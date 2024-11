Doctor Odyssey: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova serie di Ryan Murphy

Con i servizi di streaming e le reti via cavo in costante competizione, gli studios stanno iniziando a tornare ai vecchi fedeli della televisione, creando classici episodi televisivi che sperano possano garantire un’audience a lungo termine. Ci sono molti show che rientrano in questa categoria, che non sono progettati come serie limitate o specializzate, ma piuttosto rientrano nei tropi e nelle formule della televisione dell’epoca d’oro. Alcune di queste serie si sono già rivelate un successo e ci sono produttori che si sono fatti un nome con questo stile di narrazione. Ryan Murphy è uno di questi e coloro che hanno seguito la sua carriera e sono fan del suo lavoro saranno probabilmente entusiasti del fatto abbia realizzato un’altra serie (Doctor Odyssey) che dovrebbe toccare tutti i punti fermi a cui i fan sono abituati.

Doctor Odyssey è uno show nuovo di zecca che sta è stato lanciato sulla ABC negli USA e sta per debuttare su Disney+ ed è chiaramente pensato per il lungo periodo. Ci sono già molte informazioni disponibili sulla serie, e chi è interessato al suo sviluppo vorrà probabilmente dare un’occhiata all’ultimo trailer, che offre un assaggio dei personaggi e dei tipi di conflitti da affrontare durante la settimana. Doctor Odyssey forse non è stato progettato per essere paragonato a serie come Rings of Power o Fallout in termini di scala e portata, ma è stato curato con attenzione per attirare un pubblico molto specifico che potrebbe sentire la nostalgia di questo tipo di dramma. Con l’annuncio di un ordine diretto alla serie che promuove una grande fiducia nel progetto, è evidente che i dirigenti sono incredibilmente soddisfatti di ciò che hanno visto finora da Doctor Odyssey. La domanda è: cosa deve sapere il pubblico di questa intrigante serie?

Lo show è una versione alternativa di un dramma medico

Doctor Odyssey andrà in onda sulla ABC il 26 settembre 2024.

In Italia Doctor Odyssey ha debuttato il 28 Novembre 2024.

Per quanto riguarda le premesse, Doctor Odyssey è un vero e proprio successo, con una nave da crociera idilliaca che contrasta bene con la tragedia di un’emergenza medica. Gli spettatori seguiranno il medico titolare mentre sale a bordo della lussuosa nave, con il compito di mantenere i passeggeri al sicuro e in buona salute. Tuttavia, con i pericoli che derivano dall’essere in mare aperto, il dottor Bankman dovrà essere pieno di risorse per affrontare le ripetute crisi a cui deve costantemente adattarsi. Doctor Odyssey non è per i deboli di cuore, ma chi ama i drammi medici tradizionali troverà molto da amare in questa storia emozionante.

La serie sembra essere basata su una formula più semplice, con una nuova minaccia che affronta il Dottore in ogni episodio e guest star come Shania Twain che aggiungono un po’ di sfarzo e glamour al procedimento. In effetti, proprio come White Lotus prima di lei, anche l’aspetto del lusso di questa nave da vacanza sarà al centro dell’attenzione, mentre il Dottore cerca di tenere separati questi due mondi. Nessuno vuole sentir parlare di disastri durante le vacanze, e quindi le emergenze mediche vengono tenute lontane dalla vista.

Il trailer accenna ad alcuni dei problemi che il Dottore dovrà affrontare: passeggeri che cadono in mare, tempeste violente che causano lesioni significative e incidenti misteriosi che portano a scenari di vita o di morte. Al momento non è chiaro quanti episodi verranno rilasciati nell’ambito di questa stagione, ma i fan dovrebbero aspettarsi che lo show inizi con una crisi particolarmente scoraggiante prima che il dramma medico si intensifichi nuovamente nel finale di stagione.

A quanto pare, la serie si concentrerà anche sulla tensione tra il dottor Bankman e il capitano della nave, che incarica il medico di bilanciare i suoi compiti e di mantenere la calma con ogni mezzo necessario. Anche se il Capitano stesso non sarà presente regolarmente, sembra che il buon dottore dovrà affrontare sfide che non sono semplicemente di natura medica. Per fortuna non è solo: il dottor Bankman è affiancato da una serie di infermieri esperti.

Ryan Murphy è a capo di un team creativo stellare

Il cast e l’equipaggio sono numerosissimi

Joshua Jackson è Dr. Max Bankman

Don Johnson è Capitano Robert Massey

Phillipa Soo è Infermiera Avery Morgan

Sean Teale è Infermiere Tristan Silva

Doctor Odyssey sarà forte solo quanto il talento del suo cast e della sua troupe e il pubblico dovrebbe stare tranquillo sapendo che c’è un gruppo di artisti davvero incredibile dietro questo ultimo medical drama della ABC. Come già detto, Ryan Murphy è uno dei creatori della serie, un uomo a cui non mancano i successi a Hollywood. È anche sceneggiatore del primo episodio e ha anche un ruolo di produttore esecutivo, e non sorprenderebbe nessuno vedere il nome di Murphy ricomparire nel resto della serie in ruoli di sceneggiatore. Lo show è prodotto dalla Ryan Murphy Television.

