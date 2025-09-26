HomeSerie TvNews

Cat’s Eye – Occhi di Gatto, la serie anime da oggi su Disney+

La nuova serie in dodici episodi vede il ritorno delle amate ladre d'arte, le sorelle Kisugi, e include una cover della sigla originale interpretata dalla pop star giapponese Ado.

Di Chiara Guida

È disponibile da oggi, venerdì 26 settembre, in esclusiva su Disney+ la serie anime di successo mondiale Cat’s Eye – Occhi di Gatto che torna con una nuova emozionante rivisitazione del manga originale best seller.

La nuova serie in dodici episodi segue Hitomi, Rui e Ai, tre sorelle con un segreto. Di giorno gestiscono il famoso Cat’s Eye Café, di notte si nascondono nell’ombra, facendo rapine ad alto rischio di oggetti d’arte, con precisione e stile. Dal suo debutto nel mondo dei manga nel 1981, Cat’s Eye – Occhi di Gatto ha conquistato un pubblico globale e la nuova serie promette di soddisfare tutte le aspettative dei fan: azione mozzafiato, furti ad alto rischio e l’impossibile relazione tra Hitomi e il suo partner, il detective Toshio, un uomo che ha giurato di catturare le famigerate ladre.

Creata originariamente da Tsukasa Hojo (City Hunter, Angel Heart), la nuova serie Cat’s Eye – Occhi di Gatto rimane fedele al manga best seller di Tsukasa, rendendo omaggio anche all’anime originale degli anni ‘80, con la pop star giapponese Ado che reinterpreta la sigla originale.

Cat’s Eye – Occhi di Gatto è solo l’ultima delle serie anime disponibile su Disney+. Gli appassionati di anime imperdibili, infatti, possono trovare sulla piattaforma streaming la nuova serie BULLET/BULLET del regista di Jujutsu Kaisen, Sunghoo Park, oltre ad altri titoli incredibili tra cui Tokyo Revengers, Murai in Love, Phoenix: Eden17 e Medalist; è disponibile anche Gannibal, un avvincente adattamento live-action in due stagioni del popolare webtoon su un poliziotto appena assegnato che scopre una terribile verità sui residenti del suo tranquillo villaggio giapponese.

Cat’s Eye – Occhi di Gatto è  disponibile a partire da oggi, venerdì 26 settembre, in esclusiva su Disney+.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
