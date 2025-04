Andor – Stagione 2, Episodi 4-6: gli Easter Eggs e i riferimenti a Star Wars

Andor – Stagione 2, Episodi 4-6, a sorpresa, costituiscono un importante evento canonico di Legends, insieme a diversi altri interessanti Easter Eggs, riferimenti e connessioni con la galassia di Star Wars.

Mentre la crisi sul pianeta Ghorman continua ad aggravarsi, agenti imperiali e ribelli lavorano insieme per rendere il mondo un fronte chiave per ragioni più profonde di quanto ciascuna parte possa mai immaginare. In questo nuovo arco narrativo, gli episodi presentano legami molto emozionanti, oltre a richiami alla prima stagione di Andor.

Mentre i primi episodi di Andor – Stagione 2 erano ambientati nell’anno 4 BBY, gli episodi 4-6 sono ambientati un anno dopo, nel 3 BBY. Sebbene sia noto da tempo che il Massacro di Ghorman sarà finalmente mostrato sullo schermo in questa nuova serie di Star Wars, questi nuovi episodi hanno anche confermato che la versione originale dell’evento in Legends si è verificata come precedente tragedia per il popolo Ghorman. Si tratta solo di uno dei tanti interessanti Easter egg e riferimenti presenti in Andor – Stagione 2, Episodi 4-6.