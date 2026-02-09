Isabela Merced reciterà nel film “The House of the Dead”, tratto dal videogioco omonimo

Isabela Merced, protagonista di The Last of Us, Superman e Alien: Romulus, è stata scelta per interpretare il ruolo principale nell’adattamento cinematografico della famosa serie di videogiochi Sega The House of the Dead. Come anticipato qualche tempo fa, il progetto è in buone mani grazie allo sceneggiatore e regista Paul W.S. Anderson, che ha già ottenuto grandi successi sul grande schermo con la serie Resident Evil, altro classico dedicato agli zombie.

Pubblicato per la prima volta nel 1997, The House of the Dead era uno sparatutto horror dal ritmo serrato con una premessa innovativa incentrata su zombie e creature. Tra le innovazioni c’era la possibilità per i nemici non morti di correre, un’idea che ha ispirato film come quello di Zack Snyder, L’alba dei morti viventi, e World War Z diretto da Marc Forster. È infatti stato The House of the Dead a trasformare per la prima volta i mangia-carne da goffi zombi in creature veloci e agili.

Nel gioco arcade, i giocatori assumono il ruolo di agenti dell’AMS, un’agenzia governativa incaricata di sventare le cospirazioni di organizzazioni che minacciano il mondo. Il titolo deriva dall’agenzia per cui lavorano, perché la loro aspettativa di vita è breve. Anderson sarà il produttore insieme al suo partner di Resident Evil Jeremy Bolt, Toru Nakahara di Sega e Dmitri M. Johnson di Story Kitchen, Michael Lawrence Goldberg e Timothy I. Stevenson. Isabela Merced sarà invece anche produttrice esecutiva.

Il film è stato descritto come “una priorità assoluta per Sega” dopo il successo di Sonic – Il film, con l’idea di renderlo il più coinvolgente possibile e con una storia che si svolge in tempo reale, ma con una “nuova interpretazione” del franchise. Anderson ha dichiarato: “The House of the Dead è un gioco che amo da molti anni e sono entusiasta di portarlo sul grande schermo con un talento così straordinario come Isabela al centro della scena. Lo consideriamo l’inizio di un franchise di punta che potrà esplorare il ricco mondo e la tradizione che Sega ha creato in tutta una serie di film”.

Nakahara ha aggiunto: “Lavorare con Isabela è un’opportunità entusiasmante, poiché incarna perfettamente il personaggio dell’eroina, apportando energia dinamica alla produzione. Ci impegniamo a creare un’esperienza visivamente sorprendente e coinvolgente, introducendo attori avvincenti e creature terrificanti che daranno vita all’universo di House of the Dead sul grande schermo. Grazie alla nostra profonda conoscenza degli adattamenti dei videogiochi, siamo ansiosi di offrire un viaggio cinematografico elettrizzante ai fan della serie”.

Story Kitchen ha invece commentato: “Siamo entusiasti di riunire Isabela, Paul, Jeremy e Sega, insieme ai nostri partner di Rocket Science e CAA Media Finance. È un gruppo potente che si riunisce per una proprietà davvero iconica”.

Isabela Merced ha recentemente interpretato Hawkgirl in Superman del regista James Gunn e riprenderà il ruolo nel prossimo Man of Tomorrow. Ha inoltre recitato nella seconda stagione di The Last of Us e tornerà per la terza stagione, ed è anche nota per il successo della 20th Century Studios Alien: Romulus. La vedremo prossimamente nei film Psyche e Ibelin.