Delirio, spiegazione del finale: Aguilar e Agustina torneranno insieme?

Alla fine di Delirio di Netflix, il passato e il presente di Agustina si scontrano per dispiegare tutto il trauma psicologico che la protagonista ha sepolto nella sua mente. Suo marito, Aguilar, fatica a dare un senso alla sua attuale situazione e il suo amore per lei viene messo alla prova. Al centro dello stato di delirio della protagonista, che dà il titolo alla serie, c’è la sua dinamica con la famiglia, le cui complessità vengono presto alla luce, influenzando tutti i soggetti coinvolti in modi unici. Nel frattempo, Midas, un outsider, fa del suo meglio per integrarsi, anche quando le conseguenze minacciano di consumarlo dall’interno. Il risultato è una sabbie mobili da cui non sembra riuscire a uscire, che lo mette nello stesso stato del suo ex amante. Alla fine, Agustina rivaluta la sua vita e finalmente comprende le sue vere priorità.

La trama di Delirium

La storia si avvale di una narrazione frammentata che salta tra diversi periodi temporali della vita di Agustina. Da adolescente, lotta contro disturbi mentali, uniti alle pratiche oppressive della sua famiglia. Quando Bichi, suo fratello e punto di riferimento nella vita, è costretto a lasciare la casa perché gay, inizia gradualmente a sprofondare in una spirale di disordine psicologico. Un sollievo apparentemente arriva sotto forma di Midas, suo fratello, amico di Joaco, che, provenendo da una famiglia povera, porta una nuova prospettiva nella sua vita. I due hanno la loro dose di alti e bassi, in particolare quando Midas si intromette nella mafia e coinvolge la sua famiglia negli affari, ma alla fine si mettono insieme. Alla fine, Agustina rimane incinta e la sua famiglia reagisce negativamente, costringendola ad abortire in America e a porre fine alla relazione con il suo amante.

Nel presente, Midas sale lentamente al potere come membro chiave della mafia, attirando i clienti più facoltosi. Nel frattempo, Agustina, dopo aver lasciato casa, incontra Aguilar, un professore di letteratura con forti valori politici. I due iniziano una relazione e si sposano, ma presto il passato di Agustina la insinua. Dopo una gravidanza fallita, inizia una lenta discesa nella follia, che culmina un giorno con la sua scomparsa da casa. Aguilar la trova finalmente in un hotel e, da questo momento in poi, la protagonista entra in uno stato di completo delirio. Disperato per la sua guarigione, Aguilar lascia il lavoro e si prende cura di lei a tempo pieno. Quando questo non sembra funzionare, la fa ricoverare in una clinica psichiatrica. Tuttavia, dopo aver visto il duro ambiente che vi si respira, decide di riportarla a casa.

Le cose cambiano radicalmente quando Sofia, la zia di Agustina, si presenta alla sua porta un giorno. Rivela di essere stata originariamente lei a prendersi cura di Agustina e, con questo, inizia a spiegare la loro complessa storia familiare. Mentre il protagonista attraversa brevi periodi di benessere, spesso si scontra con intensi e a volte violenti attacchi di paranoia e allucinazioni, che non fanno che complicare ulteriormente le loro dinamiche. Nel frattempo, Midas inizia lentamente a perdere la sua umanità; dopo aver permesso l’omicidio di una prostituta di nome Jenny, uccide il suo ricco cliente. Tuttavia, il suo periodo da capo mafioso sembra giungere al termine quando un’irruzione della polizia manda a monte l’intera operazione. Midas sopravvive, ma è costretto a nascondersi a casa di Joaco. Il destino sia suo che di Agustina rimane incerto.

Il Finale di Delirio: Aguilar e Agustina tornano insieme?

La sequenza finale del racconto riunisce tutti gli elementi tematici e narrativi in un momento di festa, mentre Aguilar e Agustina finalmente appianano le loro divergenze e tornano insieme. Il loro successo non è privo di difficoltà, ma il fatto che riescano a superare quel periodo turbolento rafforza ulteriormente il loro rapporto, che ora è forgiato in una fiducia e un rispetto maggiori di prima. Nel finale, i monologhi di Agustina sullo sfondo offrono una prospettiva sull’intera relazione fino a quel momento e gettano le basi per il loro futuro. Sottolinea l’importanza di riconoscere che qualcosa è rotto prima di tentare di aggiustarlo, oltre ad accettare che una riparazione non può mai essere permanente, ed è in questo che risiede la delicata bellezza di una relazione.

