Disclosure Day: lo spot tv del film, di Steven Spielberg

Steven Spielberg tornerà alla fantascienza quest’anno con un’opera originale, Disclosure Day. Il trailer è stato trasmesso durante l’ultima pausa pubblicitaria prima del calcio d’inizio, in vista dell’uscita prevista per il 12 giugno.

Lo spot completo di Disclosure Day del Super Bowl, della durata di un minuto, è disponibile online e mostrato qui sopra, e si concentra sui personaggi di Josh O’Connor ed Emily Blunt, prima di concludersi con un’inquadratura di un oggetto volante non identificato che emerge tra le nuvole.

Dalla storia personale di The Fabelmans all’adattamento del musical di Broadway West Side Story, la maggior parte dei film diretti da Steven Spielberg negli ultimi 15 anni non appartengono al genere fantascientifico o horror, il che ha creato ancora più aspettative per il suo ritorno a questi generi.

Oltre a O’Connor e Blunt, il cast stellare di Disclosure Day include Colman Domingo, Colin Firth, Eve Hewson e Wyatt Russell. La sceneggiatura è stata scritta da David Koepp, che ha già lavorato con Spielberg in Jurassic Park, Il mondo perduto: Jurassic Park, La guerra dei mondi e Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo.

Il film uscirà nelle sale il 12 giugno e ha la particolarità di essere un blockbuster originale in un’estate ricca di film di franchise. Nonostante non faccia parte di un IP esistente, Disclosure Day ha già generato un notevole clamore. La nuova immagine di O’Connor e Blunt si aggiunge a ciò con uno sguardo allettante su ciò che verrà, preservando al contempo il mistero che rende il film una prospettiva così intrigante.

