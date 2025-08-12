Buffy l’ammazzavampiri: ulteriori ingressi nel cast del reboot!

Merrin Dungey (The Lincoln Lawyer), Audrey Hsieh (Found) e Audrey Grace Marshall (The Flight Attendant) e Chase Sui Wonders (So cosa hai fatto) sono state scritturate per il reboot di Buffy l’ammazzavampiri, che ha ottenuto un ordine per un episodio pilota da Hulu. Le attrici saranno guest star nell’episodio pilota, con i personaggi concepiti come ricorrenti se il progetto diventerà una serie.

Stando a quanto riportato da Deadline, Dungey interpreterà la signora LaDuca, la consulente universitaria della New Sunnydale Academy. Hsieh e Marshall interpreteranno rispettivamente Keiko e Jessica, studentesse liceali e membri del gruppo cristiano evangelico dell’accademia. Chase Sui Wonders, che è entrata a far parte del progetto dopo aver conosciuto Sarah Michelle Gellar durante le riprese di So cosa hai fatto di quest’anno, interpreterà invece un personaggio chiamato Shirley, ma di cui al momento non si sa altro.

“Sarah Michelle Geller è una forza della natura”, ha detto Wonders. “Siamo diventate subito amiche durante le riprese di So cosa hai fatto. È una donna incredibile e una persona fantastica, e mi ha chiesto se volevo partecipare al progetto. Poi mi ha parlato della regia di Chloé Zhao e della produzione esecutiva di [Nora e Lilla Zuckerman]. E poi Eric Kissack, che è il nostro montatore in The Studio, sta montando anche la serie Buffy“.

Wonders ha poi potuto rivelare alcuni dettagli della sua esperienza sul set: “Quello che posso dire è che è un modo molto divertente di entrare in questa serie, e Gellar è sul set ogni giorno, dall’inizio alla fine delle riprese. È molto coinvolta”. Da quando ha firmato il contratto, Wonders ha detto di essersi immersa profondamente nell’universo di Buffy. “Ho guardato tutta la serie originale, quindi al momento mi sento davvero di vivere a Sunnydale. È molto bello e surreale vedere la giovane Sarah Michelle essere una vera dura, cosa che già sapevo, ma è bello vedere che lo è stata per molto tempo”.

Riguardo alla collaborazione con Zhao, che sta dirigendo il pilot del reboot di Buffy, Wonders ha detto: “Quando l’ho incontrata per la prima volta, ho pensato: questa donna è molto, molto sincera, e ha un approccio davvero unico alla regia e a tutto il processo. Si capisce che le sue radici affondano nel cinema indipendente molto naturalistico con attori non professionisti. The Rider è stato un capolavoro assoluto. Lavorare con lei su questa serie canonica, pulp e fantastica è davvero divertente. È incredibile“.

Cosa aspettarsi dal reboot di Buffy l’Ammazzavampiri

L’originale serie di Buffy l’ammazzavampiri, ideata da Joss Whedon, mescola horror, azione, dramma e commedia con sorprendenti sfumature metaforiche. Ambientata nella cittadina immaginaria di Sunnydale, la storia segue Buffy Summers, una liceale apparentemente normale che è però la “Prescelta”, l’unica ragazza della sua generazione destinata a combattere vampiri, demoni e forze oscure. Affiancata dai suoi amici – la “Scooby gang” – e dal suo mentore Rupert Giles, Buffy affronta battaglie sovrannaturali che spesso riflettono le paure e le sfide della crescita, dell’identità e della responsabilità personale. La serie è considerata un simbolo del girl power anni ’90.

Una recente sinossi del reboot di Buffy l’ammazzavampiri ha rivelato che “Nova, una sedicenne appassionata di libri, scopre di essere un’ammazzavampiri nella ricostruita Sunnydale, divisa tra la grintosa Old Sunnydale e l’esclusiva New Sunnydale. Durante il Vampire Weekend, un festival che celebra il passato oscuro della città, i vampiri Jack e Shirley emergono da un cantiere edile, uccidono un adolescente e pianificano un rituale per creare un esercito di vampiri al Cursed Circle”, conclude la sinossi.

Nora Zuckerman e Lila Zuckerman sono ora state incaricate di scrivere, dirigere e produrre la serie reboot di Buffy l’ammazzavampiri. La premio Oscar Chloé Zhao sarà la regista e la produttrice esecutiva sotto la sua casa di produzione Book of Shadows. Gellar è invece produttrice esecutiva insieme a Gail Berman. Fran Kuzui e Kaz Kuzui saranno produttori esecutivi tramite Suite B, mentre Dolly Parton sarà produttrice esecutiva tramite Sandollar. La produzione sarà affidata a 20th Television e Searchlight Television. Berman, i Kuzui e Parton sono stati tutti produttori esecutivi della serie originale.

Protagonista sarà dunque Ryan Kiera Armstrong, apparsa di recente nella serie Disney+ “Star Wars: Skeleton Crew”. Tra gli altri suoi crediti televisivi figurano “Anne with an E” su Netflix, “American Horror Story” e la prossima serie FX “The Lowdown”. Ad affiancare Armstrong e Sarah Michelle Gellar nuovamente nei panni di Buffy ci sono Faly Rakotohavana (“Unprisoned”, “Secret Society of Second Born Royals”) nel ruolo di Hugo, Ava Jean (“A Week Away”, “Law & Order: SVU”) nel ruolo di Larkin, Sarah Bock (“Severance”) nel ruolo di Gracie, Daniel di Tomasso (“Witches of East End”, “Major Crimes”) nel ruolo di Abe e Jack Cutmore-Scott (“Oppenheimer“, “Frasier”) nel ruolo del signor Burke.

Si sono poi aggiunte al cast Merrin Dungey (The Lincoln Lawyer) nel ruolo della signora LaDuca, la consulente universitaria della New Sunnydale Academy, Audrey Hsieh (Found) e Audrey Grace Marshall (The Flight Attendant) interpreteranno rispettivamente Keiko e Jessica, studentesse liceali e membri del gruppo cristiano evangelico dell’accademia, e Chase Sui Wonders (So cosa hai fatto) interpreterà invece un personaggio chiamato Shirley.

Al momento non è noto chi del cast originale – che includeva Nicholas Brendon, Alyson Hannigan, Carpenter, Anthony Stewart Head, David Boreanaz, Seth Green e James Marsters – potrebbe tornare per la nuova serie.

