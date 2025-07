Presence, la spiegazione del finale: chi è il fantasma?

Il thriller soprannaturale di Steven Soderbergh, Presence, offre uno sguardo sperimentale su una casa infestata dal punto di vista del fantasma che la infesta, culminando con una rivelazione scioccante sulla vera natura del fantasma. Da giovedì nelle sale, Presence racconta il trasferimento di una famiglia in una nuova casa attraverso gli occhi di una misteriosa entità che si trova già nella casa quando arrivano. Si scopre che ogni personaggio chiave del cast di Presence sta affrontando le proprie fonti di ansia, in particolare la figlia Chloe (Callina Liang), che sta affrontando la recente morte per overdose di due suoi amici.

L’interferenza dell’entità nella casa si intensifica man mano che vengono rivelate ulteriori informazioni su ciascun membro della famiglia, ma si scopre che l’entità è particolarmente protettiva nei confronti di Chloe. Chloe finisce per iniziare una relazione segreta con Ryan, amico di suo fratello Tyler e apparentemente uno degli atleti più popolari del distretto scolastico. Le motivazioni di Ryan si rivelano malvagie, poiché cerca di drogare Chloe nella sua stanza (per aggredirla sessualmente, come si deduce) prima che l’entità faccia cadere la sua bevanda drogata sul pavimento.

La tensione in casa aumenta fino a quando i genitori Rebekah e Chris partono per il fine settimana per un viaggio di lavoro, il che spinge Chloe a invitare Ryan a passare la notte da loro. Ryan droga suo fratello Tyler in modo da poter passare del tempo da solo con Chloe, ed è allora che inizia il vero terrore. Ryan convince Chloe a bere un bicchiere di alcol corretto per aiutarla a rilassarsi, e le sue vere motivazioni vengono finalmente rivelate, portando a uno scontro sorprendente e culminante con l’entità nella casa prima che la sua identità venga finalmente svelata. Senza ricorrere a facili spaventi, il thriller psicologico di Soderberg è un mistero sconvolgente sull’istinto che vi farà venire i brividi lungo la schiena.

L’identità del fantasma in Presence completamente spiegata

C’erano piccoli indizi prima della rivelazione finale scioccante

Nella scena finale del film, Rebekah (Lucy Liu) si prende un momento per sé nella casa dopo che la famiglia ha impacchettato tutto per traslocare e finalmente si rende conto dell’entità. Lo segue nel soggiorno e si ferma davanti all’antico specchio d’argento, dove l’entità si rivela essere suo figlio Tyler (Eddy Maday), morto mentre cercava di salvare sua sorella Ryan (West Mulholland) dalla finestra del secondo piano. Rebekah urla di angoscia e dolore e cade a terra, gridando che lui “è tornato per salvarla”.

Mentre Chloe credeva che il fantasma fosse lo spirito della sua amica morta Nadia, si capisce che in realtà si trattava di Tyler. La medium, Lisa, fornisce una spiegazione quando visita la casa per la prima volta, poiché lei e suo marito notano che, nella sua esperienza di persona con il “secondo senso”, i fantasmi o le entità come quella nella casa spesso non hanno alcuna conoscenza di chi sono, perché si sono manifestati o in quale periodo storico si trovano.

Possono essere spostati nel tempo e Lisa nota in seguito che il fantasma sembra essere presente a causa di qualcosa che non è ancora accaduto, ma che sta per accadere. Nota anche che ha a che fare con una finestra, ma non è in grado di fornire ulteriori informazioni. Quando il fantasma sveglia disperatamente Tyler, sotto l’effetto di droghe, alla fine di Presence, si capisce che è in quel momento che ha preso coscienza del proprio scopo e della propria identità, e ha capito che Tyler doveva morire affinché il fantasma potesse essere creato per svegliarlo.

