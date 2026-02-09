L’ultima missione: Project Hail Mary, il trailer finale del film con Ryan Gosling

HomeTrailerL’ultima missione: Project Hail Mary, il trailer finale del film con Ryan...
Chiara Guida
Di Chiara Guida

Ryan Gosling incontra il suo migliore amico alieno mentre affrontano una posta in gioco di vita o di morte nel trailer finale di L’ultima missione: Project Hail Mary.

Il prossimo film di fantascienza, basato sull’omonimo romanzo di Andy Weir, vede Gosling interpretare Ryland Grace, un insegnante di scienze di liceo inviato nello spazio in missione per garantire il futuro dell’umanità. L’adattamento è diretto da Phil Lord e Christopher Miller, scritto da Drew Goddard, e vede la partecipazione anche di Sandra Hüller, Lionel Boyce, Ken Leung, Milana Vayntrub, Priya Kansara e James Ortiz.

La trama di L’ultima missione: Project Hail Mary

L’insegnante di scienze Ryland Grace (Ryan Gosling) si sveglia su un’astronave lontano da casa anni luce e senza alcun ricordo di chi sia o di come sia arrivato lì. Con il riaffiorare della sua memoria, torna alla luce lo scopo della sua missione: risolvere l’enigma della misteriosa sostanza che sta causando il collasso del Sole. Dovrà fare affidamento sia sulle sue conoscenze scientifiche che sulle sue capacità di pensare fuori dagli schemi per salvare dall’estinzione la vita sulla Terra… ma un’inaspettata amicizia gli farà capire che non è solo in questa impresa.

L’ultima missione: Project Hail Mary – COrtesia di SONY
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.

