Alice in Borderland: 8 cose da ricordare prima di vedere la Stagione 3

Dato che nella serie Netflix Alice in Borderland succedono molte cose prima della terza stagione, gli spettatori potrebbero aver bisogno di un breve riassunto di tutti gli sviluppi della trama nelle stagioni 1 e 2 della serie prima di guardare la terza stagione. La serie giapponese è basata su una serie manga omonima scritta da Haro Aso e esaurisce completamente il contenuto del materiale originale verso la fine della seconda stagione.

Con il finale della seconda che si allinea a quello del manga originale, la serie adotta dunque una trama originale nella terza stagione. Nonostante si allontani dal materiale originale, la nuova stagione di Alice in Borderland segna il ritorno di molti personaggi principali delle stagioni precedenti e continua la loro storia. Per questo motivo, prima di guardare la terza stagione è necessario rinfrescarsi la memoria sui principali sviluppi della trama delle stagioni 1 e 2.

Arisu perde i suoi migliori amici, Chota e Karube, in una delle prime partite a Borderlands

Arisu e i suoi migliori amici, Chota e Karube, finiscono insieme a Borderlands nell’arco narrativo iniziale della serie. Dopo aver vinto alcune partite iniziali, però, affrontano la prova definitiva nel gioco Seven of Hearts, dove solo un giocatore, “il lupo”, sopravvive. Con grande shock e sconforto di Arisu, i suoi amici sacrificano la propria vita affinché lui possa vivere e completare i giochi.

Per quasi tutta la durata delle stagioni 1 e 2, Arisu porta con sé il peso schiacciante del senso di colpa per la loro morte, prima di riuscire finalmente ad accettarla. Con l’accettazione definitiva della loro morte, trova un nuovo scopo per vivere e abbracciare la sua vita nel mondo reale.

Arisu e Usagi incontrano altri giocatori che collezionano carte da gioco

Poco dopo aver perso i suoi amici, Arisu incrocia Usagi e i due fanno squadra in un gioco prima di trovare una comunità di altri giocatori. Takeru Danma, Hatter, che è il leader della comunità, li costringe a consegnare le carte che hanno vinto dopo aver vinto ogni partita. Lui e molti altri credono che collezionare un mazzo completo di tutte le carte da gioco possa essere la chiave per fuggire dalle Borderlands.

Hatter viene trovato morto prima dell’inizio di un terrificante gioco di caccia alle streghe

Hatter diventa sempre più disilluso e inizia a credere che il sacrificio sia un male necessario per tornare al mondo reale. Tuttavia, viene improvvisamente trovato morto prima che il suo amico Aguni prenda il suo posto come leader. Nel frattempo, Arisu e Usagi vengono ingannati da un giocatore incredibilmente astuto, Chishiya, che ruba anche tutte le carte.

Presto ha inizio un gioco di caccia alle streghe, in cui i giocatori devono trovare l’assassino di Momoka e gettarlo nel fuoco. Per vincere il gioco, Aguni arriva al punto di gettare nel fuoco i corpi di molti giocatori. Arisu, però, alla fine mette a frutto le sue capacità deduttive e conclude che Aguni ha ucciso Hatter, mentre Momoka si è suicidata per dare inizio al gioco della caccia alle streghe.

Le carte figurate alzano la posta

Dopo aver acquisito tutte le carte numerate, Arisu e la sua nuova squadra si ritrovano nella seconda fase dei giochi, dove devono acquisire le carte figurate. Questa serie di giochi si rivela ancora più impegnativa perché, per completarla, Arisu e i suoi amici devono battere i cittadini delle Terre di Confine nei rispettivi giochi.

Mentre Arisu guida i suoi amici alla vittoria nel gioco del Re di Fiori, Chishiya da sola supera in astuzia tutti nel gioco del Jack di Cuori. Arisu, Usagi e la squadra sconfiggono in seguito la Regina di Picche, sperando che lei riveli loro come lasciare Borderlands. Con loro grande disappunto, lei si toglie la vita poco dopo la sconfitta.

Dopo essere sopravvissuti a stento al Re di Picche, Arisu e Usagi affrontano la Regina di Cuori

La Regina di Cuori, Mira Kanō, in Alice in Borderland, inizialmente sostiene che Arisu deve solo giocare tre partite di croquet con lei senza mollare. Tuttavia, le cose prendono presto una piega inaspettata quando Mira lo coinvolge gradualmente in un gioco di manipolazione e controllo mentale, distorcendo il suo senso della realtà e la sua percezione. Riesce quasi a convincerlo che si trova in un reparto psichiatrico, immaginando che Borderlands sia solo una sua fantasia. Fortunatamente per lui, Usagi lo salva prima che arrivi quasi a rinunciare, ricordandogli che le aveva promesso che sarebbero sopravvissuti.

I giocatori sopravvissuti hanno una scelta

Dopo che Arisu e Usagi hanno sconfitto la Regina di Cuori, tutti i giocatori sopravvissuti hanno una scelta: rimanere nel Borderlands come residenti o tornare alle loro vite precedenti nel mondo reale. Arisu, Usagi e i loro amici sopravvissuti, tra cui Chishiya, decidono di tornare nel mondo reale.

La verità sulle Borderlands viene rivelata

Dopo aver scelto di tornare, Arisu si risveglia in un ospedale e non ha alcun ricordo dei giochi. La serie rivela presto che erano il risultato di un meteorite che ha colpito Tokyo. Questa rivelazione suggerisce che le Borderlands esistessero da qualche parte tra la vita e la morte. Tutti i giocatori dei giochi erano in realtà le persone che erano state coinvolte nel disastro e che si trovavano sull’orlo della sopravvivenza.

Mentre i loro corpi giacevano privi di sensi nel mondo reale, lottavano per una seconda possibilità di vita nelle Borderlands. Coloro che sono sopravvissuti ai giochi sono tornati nel mondo reale, mentre quelli che sono morti sono stati apparentemente mandati nell’aldilà. L’arco narrativo finale della seconda stagione di Alice in Borderland non rivela mai veramente se i giocatori avessero o meno il libero arbitrio nei giochi, o se il loro destino fosse effettivamente influenzato da ciò che era loro accaduto nel mondo reale.

Il finale della seconda stagione di Alice in Borderland suggerisce che i giochi sono ben lungi dall’essere finiti

Nonostante non abbiano alcun ricordo delle Borderlands, Arisu e Usagi si ritrovano in ospedale e diventano presto amici. Tuttavia, la seconda stagione di Alice in Borderland si conclude con una nota ambigua e apparentemente cupa, che suggerisce l’esistenza di un Joker onnipresente. Poiché la carta Joker viene appena menzionata prima della scena finale della seconda stagione, il finale suggerisce che la terza stagione di Alice in Borderland avrà qualcosa a che fare con essa.

