Alice in Borderland 3: tutti i giochi della terza stagione spiegati nel dettaglio

Come le stagioni precedenti, anche la terza stagione di Alice in Borderland accompagna gli spettatori attraverso una serie di giochi fantascientifici avvincenti e inquietanti che determinano il futuro dei suoi personaggi principali.

Fin dalla prima stagione, Alice in Borderland si è distinta per l’innovatività della portata e della visione dei suoi giochi centrali. Mentre alcuni giochi della serie sono stati relativamente più realistici e hanno coinvolto solo la sopravvivenza fisica o la manipolazione psicologica, altri hanno presentato scenografie imponenti che hanno superato i limiti dell’immaginazione.

Alice in Borderland stagione 3 è narrativamente un po’ diversa dai precedenti capitoli, ma non delude con i suoi giochi. Simile ai capitoli precedenti, presenta il mix perfetto di giochi che costringono i giocatori a usare tutto, dalla strategia intelligente alla pura forza fisica.

Game No. Name Of Game Rules Summary #1 Old Maid I giocatori pescano le carte dal mazzo o l’uno dall’altro. Chi ha il jolly muore e l’ultimo rimasto vince. #2 Sacred Fortunes I giocatori pescano dei biglietti della fortuna e risolvono le domande che vi sono scritte. #3 Runaway Train I giocatori devono raggiungere l’ultimo vagone di un treno partendo dal primo e fermarlo, giocando a un gioco di sopravvivenza a indovinelli in ogni vagone. #4 Zombie Hunt I giocatori sono divisi in due gruppi, umani o zombie, in base ai loro gruppi. Vince il gruppo con più giocatori. #5 Tokyo Bingo Tower I giocatori devono scalare la Tokyo Tower e premere i pulsanti con i numeri corrispondenti per completare una cartella del bingo. #6 Kick The Can I giocatori devono calciare un barattolo e riportarlo al centro dell’arena prima che scada il tempo a disposizione. #7 Possible Future I giocatori devono attraversare un’arena quadrata con 25 stanze in base ai numeri ottenuti con i dadi. Vincono se trovano l’uscita dell’area. #8 The Joker Card Choice Arisu deve scegliere una delle due carte. Se si rivela essere un jolly, il Guardiano decide il suo destino.

Gioco n. 1: Old Maid

Il primo gioco della terza stagione di Alice in Borderland, “Old Maid”, è servito più che altro come audizione organizzata da Banda nel mondo reale per determinare quale essere umano fosse il candidato perfetto per la sua missione di riportare Arisu ai giochi. Il gioco segue regole semplici: i giocatori si riuniscono attorno a un tavolo e ciascuno riceve un mazzo di carte casuale.

Quando arriva il loro turno, i giocatori devono pescare una carta dal mazzo o da un altro giocatore, scartando le coppie. Se un giocatore si alza nel bel mezzo del gioco o finisce per pescare un jolly, la sua sedia gli invierà una scarica elettrica che lo ucciderà prima che possa andarsene.

Ryuji, che è il principale antagonista umano della terza stagione di Alice in Borderland, vince questo gioco e si guadagna l’opportunità di visitare le Borderlands.

Gioco n. 2: Sacred Fortunes

Poco dopo essere finito nelle Borderlands per la seconda volta, Arisu arriva al luogo in cui si svolge il gioco “Sacred Fortunes”. Anche questo gioco sembra semplice per quanto riguarda le regole. Ogni giocatore deve pescare un biglietto della fortuna e rispondere correttamente alla domanda che vi è scritta per evitare conseguenze disastrose.

Tutto inizia bene per i giocatori quando il primo pesca un biglietto che non porta a nulla. Le cose si complicano, però, quando il secondo giocatore non riesce a rispondere correttamente a un problema di matematica sul suo biglietto con un margine di tre. Di conseguenza, tre frecce volano verso i giocatori da una direzione sconosciuta e due giocatori finiscono per morire.

Man mano che il gioco prosegue, aumenta anche il margine di errore dei problemi riportati sui biglietti della fortuna. Di conseguenza, sempre più giocatori vanno incontro a un tragico destino. Arisu riceve uno dei biglietti più difficili, che gli chiede di indovinare correttamente la popolazione mondiale. Lui risponde 7,9 miliardi, che si rivela essere 100 milioni in meno rispetto alla risposta corretta.

Il cielo si riempie presto di milioni di frecce, ma Arisu si rende conto che ogni biglietto contiene anche un’istruzione di sicurezza sulla direzione da cui arriveranno le frecce. La sua prontezza di spirito aiuta gli ultimi giocatori a sopravvivere al gioco e a passare a quello successivo.

Gioco n. 3: Caccia agli zombie

In termini di regole, “Caccia agli zombie” si rivela molto più complesso e articolato rispetto ai due giochi precedenti. Il gioco si svolge in una struttura chiusa dove si riuniscono diverse squadre. A tutti i giocatori viene distribuito un mazzo di carte e devono competere in uno scontro uno contro uno con un altro giocatore di una squadra diversa.

Oltre alle normali carte da gioco, i mazzi contengono anche tre carte speciali:

Carta Zombie: la carta Zombie è contagiosa nel senso che, se un giocatore la pesca durante una partita, vince immediatamente e il suo avversario è costretto a unirsi a lui. Anche il giocatore perdente riceve una copia della carta Zombie e può usarla nella partita successiva per contagiare qualcun altro.

la carta Zombie è contagiosa nel senso che, se un giocatore la pesca durante una partita, vince immediatamente e il suo avversario è costretto a unirsi a lui. Anche il giocatore perdente riceve una copia della carta Zombie e può usarla nella partita successiva per contagiare qualcun altro. Carta Fucile: Alcuni giocatori hanno anche accesso a una carta Fucile, che usano per battere la carta Zombie del loro avversario. Anche se la carta Fucile non ha alcun effetto sulle carte normali, uccide letteralmente chi pesca gli zombie contro di essa.

Alcuni giocatori hanno anche accesso a una carta Fucile, che usano per battere la carta Zombie del loro avversario. Anche se la carta Fucile non ha alcun effetto sulle carte normali, uccide letteralmente chi pesca gli zombie contro di essa. Carta Vaccino: Come suggerisce il nome, la carta Vaccino “neutralizza” una carta Zombie. Quando un giocatore la usa contro uno Zombie, lo Zombie torna al suo stato non infetto. La carta Vaccino, tuttavia, può essere utilizzata solo sugli altri giocatori e non su se stessi.

Il gioco termina dopo 20 round di incontri uno contro uno e vince la fazione, umani o zombie, con il maggior numero di giocatori. Durante questo gioco viene presentata una delle nuove giocatrici principali, Rei. Per garantire la sua sopravvivenza, Rei inizialmente si avvicina ad Arisu e alla sua squadra e chiede loro di isolare il maggior numero possibile di zombie.

Lo fa perché inizialmente crede che gli umani saranno più numerosi degli zombie. Tuttavia, le cose prendono una piega caotica quando i giocatori di entrambe le parti iniziano a reagire. Arisu, come sempre, rimane un passo avanti e si assicura che tutti i membri della sua squadra siano zombie. Alla fine, gli zombie superano gli umani in numero e Arisu e i suoi amici passano al gioco successivo.