Accanto a Murphy ci sono Jon Robin Baitz e Joe Baken, che hanno creato la serie, sono produttori esecutivi e hanno scritto il primo episodio. Baitz ha un passato da drammaturgo e ha avuto un impatto sullo schermo, lavorando a serie come American Horror Stories, Stonewall e, soprattutto, The Slap. Baken, invece, si è fatto notare per American Horror Stories e ha contribuito a Mailman e Feud: Bette and Joan. Con il trio di produttori al lavoro su una serie di progetti futuri, come Grotesquerie, sembra che la loro collaborazione sia solida. Oltre a questo gruppo, tra i produttori esecutivi figurano Joshua Jackson, Paris Barclay, Eric Paquette, Alexis Martin Woodall, Eric Kovtun, Scott Robertson e Nissa Diederich.

Infine, il cast è ricco di interpreti di talento, con il Dottore protagonista interpretato da Joshua Jackson di Little Fires Everywhere, Dawson’s Creek e Attrazione fatale . A lui si aggiunge Don Johnson nel ruolo del Capitano, noto per Knives Out, Watchmen e Django Unchained. A loro si aggiungono nel cast principale Sean Teale di The Gifted e Reign e Phillipa Soo, che ha lasciato un segno importante in Hamilton, Dopesick e One True Love. Completano il cast interpreti di supporto come Michelle Núñez, Anna Mhairi, Dominique Star, Michael Baydoun e Krystin Goodwin.

Poiché la ABC è di proprietà della Disney, Doctor Odyssey è stato supervisionato anche dalla 20th Television, una casa di produzione che affonda le sue radici ai tempi della 20th Century Fox. Questo significa anche che, a lungo termine, Doctor Odyssey è Disney+ come show in streaming in Italia. Quindi, anche se la serie è stata progettata per rivolgersi al pubblico della ABC e a un sistema di distribuzione più convenzionale, ci sarà la possibilità di rivedere lo show in digitale o di vederlo in streaming tutto in una volta piuttosto che su base settimanale.

Lo show è destinato a una lunga durata

Il lancio è previsto insieme ad altri drammi classici

Doctor Odyssey è ovviamente visto come un potenziale cambio di rotta per la ABC e come uno show che dovrebbe diventare un nome familiare. Mentre il cast stellare, ricco di grandi nomi, attirerà sicuramente l’attenzione, la programmazione indica anche che la ABC sta paragonando la serie ad altri suoi successi. Quando Doctor Odyssey andrà in onda a settembre, sarà lanciata insieme a 9-1-1 e Grey’s Anatomy. Entrambe si collocano nella fascia alta dei drammi d’emergenza e in passato hanno fatto registrare grandi numeri per lo studio. 9-1-1 è sviluppato da Ryan Murphy, mentre Grey’s Anatomy è in onda con la sua ventunesima stagione, diventando uno degli show più significativi della piattaforma da qualche tempo a questa parte.

Con i dirigenti alla ricerca di nuovi modi per raggiungere il pubblico, con concetti che attraggano veramente e stili di narrazione che taglino le convenzioni, è interessante che stiano puntando ancora una volta su una configurazione più familiare e tradizionale. Tuttavia, abbinando Doctor Odyssey a queste serie, gli viene data la massima possibilità di successo, con gli esperti che sperano che ci sia un crossover di pubblico e che quindi lo show riceva una piccola spinta dagli ascolti dell’altro.

Per la fine del 2024 e l’inizio del 2025, la ABC ha un programma ricco di serie, con Abbott Elementary, The Conners, Shark Tank, American Idol e Will Trent . Molte di queste serie avranno una vita propria su Disney+, e in effetti Grey’s Anatomy, in particolare, è stato uno dei principali punti di forza del servizio di streaming, il che indica che Doctor Odyssey potrebbe essere trattato allo stesso modo se otterrà gli ascolti desiderati dai produttori. In effetti, lo show è già promosso su Disney+ a livello internazionale, assicurando una distribuzione in mercati alternativi per rendere il suo impatto globale il più potente possibile.

In definitiva, Doctor Odyssey potrebbe rivelarsi un marchio di svolta per ABC, Disney e 20th Television, e la sua intrigante premessa, l’impressionante cast e troupe e l’intelligente collocazione hanno tutte le caratteristiche di un successo. Poiché le riprese sono iniziate a Los Angeles nel luglio 2024, è possibile che lo show continui a essere girato man mano che viene distribuito, dando vita a ulteriori colpi di scena, cammei e cambiamenti in base alle reazioni del pubblico. Le prime immagini di agosto indicavano che c’era un certo entusiasmo per il progetto, ma con gli ultimi trailer che hanno superato il milione di visualizzazioni su tutti i canali, la ABC dovrebbe essere fiduciosa riguardo alla reazione del pubblico.