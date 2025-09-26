Una battaglia dopo l’altra, spiegazione del finale: cosa significa davvero il film di PTA e Leonardo DiCaprio?

I temi di Una battaglia dopo l’altra (qui la nostra recensione) raggiungono il culmine nel finale del film, quando l’epopea di Paul Thomas Anderson che affronta molto più del semplice conflitto tra il Bob di Leonardo DiCaprio e il Lockjaw di Sean Penn. Una storia vasta, incentrata in gran parte sui tentativi di Bob e di sua figlia Willa di sfuggire a Lockjaw, l’ultima opera di PTA è anche una delle sue più potenti.

Pur senza nominare una persona specifica, l’attenzione su Lockjaw dipinge un ritratto impietoso dell’autoritarismo e del nazionalismo bianco in America. Anche se i combattenti per la libertà non sono perfetti, vengono comunque rappresentati come figure eroiche in una battaglia che forse non finirà mai. È per questo che il film si conclude in quel modo, trasformando quel sentimento in un messaggio duraturo e pieno di speranza.

Lockjaw, Beverly, Bob e Willa: perché Una battaglia dopo l’altra parla di famiglia e di sistemi

Una battaglia dopo l’altra è un’epopea emotiva per Bob e Willa che non perde mai di vista l’importanza dell’amore e della comunità nel caos causato dall’oppressione governativa, dall’azione rivoluzionaria e dalle cospirazioni segrete. Ciò che tiene in piedi i fili politici e i personaggi di Una battaglia dopo l’altra è la centralità di Willa e della sua famiglia.

Presentata inizialmente come la figlia di “Ghetto” Pat Calhoun e Perfidia Beverly Hills, Willa è costretta a nascondersi insieme a Pat dopo che Perfidia consegna i French 75 per evitare il carcere. Cresciuta come Willa da Pat (che si fa chiamare Bob), la ragazza sviluppa la ferocia di sua madre e la determinazione che lei stessa aveva perso come combattente per la libertà.

Tuttavia, si scopre che non è la figlia biologica di Bob. In realtà, Willa è il frutto di una relazione tra Beverly e Lockjaw, iniziata da quest’ultimo in cambio della possibilità per Beverly di evitare l’arresto. Questo prepara il terreno per la trama di Una battaglia dopo l’altra, in cui Lockjaw tenta di dare la caccia a Willa per confermare la sua paternità.

Willa è frustrata dalla vecchia generazione. È esausta dal padre ormai logoro, ma continua ad amare Bob. Resta scossa dalla scoperta che Bob abbia mentito sulla presunta morte nobile di Beverly per diventare una “spia”. È anche poco impressionata da Lockjaw, che smonta velocemente come uomo forte facendogli notare la camicia troppo stretta e i rialzi nelle scarpe.

Willa è come ogni giovane, arrabbiata per le bugie e le ipocrisie della generazione precedente, mentre cerca di farsi strada nel mondo. Sopravvive solo grazie alla gentilezza di un altro personaggio appartenente a una minoranza (il cacciatore di taglie nativo americano Avanti) e alla propria capacità di reagire.

Per questo le sue grida a Bob di dichiarare chi è, quando arriva a salvarla, hanno ancora più forza. Ha appena scoperto che non solo non è suo padre biologico, ma che Bob era un combattente della resistenza. Eppure lui abbassa le armi e l’abbraccia. Bob rimane il padre di Willa, indipendentemente dal caos che li ha circondati.

La rivoluzione di Una battaglia dopo l’altra non sarà trasmessa in TV

Una battaglia dopo l’altra è un raro film politico che non sembra concentrarsi su una persona o un movimento specifico. Al contrario, l’opera di Paul Thomas Anderson appare più focalizzata sul concetto astratto di abusi di potere governativi e violenza contro i cittadini, contrapposti agli sforzi caotici di gruppi come i French 75.

In entrambi i casi, l’organizzazione porta con sé una burocrazia problematica che complica ogni tentativo di cambiare davvero le cose. Da un lato, i French 75 sono un movimento clandestino efficace, ma Bob viene spesso ostacolato dalla sua incapacità di seguire alla lettera i codici e le regole meticolose del gruppo.

È un tema affascinante, soprattutto perché la rete sotterranea rimasta dei French 75 viene rappresentata come eroica nel racconto complessivo. I loro atti di terrorismo domestico sono mostrati come privi di vittime, mentre l’uccisione di una guardia di banca da parte di Beverly Hills segna il punto di non ritorno per il movimento.

La rete è in definitiva una forza positiva e la sua capacità di operare su larga scala, invisibile alle autorità, salva più volte Bob. Tuttavia, resta ostacolata dai difetti delle interazioni umane e dagli errori, complicando ulteriormente il percorso di Bob nella ricerca di Willa.

Al contrario, l’apparato militare e il settore privato ricco che controllano il Christmas Adventurers Club sfruttano la burocrazia a proprio vantaggio, trasformando in strumenti del loro razzismo istituzionale e della loro aggressiva repressione numerosi uomini e donne in uniforme. La burocrazia viene rappresentata come nemica del popolo, sia quando complica la resistenza, sia quando rafforza i cattivi attori.

Come in gran parte dei temi del film riguardanti la società, emerge l’importanza dell’umanità (o della sua assenza) nelle persone che governano e in quelle che resistono. Può essere uno strumento o un’arma, ma alla fine è sempre mossa dalle stesse persone giudicanti e talvolta ottuse che esistono nel mondo reale.

