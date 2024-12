Attacco al potere – Paris has fallen, la spiegazione del finale: Come muore Jacob Pearce?

Creata da Howard Overman, la prima stagione della serie d’azione di Hulu (in Italia su Infinity) Attacco al potere – Paris has fallen si conclude con la ricerca di Vincent Taleb e Zara Taylor per svelare i piani terroristici di Jacob Pearce, che culmina con la caduta di Parigi sotto il suo tallone. I problemi sorgono quando le responsabilità personali e professionali si scontrano nella vita degli agenti, costringendoli a fare scelte difficili che alla lunga costano loro. Per rendere le cose ancora più complicate, l’esistenza di una talpa nella task force crea ulteriori sfide, poiché Pearce rimane un passo avanti alle forze antiterrorismo nonostante i loro sforzi per catturare l’ex soldato disilluso. Queste difficoltà aprono la strada a una resa dei conti finale, che coinvolge i destini dei due agenti, di un losco benefattore, di un amante e del presidente. Nel frattempo, la verità sulla cospirazione arriva finalmente al pubblico! SPOILER IN ARRIVO.

Ricostruzione della trama di Attacco al potere – Paris has fallen

Durante un evento, l’ex soldato della Legione Straniera francese Jacob Pearce sferra un attacco all’ambasciata britannica, causando la morte di Rowan Alexander, il capo dell’MI6, e un bersaglio dipinto sulla schiena del ministro degli Esteri francese Philippe Bardin. Quest’ultimo riesce a fuggire grazie agli sforzi del suo agente di sicurezza, Vincent Taleb, e di un’agente dell’MI6 sotto copertura, Zara Taylor. Tuttavia, dopo la fuga, Pearce rapisce la figlia di Bardin e lo costringe a spararsi minacciando di ucciderla. Successivamente, Pascal Moulin, amministratore delegato dell’azienda di difesa KMI Systems, diventa il prossimo obiettivo di Pearce, mentre Vincent e Zara si uniscono a una task force antiterrorismo dedicata a fermare il terrorista. Tuttavia, come Rowan e Bardin prima di lui, Pearce affronta Moulin minacciando i suoi cari.

In seguito alla morte di tre figure chiave della politica e dell’economia, Vincent e Zara scoprono che Pearce sta conducendo la sua violenta crociata contro i vertici del governo a causa di un tradimento. Mentre prestava servizio in Afghanistan, Pearce è stato consegnato ai Talebani dai suoi superiori e torturato brutalmente. Dopo il suo salvataggio, l’ex soldato si è recato in Pakistan, dove si è innamorato di una donna afghana di nome Amina Sayyid e dei suoi due figli. Tuttavia, sono stati uccisi in un’autobomba che aveva lo scopo di impedirgli di rivelare la verità su come la sua stessa nazione gli si sia rivoltata contro. Dopo aver appreso questi fatti, il lavoro di Vincent e Zara si complica, mentre cercano di gestire le loro vite personali insieme ai loro doveri di agenti.

Dopo altre prove e tribolazioni, Vincent e Zara si trovano di fronte a un altro bivio quando si rendono conto che il presidente francese, Juliette Levesque, ha autorizzato l’operazione volta a mettere a tacere Pearce. Questo crea un enigma per Vincent, che ha avuto una relazione clandestina con il capo di Stato e desidera tenerla al sicuro. Tuttavia, questa strada non è percorribile perché Pearce elabora un nuovo piano per far cadere il Presidente e rivelare al pubblico la sua vera natura. Nel frattempo, la task force antiterrorismo si trova ad affrontare problemi all’interno dell’edificio, in quanto la possibilità di una talpa tra i ranghi ne mette a rischio l’efficacia. Con le sfide che si moltiplicano in ogni direzione, sembra solo una questione di tempo prima che Pearce ottenga ciò che vuole.

Finale della stagione 1 di Paris Has Fallen: Chi è la talpa?

Con l’avanzare della narrazione, l’individuazione dell’identità della talpa all’interno della task force diventa sempre più cruciale. Preoccupati che questa persona faccia trapelare informazioni a Jacob Pearce e lo tenga aggiornato sugli sviluppi all’interno delle autorità, Vincent e Zara temono di non avere alcuna possibilità di porre fine al complotto terroristico senza identificare la persona che assiste il loro obiettivo. Informano il loro capo, Matis Garnier, dell’agente disonesto e lui inizia a indagare internamente sui suoi agenti. La persona che emerge immediatamente come talpa è Lucas. Per tutta la prima stagione, il comportamento di Lucas appare sospetto e sospetto. Tuttavia, si tratta di un depistaggio destinato a distrarre gli spettatori e i personaggi. La vera talpa è Simone, un’amica di Zara e una collega della task force.

