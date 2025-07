Avengers: Doomsday, lo sceneggiatore parla del passaggio dal lavoro su Avengers 5 al film MCU incentrato su Doom

Uno degli sceneggiatori di Avengers: Doomsday commenta il lavoro sulle diverse versioni del film del Marvel Cinematic Universe. In origine, il prossimo film degli Avengers avrebbe dovuto concentrarsi su Kang – Il Conquistatore interpretato da Jonathan Majors e/o sul Consiglio multiversale dei Kang, che includeva anche varianti di Kang interpretate dall’attore. Tuttavia, dopo che la Marvel ha licenziato Majors, il film è stato completamente rivisto.

Kang e Avengers: The Kang Dynasty sono ora fuori dai giochi, con il Dottor Destino interpretato da Robert Downey Jr. a guidare l’ampio cast di Avengers: Doomsday. Nel 2023, lo sceneggiatore originale Jeff Loveness è stato sostituito dal creatore di Loki, Michael Waldron, che era già stato scelto per scrivere il finale della saga del Multiverso, Avengers: Secret Wars. Sembrava che Waldron avesse lasciato il posto a Stephen McFeely, ma è rimasto.

Parlando con ScreenRant al Disney Upfronts 2025 a maggio, Michael Waldron ha rivelato di essere ancora legato ad Avengers: Doomsday e ha commentato come stanno andando le riprese finora. Mentre il creatore di Loki di Disney+ ha sottolineato di non poter entrare nei dettagli sul cambio da Kang a Doom, Waldron ha affermato che la produzione di Avengers: Doomsday è stata “un’esperienza fantastica”.

Leggi qui sotto l’intervista completa:

ScreenRant: Restando in tema Disney, so che una volta sei stato scelto per scrivere Avengers 5. Hai abbandonato il progetto prima che fosse rinominato Doomsday. Hai mai scritto una bozza con Doom, o c’è sempre stato solo Kang?

Michael Waldron: Beh, sai, non posso entrare nei dettagli, ma ho fatto avanti e indietro da Londra con quei ragazzi. E sto ancora lavorando a quel progetto con loro.

ScreenRant: Oh? Quindi sei ancora uno degli sceneggiatori di Doomsday?

Michael Waldron: Sì, sì.

ScreenRant: Oh, fantastico. So che la produzione è in corso in questo momento. Sta andando bene?

Michael Waldron: Ci stiamo divertendo un mondo.

Cosa significano i commenti di Michael Waldron per Avengers: Doomsday

Il film MCU dovrebbe concentrarsi molto sul multiverso

I commenti di Michael Waldron sono sicuramente interessanti. Quando i fratelli Russo sono stati scelti per dirigere i prossimi due film degli Avengers, è stato rivelato che Stephen McFeely, uno degli sceneggiatori dei loro film MCU, sarebbe tornato a scrivere entrambi i film degli Avengers. All’epoca non si faceva menzione di Waldron, quindi si pensava che non fosse più coinvolto nel progetto.

Tuttavia, Waldron ha confermato di essere ancora uno degli sceneggiatori di Avengers: Doomsday, commentando anche di essere “andato avanti e indietro da Londra”, dove si sta girando il prossimo film degli Avengers dell’MCU. Sembra quindi che lo sceneggiatore continui a essere molto attivo nel processo di sviluppo della trama di Avengers: Doomsday, il che ha molto senso.

Dopotutto, Waldron è stato il creatore di Loki, serie Disney+ che rappresenta uno dei progetti più importanti della saga Multiverso dell’MCU. Loki ha introdotto molti elementi della visione del multiverso del franchise che saranno esplorati nei prossimi film degli Avengers. Inoltre, il Loki interpretato da Tom Hiddleston tornerà in Avengers: Doomsday, quindi è appropriato che Waldron rimanga legato al film.