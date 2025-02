Apple Cider Vinegar, la spiegazione del finale: cosa succede a Belle Gibson spiegato dal creatore e dalla star

Il finale di Apple Cider Vinegar è stato spiegato dalla creatrice Samantha Strauss e dalla star Kaitlyn Dever, che hanno spiegato cosa è successo a Belle Gibson nei momenti finali dello show. L’originale di Netflix racconta le imprese reali della Gibson (Dever), che ha finto di aver curato una falsa diagnosi di cancro al cervello al quarto stadio con rimedi naturali e una dieta sana. La storia vera di Apple Cider Vinegar si è conclusa con una disastrosa intervista a 60 Minutes , in cui la finta guru della salute ha cercato di evitare di rispondere alle domande sulla realtà della sua diagnosi di cancro. Questo si riflette anche nei momenti finali dello show.

Parlando con Tudum di Netflix, Strauss e Dever hanno spiegato che il finale di Apple Cider Vinegar sottolinea il rimpianto della Gibson per tutto ciò che ha fatto per promuovere una falsa cura per il cancro. Gli ultimi momenti in cui va in piscina con suo figlio e Clive (Ashley Zukerman) evidenziano come lei voglia davvero essere una brava persona per la sua famiglia. Tuttavia, c’è una tragedia di fondo a causa di tutto ciò che ha fatto, definita per sempre dal dolore che ha causato. Scoprite cosa hanno detto Strauss e Dever qui sotto:

Samantha Strauss: Sta dicendo: “Spero davvero di poter stare bene”. Belle pensa che sia una truffatrice? Penso che ognuno sia l’eroe della propria storia. Nessuno si vede come il cattivo.

Kaitlyn Dever: Vuole dare amore a suo figlio. In fondo, Belle vuole davvero essere una buona madre. È a questo che pensavo in quel momento. Quella scena è davvero contorta. È cupa, straziante, triste: sono tante emozioni racchiuse in una sola. Concludere la serie in questo modo è davvero, davvero potente.

Samantha Strauss è stata anche scrittrice della serie thriller e misteriosa Nine Perfect Strangers (2021) di Hulu.

Cosa dice la spiegazione del finale di Apple Cider Vinegar sullo show

La complessa moralità della serie definisce i suoi momenti finali

Nel corso della serie, la falsa diagnosi di cancro di Belle e i successivi falsi programmi di cura sono evidenziati come dannosi e manipolativi, in quanto rovinano innumerevoli vite a scopo di lucro. Tuttavia, la serie sottolinea anche il suo senso di colpa per tutto ciò che è accaduto, bilanciando i suoi sentimenti interiori con la realtà delle molte vite che ha influenzato negativamente a causa di ciò che ha fatto. Questo spiega perché le recensioni di Apple Cider Vinegar sono così positive, sottolineando come lo show riesca a bilanciare la scrittura dei personaggi con la realtà oscura di ciò che ha fatto la sua protagonista.

I momenti finali dello show intersecano questi due elementi, indicando il senso di colpa che Belle prova per i suoi piani senza togliere il danno che ha fatto. Si tratta di un attento equilibrio evidenziato nella scena della piscina, con gli ultimi momenti dello show dedicati a simboleggiare l’oscurità della situazione che ha causato. Anche se ci sono alcuni elementi abbelliti in Apple Cider Vinegar, come il fatto che Milla (Alycia Debnam-Carey) sia un personaggio fittizio basato su Jessica Ainscough, le complessità del racconto generale sono ancora in linea con la storia su cui si basa.

La nostra opinione sul finale di Apple Cider Vinegar

Un finale appropriato per la serie di storie vere

Sebbene lo show offra un sottile strato di compassione per Belle nella sua umanizzazione, il finale rende l’idea che può sentirsi in colpa, ma non può essere completamente assolta da ciò che ha fatto. Essere presente per la sua famiglia è tutto ciò che può fare, ora, con l’Aceto di sidro di mele che sottolinea il suo nuovo scopo nella vita dopo tutti i danni che ha causato. Anche se non tutto può essere perdonato, questo aggiunge una giusta complessità allo show, demistificando il suo personaggio e mettendo in evidenza elementi che vanno oltre i suoi schemi da guru.