È un paradosso sconcertante che si capisce appieno solo quando il pubblico conosce l’identità del fantasma. A un secondo sguardo, ci sono indizi sull’identità del fantasma, in particolare la sua protezione nei confronti di Chloe e il fatto che distrugge con rabbia la stanza di Tyler quando lui sta intrattenendo la famiglia con il suo scherzo crudele alla compagna di classe Simone. Il fantasma è una versione colpevole dello stesso Tyler, legato solo alle emozioni e ai legami della sua vita terrena; è arrabbiato con se stesso per la sua crudeltà e si sente protettivo nei confronti della sorella a causa di quanto era distante e cattivo con lei.

La svolta serial killer di Presence spiegata

Il vero male non è mai stato il fantasma

Ryan, l’amico di Tyler, appare sospetto fin dalla sua prima apparizione e, quando vengono rivelate le sue motivazioni (quando droga la bevanda di Chloe nella sua stanza), sembra essere un individuo malato che abusa sessualmente delle ragazze, data la sua abilità e preparazione nel drogare Chloe. Gli spettatori più attenti possono cogliere il collegamento tra Ryan che droga Chloe e l’overdose dei suoi amici. Tuttavia, quando finalmente riesce a drogare sia Ryan che Chloe, la sua vera natura viene rivelata.

Al suo debutto al Sundance Film Festival nel 2024, alcuni spettatori avrebbero abbandonato la sala a causa dell’intensità del film, citando come motivo il livello di stress che provocava.

Ryan era più che indirettamente coinvolto nella morte delle due amiche di Chloe; al contrario, le loro morti erano in realtà omicidi commessi da lui. Ryan si rivela essere un serial killer che ha drogato entrambe le ragazze prima di soffocarle mentre erano prive di sensi. Al medico legale è sembrato che le ragazze avessero smesso di respirare a causa dell’interazione delle droghe con il loro organismo, ed è per questo che è riuscito a farla franca. Tenta di fare lo stesso con Chloe prima che il fantasma di Tyler risvegli il suo corpo per salvarle la vita e uccidere Ryan.

Come fa il fantasma di Tyler a essere presente prima di morire?

La medium Lisa fornisce una breve spiegazione

Lisa, che ha avuto poteri psichici per tutta la vita, descrive alcune esperienze generali con entità quando Chris (Chris Sullivan) la invita a casa sua per la prima volta. Afferma che il fantasma potrebbe non essere nemmeno consapevole di chi o cosa sia, né di quando si trovi nel tempo. Possono provenire dal passato, dal presente o dal futuro e avere uno scopo di cui potrebbero non essere del tutto consapevoli. Nel caso di Tyler, il fantasma è il suo sé futuro morto, mandato indietro nel tempo per abitare nella casa e proteggere sua sorella da Ryan.

Il paradosso metafisico di un fantasma che agisce essenzialmente per garantire la propria creazione futura non viene mai esaminato in modo particolarmente approfondito, e non è questa l’intenzione. Il punto non è la pseudoscienza che sta dietro all’origine del fantasma, ma piuttosto la potenza del senso di colpa di Tyler e il suo bisogno di espiare la crudeltà che ha inflitto sia a sua sorella che agli altri. Non è necessario spiegare i meccanismi effettivi del viaggio nel tempo. Infatti, il fantasma di Tyler può essere visto come una manifestazione del suo senso di colpa e del suo rimorso, quindi è come se esistessero due versioni di se stesso allo stesso tempo.

Perché ogni membro della famiglia è così teso

Ogni persona ha la propria fonte di stress

Poiché la storia è raccontata in frammenti, ci sono molti indizi sulla trama e sui dettagli dei personaggi, ma raramente viene rivelato il quadro completo. Ogni membro della famiglia ha il proprio fattore di stress, motivo per cui la tensione in casa è sempre molto alta. Rebekah è coinvolta in qualcosa di illegale al lavoro; probabilmente si tratta di frode o appropriazione indebita, dato che è frenetica nel voler chiudere la vendita della casa e spiega ubriaca a Tyler che “si può andare troppo oltre per le persone che si amano”.