Il monologo è completato da un montaggio che illustra come si svilupperà il futuro di Aguilar e Agustina. Inizia con loro che sciolgono il nastro adesivo che era stato messo come segno di separazione all’interno della casa. Questo simboleggia come i due siano di nuovo uniti e i loro confini siano stati abbattuti. In seguito, Agustina lo invita a un appuntamento, suggerendogli di portare la sua impronta plastificata, che appare nell’episodio 1, come dimostrazione della loro crescita. Questo chiude il cerchio dinamico, poiché in precedenza nel racconto l’aveva plastificata specificamente per il valore che possiede. L’impronta palmare di una persona rimane la stessa indipendentemente dall’età o dall’esperienza. Pertanto, può essere interpretata come un sostituto del nucleo di Aguilar come un essere umano, di cui si era innamorata fin dall’inizio. La sua permanenza le mostra che il loro matrimonio è anche una trascendenza di turbolenze momentanee.

L’enfasi di Agustina nel ricreare l’inizio della relazione ha anche un altro significato. Come praticante di tarocchi, comprende che il destino non è completamente scritto nella pietra e che le azioni di una persona possono cambiarlo in qualsiasi momento del suo percorso, sia materiale che spirituale. Questo è esemplificato nella sua dinamica con il marito, che corre parallela alla struttura narrativa creata dai suoi tarocchi, principalmente quelli del Giudizio e della Ruota della Fortuna. Queste due carte simboleggiano lo sbarazzarsi di vecchi pesi e il cambiamento nella propria vita, caratteristica distintiva del percorso di Agustina. Alla fine, si scusa con Aguilar per le sue azioni ed esprime il suo amore e la sua gratitudine nei suoi confronti. Quest’ultimo, a sua volta, ribadisce quanto la ami, dimostrando come il vero amore si rifiuti di piegarsi alle circostanze difficili.

Perché Agustina è caduta nel delirio?

La prova più grande per la storia d’amore tra Agustina e Aguilar è senza dubbio il periodo di completo esaurimento nervoso di lei, in seguito al quale viene ritrovata in una stanza d’albergo senza alcun ricordo di come ci sia arrivata. Segue un difficile periodo di recupero, in cui spesso sprofonda in allucinazioni e paranoia. Aguilar tenta una serie di soluzioni, personali e mediche, ma nessuna sembra funzionare, poiché non si rende conto che questi sono solo sintomi. Il nocciolo di ciò che le è successo risiede nel suo passato e nelle relazioni che l’hanno plasmata finora. Alla fine, apprende la verità dalla stessa Agustina, dopo la sua guarigione. Lei spiega che il giorno della sua scomparsa, in realtà era andata alla festa di compleanno di sua madre, Eugenia, e da lì, gli eventi hanno rapidamente preso una brutta piega.

Alla villa, Agustina viene immediatamente reintrodotta nell’ambiente soffocante da cui era fuggita, mentre sua madre critica la sua scelta di abbigliamento, ritenendola non abbastanza sofisticata. In seguito, Agustina trova Midas e i due si liberano rapidamente dalla finzione del ritrovo e si dirigono verso il luogo preferito del protagonista, in riva al lago. Qui, i due discutono di come le cose tra loro siano cambiate per sempre, come dimostrano i segreti che lui le nasconde. Joaco la trascina presto di nuovo alla festa, dove inizia il suo discorso, composto interamente da elogi alla madre. Ascoltare la falsità delle sue parole accende un fuoco nella mente del protagonista e, uno a uno, inizia a rivelare tutti i segreti della famiglia. Rivela come Eugenia abbia relegato tutte le sue responsabilità materne alla sorella e abbia permesso a quest’ultima di avere una relazione con il marito, il tutto per mantenere un’immagine immacolata della loro famiglia.

Agustina non si ferma qui e racconta di come suo fratello, Bichi, sia stato escluso dalla famiglia perché gay. Questo, insieme alla rivelazione del declino degli affari di Joaco, è sufficiente a sgretolare l’immagine della famiglia di fronte agli ospiti. Tuttavia, quello che dovrebbe essere un momento di catarsi per la protagonista prende invece una piega oscura quando suo fratello evoca la morte del suo bambino durante il parto. Quell’evento segna il culmine di tutte le ansie e le paure di Agustina, che di conseguenza scatenano la sua crisi di salute mentale. Inizia a diventare paranoica nei confronti degli ospiti, incluso Mida, credendo che stiano cospirando contro di lei. Tutti questi fattori scatenanti culminano nella sua violenta sfuriata, che la porta a fuggire di casa, la radice di tutto il suo disagio psicologico.