Perché i Christmas Adventurers sono i veri villain di Una battaglia dopo l’altra

Sebbene il Colonnello Lockjaw sia l’antagonista principale di Una battaglia dopo l’altra, il Christmas Adventurers Club è il vero villain della storia nel suo complesso. L’organizzazione segreta è descritta come un gruppo di ricchi influenti del settore privato, con forti legami con forze dell’ordine e autorità militari. Sono anche rappresentati come razzisti senza rimorso.

Lockjaw è la minaccia personale del film, ma la sua motivazione nel rintracciare Willa nasce dal desiderio di entrare nel Club. È disposto a causare morte e distruzione in una città americana pur di impedire che la sua potenziale figlia meticcia rovini le sue possibilità di unirsi a un gruppo di nazionalisti bianchi.

L’influenza del Christmas Adventurers Club si riflette anche sull’esercito, con l’uso normalizzato di insulti razziali durante le operazioni militari a dimostrazione di quanto quell’odio sia diventato diffuso in questo mondo. In definitiva, Lockjaw e l’apparato dell’immigrazione non sono altro che estensioni dei Christmas Adventurers.

Se Una battaglia dopo l’altra si concentra sul conflitto micro tra Bob e Willa contro Lockjaw, la battaglia più ampia è quella delle forze come la rete clandestina di Carlos e i resti dei French 75 contro il controllo e l’influenza del Christmas Adventurers Club. È una battaglia infinita, una dopo l’altra.

È significativo che i Christmas Adventurers abbiano il potere che Lockjaw desidera, lo stesso fascino di autorità e sicurezza che lo aveva attratto inizialmente a Perdia. Tuttavia, i Christmas Adventurers lo considerano solo uno strumento, motivo per cui lo eliminano senza esitazione dopo gli eventi della trama.

In definitiva, i Christmas Adventurers sono i veri villain del film. Sono simbolo della struttura di potere contro cui la gente si ribella, intatta nonostante il caos e le morti del film. Persino la loro delusione verso Lockjaw evidenzia come desiderino soltanto mantenere il potere per sé stessi, senza timore di usare i credenti come armi per raggiungere i propri fini.

La storia di Lockjaw in Una battaglia dopo l’altra parla di potere ed ego

Lockjaw è un villain affascinante in Una battaglia dopo l’altra, soprattutto man mano che il suo fragile ego diventa più evidente. Introdotto come un leader militare che viene però umiliato ed emascolato da Beverly, è disposto a commettere tradimento pur di tornare con lei e coglie al volo l’occasione di ribaltare i ruoli e dominarla.

La sua ossessione per i Christmas Adventurers nasce da una motivazione simile: il desiderio di potere. Lockjaw si presenta come un uomo al comando, capace di muoversi all’interno dei sistemi e di dominarli. È proprio questa ossessione per il potere che lo porta a oltrepassare linee morali, ordinando esecuzioni extragiudiziali dei French 75 e lasciando un’intera città nel caos.

Tutto è legato all’ego di Lockjaw. Diventa ossessionato da Beverly perché lei lo ha umiliato. I commenti di Willa sulla sua camicia e sui rialzi nelle scarpe lo mandano su tutte le furie. Lockjaw vuole i simboli e l’immagine del potere, motivo per cui si ossessiona nel controllare Beverly e nell’entrare nei Christmas Adventurers.

Ma questo lo rende anche vulnerabile contro un’organizzazione che non lo vuole. I Christmas Adventurers cercano di eliminarlo non appena scoprono la possibile verità sul suo legame con Willa, e ci riescono al secondo tentativo. Il destino di Lockjaw è lo stesso di chiunque venga preso di mira dalla struttura di potere, a prescindere dalla sua autorità o dai suoi privilegi.

Perché Una battaglia dopo l’altra si conclude con tante battaglie ancora da combattere

Una battaglia dopo l’altra si chiude con una nota relativamente ottimista, con Willa che porta avanti il lavoro dei French 75 mentre suo padre resta a casa ma la sostiene. Questo si lega a uno dei temi centrali del film: la natura infinita della resistenza. Nel film, diversi combattenti per la libertà vengono arrestati o uccisi, per non riapparire mai più.

Eppure, la lotta continua. Carlos osserva che il suo lavoro come “Harriet Tubman” sudamericano comporta procedure e tattiche, suggerendo che la rete è attiva da tempo e può continuare anche senza di lui, qualora venga arrestato. Bob può essere stanco, i suoi compagni possono essere caduti, e Beverly può essere nascosta. Eppure, la lotta continua.

La lotta continua finché chi detiene il potere continua ad abusarne, come dimostra il destino di Lockjaw. Il villain può essere morto, ma la radice della sua malvagità e l’esercito che ha usato rimangono. I Christmas Adventurers non vengono neppure scoperti, figuriamoci sconfitti. Ciò che rende la lotta degna è la gente che protegge e aiuta.

La lettera di Beverly per Willa, letta negli ultimi momenti del film, ribadisce il suo rimpianto per aver perso la vita della figlia e la sua convinzione che un giorno si riuniranno dopo che le battaglie saranno state vinte. In molti modi, Una battaglia dopo l’altra è un appello all’azione contro sistemi corrotti che prendono di mira le persone per conto di élite piene d’odio.

È anche un promemoria che la lotta sarà lunga, ardua e, in definitiva, ne varrà la pena. Una battaglia dopo l’altra ha molto da dire sul mondo, ma tutto si riduce all’importanza dell’amore e dell’unità di fronte al nazionalismo, all’odio, alla tirannia e agli abusi.