Chris è a conoscenza delle attività illecite della moglie e sembra vicino alla fine del loro matrimonio, come indicato dalla sua richiesta di consulenza legale sulla responsabilità del coniuge nei problemi legali del partner. Egoista e crudele, Tyler è preoccupato soprattutto della sua posizione sociale e di come il dolore e il comportamento strano della sorella possano influire su di essa. Chloe sta ancora affrontando il dolore per la perdita della sua migliore amica, che la rende introversa e isolata, un’ulteriore fonte di preoccupazione per Chris. Mettete tutto questo insieme e la famiglia è al punto di ebollizione quando si trasferisce nella casa infestata.

Cosa ha detto Steven Soderbergh sul finale di Presence

Il regista ha fornito alcune informazioni sul colpo di scena

Con uno stile cinematografico e una prospettiva della telecamera così particolari, le informazioni fornite dal regista Steven Soderbergh sono particolarmente preziose per analizzare Presence. In un’intervista con Rue Morgue, Soderbergh ha parlato di quanto sia difficile collocare Presence in un genere ben definito, perché il film e il finale non forniscono necessariamente gli spaventi che si associano tipicamente all’horror puro.

Per me è un dramma che utilizza un fantasma come cavallo di Troia per mostrare il ritratto di una famiglia in difficoltà. Non ho iniziato a lavorarci pensando di voler realizzare un film di quel genere; mi sembrava un modo interessante per mostrare una famiglia che va in pezzi.

In questo senso, Presence è più un dramma familiare che un film horror. Detto questo, Soderbergh ha anche notato il terrore palpabile provocato dalla dinamica disfunzionale della famiglia e quanto questo renda più potente il finale del film.

In un certo senso è una tragedia, perché la madre si sente così vicina al figlio che non presta davvero attenzione a ciò che sta succedendo alla figlia. È chiaro fin dall’inizio del film che la presenza è molto concentrata su Chloe e molto protettiva nei suoi confronti, e parte del terrore che inizia a crescere man mano che il film va avanti è la consapevolezza che sta per succedere qualcosa di brutto, e che probabilmente succederà a lei.

Anche se Presence non offre quel tipo di chiarezza che permette di collocarlo in un genere ben definito, quella fusione tra dramma familiare e presagio soprannaturale è proprio ciò che lo porta nel regno dell’horror. I temi esplorati dalla narrazione sono certamente in linea con quelli tipici dei film horror, così come le rivelazioni scioccanti sull’identità di Ryan e del fantasma. Gli elementi horror sono presenti in tutto il film, anche se non sono completamente evidenti.

Il vero significato del finale di Presence

Il film è ricco di temi quali trauma, dolore e amore

Al suo centro, Presence è un’analisi della persistenza del trauma e del dolore e delle conseguenze di vasta portata del modo in cui vengono affrontati. La sensibilità di Chloe nei confronti del fantasma è immediata perché ha vissuto un vero trauma con la morte della sua amica Nadia. Il resto della sua famiglia non è così in sintonia fino a quando non vede i danni fisici causati dal fantasma. Il fatto che Rebekah riesca finalmente a vedere Tyler alla fine si ricollega anche a ciò che Lisa ha detto loro sui fantasmi all’inizio: Rebekah ha finalmente vissuto il vero trauma della morte di Tyler, quindi può vederlo.

Rebekah conclude il film consumata dal dolore, ricompensa per essersi allontanata da Chloe nel momento in cui aveva più bisogno di lei.

Al contrario, Presence sottolinea anche l’importanza di amare e tendere la mano a chi sta attraversando un momento difficile, e come questo a volte possa essere l’unica cosa in grado di portare davvero la pace. Il fantasma di Tyler che sale al cielo alla fine del film implica che la sua anima riposa in pace, e Chloe ha una parvenza di pace sapendo cosa è realmente successo ai suoi amici e sapendo che la persona responsabile non può fare del male né a lei né a nessun altro. Rebekah conclude il film consumata dal dolore, la sua ricompensa per essersi tenuta lontana da Chloe quando aveva più bisogno di lei.