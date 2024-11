Adorazione: la spiegazione del finale della serie Netflix

Adorazione (qui la nostra recensione) racconta la storia di un gruppo di adolescenti e di un misterioso omicidio. Quando una delle loro amiche, Elena, scompare e il suo corpo viene in seguito trovato morto, si apre un’indagine che svela una rete di segreti che circondano il gruppo. La serie, basata sull’omonimo romanzo di Alice Urciuolo e diretta da Stefano Mordini, esplora il viaggio di questi ragazzi che affrontano amore, relazioni, crepacuore, tradimenti e molto altro.

Spiegazione del finale di Adorazione

La storia si apre con Elena e Vanessa che vanno a fare shopping, sono ragazze libere e un po’ ribelli. Elena ha convinto Vanessa a rubare degli orecchini in un negozio, il che rivela il carattere audace e spensierato di Elena. Più tardi, dopo l’orario scolastico, le due vanno a scuola per controllare i risultati degli esami. Vanessa viene promossa, ma Elena no. Questo esito le delude entrambe perché minaccia la separazione tra le migliori amiche. La tensione porta le due ragazze a litigare, ma mette anche in mostra il loro forte rapporto.

Il giorno seguente è il compleanno di Vanessa e il suo fidanzato ha organizzato una festa per lei, alla quale Elena aveva promesso di andare. Ma svegliandosi il giorno del suo compleanno, scopre che Elena non le ha nemmeno mandato un messaggio e poi più tardi alla festa non è arrivata. Soltanto dopo, Vanessa viene a sapere anche che Elena non si è presentata al lavoro al ristorante, per cui i genitori di Elena si preoccupano. Qualcuno ha semplicemente ignorato il fatto, dicendo che era una cosa normale per Elena, era solita parlare spesso di scappare.

Cosa succede dopo la festa di compleanno?

Alla festa di compleanno, Vanessa cerca di distrarsi, ma i suoi pensieri continuano a vagare su Elena. Non sentendosi bene, lascia la festa con il suo fidanzato, Gianmarco. Nella sua macchina, trova uno dei due orecchi che lei ed Elena avevano rubato durante il loro shopping. Sconvolta, Vanessa chiede al ragazzo in che modo l’orecchino di Elena sia finito nella sua macchina. Gianmarco rivela di aver prestato la sua macchina a Giorgio, il cugino di Vanessa.

Giorgio viene sfidato da Vanessa e rivela che Elena era la sua ragazza e che in realtà l’aveva lasciata a scuola dopo aver litigato con lei. Giorgio afferma di non aver fatto del male a Elena; tuttavia, questa confessione lo rende il principale sospettato. Giorni dopo, il corpo di Elena viene scoperto nel cortile della scuola e l’intero caso diventa una caccia all’assassino.

Chi era il responsabile della scomparsa di Elena?

Il giorno prima del suo compleanno, Elena ha trascorso del tempo con il suo fidanzato, Enrico. Aveva già detto a Vanessa che intendeva passare la notte con Enrico. Tuttavia, nel tentativo di riunirsi a Giorgio, che vedeva segretamente, aveva mentito anche a Enrico, e aveva trascorso la notte con l’amante. Ha parlato di scappare dalla sua vita, ma lui ha rifiutato, non volendo lasciare la sua famiglia alle spalle. La conversazione si è trasformata in una discussione ed Elena si è precipitata verso l’edificio scolastico. Giorgio ha cercato di continuare a seguirla, ma Elena gli ha urlato di lasciarla in pace.

Solo a questo punto Enrico è entrato in scena. Dopo aver visto Elena tra le braccia di Giorgio, Enrico è esploso di gelosia. La serie semina nel finale che Enrico era un violento e che spesso Vanessa aveva visto dei lividi sul corpo dell’amica. In quello stato di alterazione, la sera della scomparsa di Elena, l’ha affrontata. La sua rabbia ha raggiunto il culmine e ha strangolato Elena, uccidendola.

A scoprire la verità è la madre di Enrico, che nella posta di casa trova una multa per eccesso di velocità che incastrava Enrico. Il ragazzo non era all’università, ma era tornato a Sabaudia per sorvegliare e poi uccidere la sua fidanzata. Sopraffatto dal senso di colpa, Enrico confessa alla madre di aver ucciso Elena e che suo padre lo aveva aiutato a nasconderlo. Troppo piena di rimorsi per tenere il segreto, sua madre lo denuncia alla polizia, cosa che alla fine conduce al suo arresto.

Cosa è successo a Giorgio?

Nel corso delle indagini, Giorgio diventa il principale sospettato a causa della sua relazione segreta con Elena e del suo comportamento sospetto. Ammette di essere stato con Elena la notte della sua scomparsa, ma insiste di averla lasciata a scuola e di non aver avuto alcun ruolo nella sua morte. Nonostante le sue affermazioni, le sue azioni irregolari come l’abuso di Melissa, la sua ragazza, lo dipingono in una luce negativa, implicandolo ulteriormente agli occhi della polizia.

Le lotte interiori di Giorgio derivano dal suo senso di colpa per il suo coinvolgimento nella vita turbolenta di Elena e dalla sua paura di essere accusato ingiustamente. Alla fine, la sua innocenza viene dimostrata quando Enrico confessa il crimine. Sebbene la serie lasci ambiguo il destino di Giorgio, suggerisce che potrebbe essere stato rilasciato dopo l’arresto di Enrico.