Anni prima, Simone frequentava Antoni Kaminski, che faceva parte della squadra di Pearce durante la sua permanenza in Afghanistan. Dopo che quest’ultimo fu tradito e la sua squadra decimata, Antoni fu tra i morti dell’intera operazione. Di conseguenza, Simone si è disillusa sull’integrità del suo Stato ed è diventata fedele ai piani di punizione di Pearce. Tuttavia, trova i suoi metodi un po’ troppo estremi, soprattutto perché usa una bomba per minacciare la sicurezza degli innocenti di Parigi. Vincent e Zara riescono a rintracciare sua sorella, Celine, e la usano per convincere Simone a unirsi alla loro causa. Sebbene sia riluttante, alla fine si arrende e consegna le informazioni sulla posizione della bomba, aiutando così la squadra a trovarla e a organizzare un’operazione di disinnesco.

Pearce muore? Chi lo uccide?

Alla fine della prima stagione, Jacob Pearce dà un ultimatum a Vincent e Zara affinché portino il Presidente da lui se non vogliono che faccia esplodere la bomba. Dopo il loro fallimento nel disinnescare l’esplosivo, i due agenti sono costretti a dare la loro assicurazione al leader terrorista. Tuttavia, Vincent cerca di escogitare una soluzione di sicurezza consegnando a Juliette una pistola che può nascondere sul suo corpo e usare per uccidere il terrorista a distanza ravvicinata. Successivamente, lui e la sua squadra costruiscono un piano precario per portare la Presidente fuori dalla rete prima di portarla alla sede di Pearce. Il piano subisce un duro colpo quando i terroristi rivelano di avere in ostaggio Théa, la ragazza di Zara, per ridurre al minimo gli inganni. Durante lo scambio di ostaggi, entrambe le parti iniziano a sparare, favorendo la fuga di Pearce con Juliette nel caos.

Tuttavia, una volta all’interno dell’edificio, Juliette vede l’opportunità di abbattere Pearce e gli spara a metà torace con la sua arma nascosta. Il colpo lo fa momentaneamente barcollare, ma lui rimane fermo nella sua convinzione. La fa sedere davanti a una telecamera per un livestream, facendole ammettere il suo ruolo nella morte di Amina Sayyid e come abbia anteposto le sue ambizioni politiche alle vite di innocenti. Vincent arriva per distrarre il terrorista, mentre Zara lo affianca da un’altra entrata. Mentre Pearce è impegnato a occuparsi di Vincent, Zara finisce il terrorista. Prima di esalare l’ultimo respiro, l’antagonista riesce a sparare un ultimo colpo a Juliette, che Vincent prende coraggiosamente al suo posto. Questo si rivela essere l’ultimo atto di Pearce prima di chiudere gli occhi e morire.

Chi è il benefattore di Freja? Dove va?

Sebbene Jacob Pearce lavori principalmente da solo, il leader terrorista riceve un aiuto prezioso da Freja Karlsson, ex soldato delle forze speciali svedesi, e dal suo misterioso benefattore, Richard. La donna aiuta il terrorista a uscire da una serie di vicoli ciechi, in particolare quando finisce nelle celle della task force antiterrorismo. Nonostante sia una mercenaria, sviluppa uno stretto cameratismo e un legame con Pearce, considerandolo una persona onorevole. I suoi superiori la incaricano di uccidere Pearce dopo che questi ha portato a termine la sua missione di screditare il presidente francese e il suo governo. Tuttavia, verso la fine, Freja ignora questa direttiva e lascia che Pearce si occupi del presidente come meglio crede, allontanandosi dalla scena.

Dopo la morte di Pearce, la posizione di Freja rimane un mistero, così come il suo coinvolgimento nell’intera operazione. Considerando le persone per cui lavorava, sembra molto probabile che faccia parte di una rete di individui che cercano di screditare figure governative in tutto il mondo. Questo piano, che spinge anche Freja, consiste nel mettere a repentaglio le economie di varie nazioni per ottenere un guadagno personale. Potrebbe essere scomparsa all’indomani delle attività terroristiche di Jacob Pearce per adottare un basso profilo e tenersi nascosta a chi la osserva. Tuttavia, il suo ruolo nell’intera trama potrebbe rivelarsi in modo più succinto e chiaro nelle prossime stagioni, dato che la storia e le motivazioni della mercenaria sembrano finora poco chiare, lasciando la porta aperta a ulteriori esplorazioni.

Esin è ancora vivo?