Il tragico passato della famiglia è la chiave per comprendere Agustina

La crisi di Agustina non è un episodio isolato, poiché ha un precedente all’interno della sua stessa famiglia, rappresentato dal nonno, Nicolás Portolinus. Da un retroscena raccontato da Sofia, apprendiamo che Nicolás era un pianista dallo spirito libero che soffriva di acufene, il che probabilmente indica un insieme più ampio di disturbi psicologici. Nel corso della storia, apprendiamo che la sua malattia lo ha gradualmente logorato, portandolo al suicidio nello stesso lago che Agustina ama nel presente. I parallelismi tra i due personaggi sono innegabili, e lei stessa lo solleva, affermando di sentire anche lei delle voci. Per entrambi, i loro disturbi impediscono loro di vivere il tipo di vita che desiderano. Tuttavia, mentre Nicolás sceglie di togliersi la vita, Agustina segue una strada diversa.

Un altro dettaglio chiave di Nicholas è la sua relazione con la sua studentessa di pianoforte. Questo rappresenta un ulteriore punto di contrasto tra lui e la nipote, che sposa il suo professore e alla fine trova la pace con lui. Nicholas è anche l’elemento più cruciale nel caratterizzare il personaggio di Eugenia, probabilmente causando il suo stigma nei confronti delle persone gay, e segnando anche l’inizio del suo tratto negativo: seppellire la verità per vivere una felice menzogna. In quanto tale, il cosiddetto delirio di Agustina è più di un ostacolo. È un rifiuto cosciente dello stile di vita della sua famiglia, che implica nascondere tutti gli inconvenienti e rincorrere la normalità. Accettando apertamente tutti i suoi stati mentali come parte di sé, si avvicina di un passo alla vera autoaffermazione e trova chiarezza nella vita.

Cosa è successo all’hotel? Perché Agustina non torna da Midas?

Dopo il crollo di Agustina alla festa, Midas la porta in un hotel, dove ha una conversazione sincera con lei. Qui, le dichiara il suo amore e si lamenta del tipo di vita che ha scelto. Capendo che il suo tempo da uomo libero è ormai scaduto, Midas non insiste per riaccendere la sua relazione con lei. Invece, le promette il suo sostegno e giura di porre fine al suo precedente stile di vita. Tuttavia, a metà conversazione, si rende conto che Agustina non è più in grado di affrontare una discussione. A questo punto, crolla e finalmente ammette il suo più grande difetto: ignorare la sua salute mentale. Le spiega di essere stato così preso dall’idea di lei e di dover dimostrare il proprio valore in un mondo pieno di ricchi da essersi dimenticato di dedicare del tempo a preoccuparsi davvero di come si sentisse.

Alla luce di ciò, Midas le lascia un’ultima informazione: si nasconderà a casa di sua madre. Quando Agustina recupera i suoi ricordi, invece di andare a trovare Midas di persona, chiede ad Aguilar di fargli visita se vuole sapere la verità su quanto accaduto in hotel. Le sue azioni hanno un grande significato, poiché possono essere interpretate come la definizione della sua scelta definitiva tra i suoi due amanti, il presente e il passato. Amando Aguilar, Agustina mostra la sua crescita nel corso degli anni, imparando a dare valore alla sincerità più di ogni altra cosa. Il fatto che lei e Midas non funzionino come coppia è ben indicato dalle loro conversazioni passate, in cui lei sottolinea che lui assomiglia alla sua famiglia, calpestando vite innocenti per i suoi obiettivi personali. Al contrario, la dedizione disinteressata di Aguilar alla moglie dimostra come lui sia la persona più adatta.

Aguilar alla fine si dirige al nascondiglio di Midas, dove i due interagiscono brevemente e conversano di Agustina. L’unica domanda di Midas riguarda la sua salute e, dopo aver appreso che sta meglio, sembra soddisfatto e continua a vivere la sua vita. Questo dimostra che anche lui ha accettato i suoi peccati e ha deciso di dare alla sua ex compagna lo spazio per ricominciare una nuova vita. Mentre il suo futuro rimarrà probabilmente cupo per molto tempo, Agustina ha la possibilità di trovare calore e felicità nella sua vita. Ciononostante, entrambi i personaggi si lasciano alle spalle il loro tragico passato con nuove lezioni apprese e una prospettiva migliore per il futuro.