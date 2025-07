Avatar: Fuoco e Cenere – data di uscita, cast, trama e tutto quello che sappiamo su Avatar 3

Avatar: Fuoco e Cenere continuerà l’epica saga dei Na’vi e di Pandora, e le notizie sul terzo capitolo stanno arrivando rapidamente. Diretto da James Cameron, Avatar: La via dell’acqua introduce una serie di trame che potrebbero essere riprese nel prossimo film. Non da ultimo, il conflitto tra il colonnello Quaritch e Jake e la famiglia di Neytiri. Non solo, ma è stato confermato che Avatar: Fuoco e Cenere introdurrà anche una nuova tribù Na’vi del fuoco. Con effetti digitali ancora più avanzati e una trama più articolata, Fire and Ash potrebbe essere il film più importante della serie.

Avatar: Fuoco e Cenerevanta già un cast ancora più ampio, che include altri vincitori di premi Oscar, anche se probabilmente non saranno riconoscibili se interpreteranno i Na’vi. C’è davvero molto da aspettarsi dal prossimo film della serie Avatar, che sarà spettacolare proprio come i suoi predecessori.

Ecco le ultime novità su Avatar: Fuoco e Cenere e tutto quello che c’è da sapere sul terzo film della fiorente serie Avatar, compreso cosa aspettarsi dalla trama del film.

Ultime notizie su Avatar: Fuoco e Cenere

Nuove immagini in anteprima al CinemaCon 2025

Mentre iniziano ad emergere nuovi dettagli sul prossimo terzo capitolo della saga, arrivano le ultime notizie sotto forma di nuove immagini tratte da Avatar: Fuoco e Cenere. Le immagini sono state proiettate durante l’evento CinemaCon 2025, e la Disney era uno dei principali presentatori. Purtroppo, la maggior parte delle immagini e dei trailer mostrati alla convention non sono ancora disponibili al pubblico, quindi ecco una descrizione dettagliata.

Il filmato si apre con i Na’vi che volano sull’acqua. Poi vediamo Kiri interagire con parte del figlio [sic] Pandora, presumibilmente Eywa. I Na’vi volano intorno ai Wind Traders, che pilotano navi giganti nel cielo. Sembrano essere i marinai del pianeta. Le loro navi sono trainate da gigantesche creature galleggianti, quasi come balene. L’attenzione è concentrata sulle navi, che hanno anche gigantesche vele blu. Mentre navigano, i Na’vi e i Wind Traders vengono attaccati dal popolo del fuoco, che vola su creature rossastre. Vediamo poi varie inquadrature di qualcuno che cammina su una montagna accanto a un vulcano (presumibilmente Quaritch), Jake e la sua famiglia che si intrufolano nella giungla, Jake che abbraccia Spider, scene notturne con un cielo notturno luminoso e Quaritch di nuovo in tenuta militare. C’è un’immagine dei Fire People che controllano il fuoco. Vediamo Quaritch con la stessa vernice rossa dei Fire People. “La tua dea non ha alcun potere qui”, dice il capo dei Fire People a Kiri.

Data di uscita di Avatar: Fuoco e Cenere

Avatar 3 arriverà alla fine del 2025

In precedenza era stato annunciato che Avatar: Fire and Ash sarebbe arrivato nel dicembre 2024, ma la data è stata rapidamente modificata e il film è ora previsto per il 19 dicembre 2025. Il film ha subito numerosi ritardi nel corso degli anni, dalle preoccupazioni legate alla pandemia di COVID-19 agli scioperi di Hollywood del 2023, ma la continuazione della produzione è un buon segno che Avatar: Fire and Ash non avrà problemi a rispettare la nuova data di uscita.

Lo sciopero della WGA è stato risolto il 27 settembre 2023, mentre quello della SAG/AFTRA è stato risolto il 9 novembre 2023.

Dettagli sul cast di Avatar: Fuoco e Cenere

I volti nuovi e quelli già noti di Pandora

Gli ultimi aggiornamenti su Avatar: Fuoco e Cenere confermano che il film vedrà il ritorno di Sam Worthington e Zoe Saldaña nei panni rispettivamente di Jake e Neytiri. Tornerà anche gran parte del cast di La via dell’acqua, compresi molti grandi nomi che sono fondamentali per il franchise. Si prevede che Kiri, interpretata da Sigourney Weaver, avrà un ruolo più importante nel terzo sequel, così come Lo’ak, interpretato da Britain Dalton.

Il cast di Avatar: Fire and Ash introdurrà anche una miriade di nuovi personaggi. Oona Chaplin è stata scelta per interpretare il personaggio di Varang, il leader del Clan Ash, che apparirà nei restanti tre sequel. Anche David Thewlis entrerà a far parte del cast, interpretando il capo dei Wind Traders, Peylak.

Dettagli della trama di Avatar: Fuoco e Cenere

Cosa succederà nella saga di Avatar?

Dopo che Spider ha salvato il colonnello Quaritch dall’annegamento, l’antagonista del film continuerà probabilmente la sua ricerca di vendetta.

Avatar: La via dell’acqua lascia alcune trame aperte per un seguito. Dopo che Spider ha salvato il colonnello Quaritch dall’annegamento, l’antagonista del film continuerà probabilmente la sua ricerca di vendetta. Le cose potrebbero peggiorare prima di migliorare, soprattutto perché la rabbia di Quaritch sarà alle stelle dopo la battaglia finale di La via dell’acqua. Il conflitto tra i Na’vi e la RDA si intensificherà sicuramente ed è possibile che la RDA si presenterà meglio preparata in Fire and Ash.

Durante la sessione di domande e risposte con Jon Landau, il produttore ha rivelato che Avatar: Fuoco e Cenere introdurrà due nuove culture Na’vi. Landau ha spiegato: “Nel prossimo film incontreremo almeno due nuovi clan”. È stato poi confermato che una di queste nuove culture sarà il Clan del Fuoco Na’vi, di cui farà parte Varang, interpretato da Oona Chaplin. L’altra è il Clan dei Commercianti del Vento, guidato da Peylak, interpretato da David Thewlis. Si dice che i Commercianti del Vento siano più pacifici, mentre il Clan della Cenere è malvagio.

Un estratto della sceneggiatura di Avatar: Fuoco e Cenere è stato rivelato nei contenuti extra di Avatar 2 (tramite The Direct). Sebbene non riveli molto, conferma che Kiri scoprirà di più su sua madre e Pandora. Kiri e Mo’at discutono del posto di Kiri, e questo fa presagire che un altro dei figli di Jake subirà un infortunio. I contenuti extra accennano a un nuovo personaggio chiamato Va’ru e al fatto che Spider potrà respirare l’aria di Pandora in Avatar 3. Dato che gli umani non possono respirare l’aria di Pandora, Kiri potrebbe avere qualcosa a che fare con il nuovo potere di Spider, dato che lei ha abilità speciali che nessun altro possiede.