Mentre la morte di Jacob Pearce è una buona notizia per molti, alcuni non si rallegrano della sua scomparsa: Esin è la prima di questi. La giovane figlia di Amina Sayyid è stata aiutata innumerevoli volte da Pearce dopo la morte della madre. Per questo motivo, nel corso della narrazione lo vede come una figura paterna. Vede anche Pearce come una persona su cui poter contare in un Paese lontano dal suo. Lui la aiuta economicamente e si prende cura di lei come farebbe un padre con un figlio. Tuttavia, a causa della sua inimicizia giurata per il governo, Pearce non può starle vicino per evitare di attirare indebitamente l’attenzione e le forze oscure che si presentano alla sua porta. Così, Esin conduce un’esistenza relativamente ordinaria come lavoratore immigrato nelle viscere di Parigi.

Il legame di Esin con Pearce è particolarmente importante per la task force antiterrorismo. Vincent e Zara cercano di usarla per fare pressione su Pearce, sapendo che deve essere incredibilmente protettivo nei suoi confronti a causa della sua relazione con la defunta Amina. La loro intuizione si rivela giusta, poiché in alcuni momenti il terrorista dà priorità alla vita di Esin rispetto al suo gioco finale, come dimostra perfettamente la scena in cui si consegna alle autorità in cambio della sua sicurezza. Lei sale su un elicottero e se ne va, il suo destino è ancora sconosciuto. Negli ultimi istanti, viene mostrata viva e addolorata per la scomparsa di Pearce. Passa davanti alla sua ultima dimora, mostrando che lo ricorda ancora come una figura importante della sua vita.

Cosa succede alla presidenza di Juliette? Romperà con Vincent?

Alla fine di Attacco al potere – Paris has fallen, il piano di Jacob Pearce di rivelare i veri colori della presidenza di Juliette Levesque cade a fagiolo a causa della natura volubile della politica e degli esseri umani in generale. Dopo la sua confessione al pubblico, la Presidente organizza un’altra intervista televisiva, per poi dichiarare che le parole pronunciate durante l’incontro precedente erano false, perché le erano state fatte sotto la minaccia di una pistola. La donna usa la messaggistica politica per posizionarsi come un’eroina tra le masse, smontando tutte le intenzioni di Pearce di mettere a nudo la verità per tutti. Così, nonostante i suoi sforzi per mostrare il governo come un istituto moralmente fallito, Juliette gioca il gioco sporco del potere per rafforzare la sua autorità sulle persone e la loro fede in una “bugia”, che alla fine funziona bene per le sue ambizioni politiche.

Tuttavia, la menzogna di Juliette va a scapito della sua relazione con Vincent. Il Presidente gli fa visita mentre si sta riprendendo in ospedale dopo l’ultimo litigio con Pearce. I due hanno una discussione franca, in cui entrambi si rendono conto che la loro relazione è impossibile alla luce di tutto ciò che è emerso da allora e della continua ostinazione di Juliette a dare priorità alle sue aspirazioni politiche rispetto alla sua vita con Vincent. Sebbene i loro sentimenti siano genuini, sono stati macchiati da segreti e tradimenti. Vincent, in particolare, trova difficile accettare il fatto che, in ultima analisi, Juliette lo ha usato per raggiungere i suoi obiettivi, anche se forse non era sua intenzione. Così, scopre a fatica che le parole di Pearce sui soldati come pedine potrebbero essere state giuste fin dall’inizio.

Théa e Zara si lasciano? Perché?

La rottura tra Vincent e Juliette non è l’unica separazione nei momenti finali della prima stagione. Anche Théa e Zara si separano dopo che la prima è disillusa dalle priorità del suo partner. All’inizio della narrazione, Théa è già pronta a lasciare la sua ragazza dopo aver scoperto la verità sul fatto che lei è un’agente e che ha costantemente mentito per mantenere il segreto. Pertanto, le loro dinamiche sono in qualche modo distorte perché entrambe conducono tipi di esistenza completamente diversi. Tuttavia, Théa trova difficile accettare la sua vita di cittadina comune, visti i pericoli che Zara affronta regolarmente in servizio. Il loro rapporto raggiunge il punto di rottura dopo che Zara spara al braccio di Théa per fermare Pearce durante la scena dello scambio di ostaggi. Ciò lascia quest’ultima con grossi problemi di fiducia per il futuro.

La scena finale di Attacco al potere – Paris has fallen tra i due mostra Théa che esprime le sue preoccupazioni sull’impegno di Zara nel suo lavoro e su come sia disposta a fare tutto il necessario per garantire il successo della sua missione, anche a costo di mettere a repentaglio la vita del suo partner. Zara non ha altra scelta che accettare la confessione ed esprimere le sue opinioni a Vincent durante un incontro. Entrambi discutono delle loro recenti rotture, trovando conforto nella solitudine dell’altro e in tutto ciò che hanno vissuto nelle ultime settimane. Tuttavia, questa scena mostra anche le somiglianze tra i due personaggi e il modo in cui potrebbe sbocciare una potenziale storia d’amore tra loro. I due personaggi possono essere più compatibili di quanto pensino, poiché si capiscono a vicenda e svolgono la stessa professione.