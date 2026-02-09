HomeCinema News2026

Isabela Merced reciterà nel film “The House of the Dead”, tratto dal videogioco omonimo

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
Isabela Merced 2022
SWEET GIRL: ISABELA MERCED è RACHEL. CLAY ENOS/NETFLIX © 2021

Isabela Merced, protagonista di The Last of Us, Superman e Alien: Romulus, è stata scelta per interpretare il ruolo principale nell’adattamento cinematografico della famosa serie di videogiochi Sega The House of the Dead. Come anticipato qualche tempo fa, il progetto è in buone mani grazie allo sceneggiatore e regista Paul W.S. Anderson, che ha già ottenuto grandi successi sul grande schermo con la serie Resident Evil, altro classico dedicato agli zombie.

Pubblicato per la prima volta nel 1997, The House of the Dead era uno sparatutto horror dal ritmo serrato con una premessa innovativa incentrata su zombie e creature. Tra le innovazioni c’era la possibilità per i nemici non morti di correre, un’idea che ha ispirato film come quello di Zack SnyderL’alba dei morti viventi, e World War Z diretto da Marc Forster. È infatti stato The House of the Dead a trasformare per la prima volta i mangia-carne da goffi zombi in creature veloci e agili.

Nel gioco arcade, i giocatori assumono il ruolo di agenti dell’AMS, un’agenzia governativa incaricata di sventare le cospirazioni di organizzazioni che minacciano il mondo. Il titolo deriva dall’agenzia per cui lavorano, perché la loro aspettativa di vita è breve. Anderson sarà il produttore insieme al suo partner di Resident Evil Jeremy Bolt, Toru Nakahara di Sega e Dmitri M. Johnson di Story Kitchen, Michael Lawrence Goldberg e Timothy I. Stevenson. Isabela Merced sarà invece anche produttrice esecutiva.

Il film è stato descritto come “una priorità assoluta per Sega” dopo il successo di Sonic – Il film, con l’idea di renderlo il più coinvolgente possibile e con una storia che si svolge in tempo reale, ma con una “nuova interpretazione” del franchise. Anderson ha dichiarato: “The House of the Dead è un gioco che amo da molti anni e sono entusiasta di portarlo sul grande schermo con un talento così straordinario come Isabela al centro della scena. Lo consideriamo l’inizio di un franchise di punta che potrà esplorare il ricco mondo e la tradizione che Sega ha creato in tutta una serie di film”.

Nakahara ha aggiunto: “Lavorare con Isabela è un’opportunità entusiasmante, poiché incarna perfettamente il personaggio dell’eroina, apportando energia dinamica alla produzione. Ci impegniamo a creare un’esperienza visivamente sorprendente e coinvolgente, introducendo attori avvincenti e creature terrificanti che daranno vita all’universo di House of the Dead sul grande schermo. Grazie alla nostra profonda conoscenza degli adattamenti dei videogiochi, siamo ansiosi di offrire un viaggio cinematografico elettrizzante ai fan della serie”.

Story Kitchen ha invece commentato: “Siamo entusiasti di riunire Isabela, Paul, Jeremy e Sega, insieme ai nostri partner di Rocket Science e CAA Media Finance. È un gruppo potente che si riunisce per una proprietà davvero iconica”.

Isabela Merced ha recentemente interpretato Hawkgirl in Superman del regista James Gunn e riprenderà il ruolo nel prossimo Man of Tomorrow. Ha inoltre recitato nella seconda stagione di The Last of Us e tornerà per la terza stagione, ed è anche nota per il successo della 20th Century Studios Alien: Romulus. La vedremo prossimamente nei film Psyche e Ibelin.

Articolo precedente
Quel grande tradimento in A Knight of the Seven Kingdoms ha enormi conseguenze in Game of Thrones
Articolo successivo
Harry Potter: foto dal set rivelano il Platano Picchiatore, la Serra di Erbologia e altro ancora
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved