si sono fuse nel 2019, i personaggi di X-Men sono diventati disponibili per il Marvel Cinematic Universe. Alcuni degli attori che hanno recitato nei film della Fox riprenderanno i loro ruoli nel prossimo film Avengers: Doomsday, che uscirà il 18 dicembre 2026.

Charles Xavier, il leader degli X-Men, noto anche come Professor X, è stato interpretato da Patrick Stewart nei film live-action. Riprenderà il suo ruolo in Doomsday, che dovrebbe concludere la saga dei personaggi, insieme a Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystica), James Marsden (Ciclope) e Channing Tatum (Gambit).

Secondo quanto riferito, il casting ufficiale dovrebbe iniziare molto presto (se non è già iniziato) e personaggi del calibro di Harris Dickinson, Margaret Qualley, Elle Fanning e Julia Butters sarebbero nel mirino dello studio (secondo quanto riferito, erano in lizza per interpretare Cyclope, Rogue e Kitty Pryde, ma non sappiamo se sia ancora così), insieme alla star di Alien: Romulus David Jonsson e Trinity Bliss, che potrebbero essere in lizza per interpretare Jubilee. Altri nomi che sono emersi nelle voci di corridoio includono Hunter Schafer (Mystica), Ayo Edebiri (Tempesta) e Javier Bardem (Mr. Sinister).

Riguardo al progetto Kevin Feige ha dichiarato di avere un “piano decennale” per la saga dei mutanti. “Penso che lo vedrete continuare nei nostri prossimi film con alcuni personaggi degli X-Men che potreste riconoscere. Subito dopo, l’intera storia di Secret Wars ci condurrà davvero in una nuova era dei mutanti Ancora una volta, è uno di quei sogni che diventano realtà. Finalmente abbiamo di nuovo gli X-Men“.